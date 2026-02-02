【新サービス】楽天市場の利益を可視化・改善する「EC家計簿」の提供を開始。売上ではなく“利益”を基準に判断できるEC運営を支援。
株式会社Ritaen（本社：東京都文京区、代表取締役：田中 健裕、以下「当社」）は、EC運営の現場において、利益を基準に判断できる環境を整える利益管理ツール「EC家計簿」の提供を開始いたしました。原価・送料・広告費・各種手数料などを含めた利益構造を可視化し、EC事業者が日々の運営判断を利益ベースで行える環境を提供します。
サービスサイト： https://ec-kakeibo.ritaen.com/
売上は見えても、利益は見えていない
EC市場の拡大により、売上規模を伸ばすEC事業者は年々増えています。
一方で、近年の外部調査では、EC事業者の多くが「利益管理」に課題を抱えていることが示されています。
2022年の外部調査では、
- EC事業者の約4割が「利益目標に未達」
- 約3割が「EC事業全体の収益性に課題を感じている」
と回答しています。※
売上や成長率は把握できていても、原価・広告費・送料・各種手数料などを含めた実際の利益構造を十分に把握できていないことが、こうした状況の背景にあります。
その結果、EC運営の現場では次のような課題が生じています。
- どの商品が本当に利益を生んでいるのか把握しきれない
- ROASは良好でも、実際には赤字となっている商品がある
- 改善施策の優先順位を判断しづらい
こうした背景から、「売上を見る運営」から「利益を基準に判断する運営」への転換が、今後のEC運営において重要になっています。
当社は、EC運営の現場で“利益を判断軸にできる環境”を整えるため、
利益管理・改善支援ツール「EC家計簿」を開発しました。
※1 出典：
Publicis Sapient × Salesforce「The New Customer Mandate（Ecommerce Profitability Survey）」
調査実施年：2022年
調査対象：グローバルEC事業者（複数国・小売／D2C含む）
参考URL：
https://www.retailtouchpoints.com/topics/digital-commerce/ecommerce-profitability-growth-omnichannel-customer-experience
「EC家計簿」サービス概要
「EC家計簿」は、EC事業者が日々の運営判断を「利益基準」で行うための利益管理・改善支援サービスです。
売上だけでなく、原価・送料・ポイント・クーポン・広告費・モール手数料など、利益に直結する数値を自動で集計・可視化します。
商品単位・さらにはSKU単位まで利益構造を把握し、次に取るべき改善アクションの判断を支援します。
単なる数値管理ツールではなく、EC運営の意思決定を支えるための実務基盤として設計されています。
主な特長
1）利益をリアルタイムで把握できる
売上・費用・利益を自動集計し、日次単位で利益を可視化。
広告費・販促費・手数料や決済費用を含めた実態に近い利益を把握できます。
2）商品別・SKU別で利益構造が分かる
商品単位・SKU単位で利益額・利益率を可視化。
黒字・赤字の傾向が明確になり、改善すべき商品や施策の判断がしやすくなります。
3）改善につながる運営判断が可能に
弊社のサービスは【見て】終わりのサービスではなく、
【すぐに改善に向けたアクションへ移す】ことを目的とした設計をしております。
データに基づく意思決定・行動を支援いたします。
EC家計簿 管理画面イメージ
提供プラン
事業規模や運営体制に応じて、複数のプランを用意しています。
・リリース記念プラン
・スタンダードプラン
・短期スポットプラン
月商・受注件数に応じた料金体系となっており、詳細は事前ヒアリングのうえ個別にご案内します。
■ 導入について
お問い合わせから最短1営業日でご利用開始が可能です。
■期間限定：無料トライアル実施中
現在、EC家計簿では期間限定で無料トライアルを実施しています。
実際のデータを使って、利益の見え方・使い勝手をご確認いただけます。
▼無料トライアルのお問い合わせはこちら
https://ec-kakeibo.ritaen.com/contact
私たちが描く、EC運営のこれから
EC運営において重要なのは、短期的な売上の増減ではなく、中長期で利益を残し続けられる運営体制を築くことだと考えています。
売上は伸びているにもかかわらず、なぜか手元に利益が残らない。
その原因を正しく把握できないまま、経験や感覚に頼った判断を続けてしまうケースも少なくありません。
私たちはこれまで、EC事業者向けの運営支援・広告運用を通じて、累計1,500社以上のEC事業者と向き合ってきました。また、代表自身も楽天市場でのEC事業者支援に携わり、現場で起きている課題を数多く見てきました。
だからこそ、これからのEC運営には、「感覚」ではなく「利益を根拠に判断できる環境」が必要だと考えています。
今後は、現在対応している販路に加え、Amazon・Yahoo!ショッピング・自社ECなど、複数チャネルを横断した利益管理にも対応を拡大予定です。
「EC家計簿」を通じて、EC事業者が自社の状況を正しく把握し、自信を持って次の一手を判断できるEC運営を実現できるよう、これからも伴走してまいります。
サービス概要
名称：EC家計簿
URL： https://ec-kakeibo.ritaen.com/
提供開始日：2026年2月2日
内容：EC事業者向け 利益管理・改善支援ツール
会社概要
会社名：株式会社Ritaen
所在地：東京都文京区水道1丁目2-10
設立：2025年4月
事業内容：
・Webマーケティング支援
・EC戦略策定・店舗運営代行
・広告運用、販路拡大支援
・業務自動化ツール導入支援
・LP・商品ページ制作
公式サイト： https://ritaen.com/
お問い合わせ
メールアドレス：info@ritaen.com
お問い合わせ :
https://ec-kakeibo.ritaen.com/contact
