EMLink、AIエージェント機能「Intelligence」で保全業務を95%効率化

株式会社設備保全総合研究所AIエージェントが複雑な保全業務ワークフローを自動化。10時間の作業を30分に

株式会社設備保全総合研究所（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：相原章吾）は、AIネイティブ設備保全クラウド『EMLink』において、AIエージェント機能EMLink Intelligenceを大幅アップデートしました。本機能は、膨大な保全データを分析し、リスク評価から保全計画の立案まで、経営者および保全担当者の「頼れる相棒」として業務を支援します。

EMLink は、工場・プラント・インフラ施設向けの統合型設備管理クラウドです。各業界のリーディングカンパニーを中心に多数の導入実績がございます。

デモ動画を見る :https://www.em-labo.co.jp/demo株式会社設備保全総合研究所のHPへリンクします

複雑な分析ワークフローを、AIが自動で実行

従来、保全・設備管理データの分析には検索→絞込→出力→軸設定→整理→グラフ化→分析→示唆抽出という複雑な作業ステップが必要でした。

EMLink Intelligenceは、この一連のワークフローをAIが自動実行。担当者は自然言語で質問するだけで、AIがEMLink内に蓄積されたデータを縦横無尽に走査し、分析結果を即座に返します。

- 「過去10年の保全報告書を分析して、2026年の要検討事項を教えて」- 「蒸留ユニットのコストを分析して、グラフ表示して」- 「A機器の更新または延命運用の是非をNPVの観点からレポーティングして」

こうした指示一つで、AIがEMLinkに統合された複数のデータソースを横断検索し、集計・分析・可視化までを一気通貫で処理します。

EMLinkによる対話型AIエージェント分析

ケーススタディ：AIエージェントによる対話・ワークフロー型分析[表: https://prtimes.jp/data/corp/115057/table/22_1_d015717ebe3deb78966ddeaa22ab6017.jpg?v=202602021151 ]EMLink Intelligenceが実現する3つの価値- 経営層：データに基づく意思決定複数の保全シナリオとその投資対効果が可視化され、エビデンスに基づく設備投資判断が可能に。- 保全部門：計画立案業務の革新レポート作成・計画立案をAIが支援。担当者は「作る」から「判断する」へ集中できる。- 現場担当者：業務負担の軽減とノウハウ共有水平展開検討、報告業務等の日常オペレーションの効率化とともに、優先順位が明確に。加えて、ベテランの知見が組織内で自動共有され、若手育成も加速。EMLink Intelligenceが実現する次世代の保全オペレーション

EMLink Intelligenceは、設備保全業務に特化したAIエージェント群です。単に汎用的案AI機能を後付けしたシステムではなく、EMLink内のデータを縦横無尽に繋げることで、「AIが分析・提案を行う」ことを前提に開発されたAI-native EAMの中核機能として位置づけられています。

株式会社設備保全総合研究所について

会社名: 株式会社設備保全総合研究所

設立: 2022年9月

代表者: 代表取締役CEO 相原章吾

本社: 東京都目黒区目黒本町3丁目18-16

事業内容: 工場・インフラ向けアセットマネジメントシステム「EMLink」の開発・販売および関連コンサルティング

Website: https://em-labo.co.jp/ (https://em-labo.co.jp/)

主要株主: 株式会社マイスターエンジニアリング、DNX Ventures、Delight Ventures