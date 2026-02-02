「KING OF TIME」が「ITreview Grid Award」にて最高位の「Leader」を27期連続受賞

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）が提供するクラウド勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME（キングオブタイム）」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」の勤怠管理システム部門にて最高位の「Leader」を27期連続で受賞したことをお知らせします。また、同日発表された労務管理システム部門にて「Leader」、給与計算ソフト部門で「High Performer」を、年末調整システム部門でも新たに「High Performer」を受賞しました。

＜ITreview Grid Awardとは？＞

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。



1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として表彰バッジが発行されています。

さらに、5年間連続でLeaderを取得している製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されています。絶え間なくユーザーレビューを収集し、ユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しています。

＜『KING OF TIME』へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューより一部抜粋＞

その他のレビューは下記URLよりご覧ください。

▼『KING OF TIME』のレビュー一覧はこちら

https://www.itreview.jp/products/kintaikanrishisutemu-king-of-time/reviews

▼アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

▼勤怠管理システムKING OF TIME（キングオブタイム）の受賞カテゴリ

勤怠管理システム：https://www.itreview.jp/categories/attendance-management

労務管理システム：https://www.itreview.jp/categories/labor-management

給与計算ソフト：https://www.itreview.jp/categories/payroll

年末調整システム：https://www.itreview.jp/categories/year-end-adjustment-system



■【KING OF TIME】について

「KING OF TIME」は、導入企業数6万7千社以上、利用者数430万人以上（2026年1月時点）を誇る市場シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに、入社手続きや人事情報の管理を行う「KING OF TIME 人事労務」、給与・賞与・年末調整の計算を行う「KING OF TIME 給与」、PCログ管理の「KING OF TIME システムログ」、生産性を可視化する「KING OF TIME データ分析」まで、すべて追加料金なしでご利用いただけます。

また2025年2月にリリースした「KING OF TIME 電子契約」（有償オプション）では、煩雑な契約業務や書類管理を法令に則った安全な形でオンライン完結化します。

各シリーズサービスがシームレスに連携し、バックオフィス業務の効率化を強く支援します。



▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/



※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円（2024年1月時点）

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/

【サービス導入に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 営業担当宛

TEL：03-4577-9567

お問い合わせフォーム：https://www.kingoftime.jp/contact/