楽天モバイル、オリジナルモバイルWi-Fi(R)ルーターの新製品「Rakuten WiFi Pocket 5G」を3月頃より発売

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、5G通信に対応したオリジナルモバイルWi-Fiルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」（以下「本製品」）を、「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイルショップ」にて本年3月頃より発売します（注1、2）。

本製品は「プラチナバンド」に加え、5Gに対応しており、超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続を実現する高品質な通信をご利用いただけます（注3、4）。

本製品にてご利用いただける楽天モバイルの5G通信は、グローバル分析会社Opensignal社のレポートにおいて、「5Gアップロードスピード」の項目で単独受賞しており、通信速度で高評価を獲得しています（注5）。また、約9時間の連続通信が可能であり、本体重量は約177gと軽量設計のため、ご自宅はもちろん外出先でも活躍します（注6）。さらに、ルーター本体の背面には楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」のデザインを施しています。置くだけで充電できる別売りの専用クレードルに対応し、利便性が一段と向上しました（注7）。

なお、本日2月2日（月）より、一部のお客様を対象に、「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へのお申し込みと同時に本製品をご購入いただくと、製品価格16,800円（税込）から16,799円（税込）を割引し、1円でご購入いただける「【特別オファー対象のお客様限定！先行販売】Rakuten WiFi Pocket 5G 1円」キャンペーンを実施します（注8、9、10、11）。

楽天モバイルは、今後も安定的かつ高品質な通信環境の提供に努め、お客様により快適な通信サービスをご利用いただけるよう取り組んでまいります。

■各チャネルの発売日と製品価格

＜一般販売開始日時＞

・「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイルショップ」： 2026年3月頃

＜製品価格＞

・ルーター本体： 16,800円（税込）

・別売り専用クレードル： 3,880円（税込）

＜製品詳細ページ＞

https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/internet/rakuten-wifi-pocket-5g-teaser/

（注1）発売開始日時は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

（注2）5GはSub6のみ対応。5G通信は一部エリアのみ。対応エリアについては、「楽天モバイル」公式サイトのサービスエリアマップをご確認ください。

（注3）プラチナバンドの対応地域は、主要都市部から順次拡大予定となります。

（注4）今後導入の可能性がある技術も含まれます。また建物内等環境により速度低下する場合があります。

（注5）Opensignal Awards「モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート（2025年4月）／データ収集期間（2025年1月1日 ～2025年3月31日）」(C)2025 Opensignal Limited.

（注6）連続通信時間（Wi-Fi）は使用状況や使用環境により異なります。

（注7）本製品の充電器とUSBケーブルは別売りとなっております。お持ちでないお客様は、本製品のご購入時に充電器とUSBケーブルもご購入ください。楽天モバイルで販売中の充電器とUSBケーブルに関する詳細は以下よりご確認いただけます。

充電器： https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/accessory/smartphone-related/?l-id=accessory_smartphone-related-chargers#chargers

USBケーブル： https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/accessory/smartphone-related/#cable

（注8）当社の基準に則り、対象のお客様を選定しています。

（注9）楽天モバイルより先行販売のご案内を受け取ったお客様以外がご購入された場合は製品をお申し込みいただいた後、キャンセルさせていただきます。あらかじめご了承ください。

（注10）「Rakuten最強プラン（データタイプ）」、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から「Rakuten最強プラン」、「Rakuten最強U-NEXT」へプラン変更した場合、「Rakuten最強プラン」から「Rakuten最強U-NEXT」へプラン変更した場合、「Rakuten最強U-NEXT」から「Rakuten最強プラン」へプラン変更した場合は対象外です。

（注11）おひとり様につき、1点までの適用となります。

（注12）メイン SSID およびゲスト SSID それぞれ最大 16 台、合計の最大接続数は 24 台です。ゲスト SSID を利用する場合はお客様ご自身で設定が必要です。

（注13）通信速度はベストエフォート（規格上の最大速度）であり、実効速度は通信環境・状況により変動します。

