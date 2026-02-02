企業の導入ニーズに合わせ「Kasanare AI Studio」を Microsoft Marketplace および Microsoft Azure Portal にて2026年2月2日より提供開始

カサナレ株式会社

カサナレ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田 喬一、以下「カサナレ」）は、『現場から未来をつくる』をビジョンに、業務のリアルからイノベーションを生み出すことを目指しています。

この度、当社は企業の業務を自動化する生成AIソフトウェア「Kasanare」と同等の機能を有する「Kasanare AI Studio」を、Microsoft社が提供するクラウドマーケットプレイス「Microsoft Marketplace」および「Microsoft Azure Portal」において、2026年2月2日（月）より提供開始します。

Kasanare AI Studio導入イメージ図

生成AIを導入する企業は年々増加傾向にある一方で、リスクを把握し管理することの難しさや、AIに対するリテラシーやスキル、および運用ノウハウの不足が課題として挙げられています。具体的には、AI導入後に参照データが古くなることで精度が落ちてしまうケースや、AI運用が特定の担当者に依存し現場に定着しないケースが少なくありません。そのため、A Iを業務に組み込むだけでなく、『回答の品質確認・データ更新をし続ける運用』を導入当初から設計することが必要不可欠だと考えています。当社は、上記要件をクリアするひとつの仕組み（カサナレ独自のテクノロジーピース）を有するプロダクト「Kasanare」を提供しています。

「Microsoft Marketplace」および「Microsoft Azure Portal」のそれぞれの環境下で当社のサービスを展開することにより、各企業の導入ニーズに合わせ、問い合わせ対応や社内ナレッジ検索などの業務効率化を、スムーズかつ短期間での導入が可能となります。現場での運用を通じて、精度が上がり続けると同時に、担当者が変わっても安心して運用・活用できる生成AIとして、現場への定着を実現します。

※ Microsoft、Azure は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■「Kasanare AI Studio」について

「Kasanare AI Studio」は、カサナレが提供するエンタープライズ向け生成AIプラットフォーム「Kasanare」と同等の機能を、「Microsoft Marketplace」および「Microsoft Azure Portal」上で利用しやすい形にパッケージしたソリューションです。

▼Microsoft Marketplace版 URL

https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/kasanare.kasanare-saas

※Microsoft Azure Portal版についてはお問い合わせください

Kasanareとは

企業が持つデータを学習し、「問い合わせ対応の自動化」「定型文書の作成」「社内ナレッジの検索補助」などの反復業務を自動化。さらに、データ修正や管理の手間を最大90%削減し、運用負担を軽減します。

独自技術「テクノロジーピース(R)」により、基礎データ作成、図形/画像解析、情報拡張、評価/改善など、必要な要素を自在に組み合わせ、要件に合わせたカスタマイズが可能。RAGやAIエージェントも標準搭載し、企業の成長を支えるAI基盤を提供します。

■提供開始によるメリット

日本マイクロソフト株式会社執行役員 常務最高技術責任者(CTO) 野嵜 弘倫氏 コメント

- Microsoft Marketplace、もしくは既存のAzureサブスクリプションから申し込み・展開が可能となり、契約や環境構築の初期ハードルを低減- Azure OpenAIや各種データストア、ネットワーク設定などと組み合わせることで、自社ポリシーに沿ったセキュアな生成AI基盤を構築- Marketplace経由での標準的な構成を起点にすることで、PoCから本番運用までを見据えたアーキテクチャ設計がしやすくなり、スケールを前提とした生成AI活用が可能【比較検討表】[表: https://prtimes.jp/data/corp/114769/table/100_1_bddb9f2ee2248659481f92f03dfbe8f2.jpg?v=202602021151 ]

このたび、カサナレ株式会社様の「Kasanare AI Studio」がMicrosoft MarketplaceおよびAzure Portalを通じて提供開始されることを、大変嬉しく思います。

カサナレ株式会社様は、大手金融機関をはじめとするエンタープライズ領域において、実運用に根ざした生成AI活用を着実に実現してこられました。特に、RAG構築において検索精度100%といった具体的な成果を示されている点は、同社の高い技術力と、業務現場に対する深い理解の表れであり、業界内はもちろん、日本マイクロソフトとしても⾮常に高く評価しています。

Microsoft Azureが提供するセキュリティ、ガバナンス、拡張性と、カサナレ株式会社様の実績ある生成AIプラットフォーム「Kasanare AI Studio」が組み合わさることで、企業のお客様が安心して業務に生成AIを組み込み、継続的に価値を高めていける環境が実現されると期待しています。Microsoft MarketplaceおよびAzure Portalを通じて、カサナレ株式会社様の取り組みがより多くのお客様に届けられ、日本企業の業務変革と競争力強化を後押ししていくことを、日本マイクロソフトとしても力強く支援してまいります。

カサナレ株式会社代表取締役 安田喬一 コメント

Microsoft Marketplaceでの提供開始により、既存のAzure環境の延長で「Kasanare」をご活用いただき、現場でその価値を実感していただければ幸いです。

日々お客様と対話する中で感じるのは、成果を左右するのは AI そのものよりも、「AI をいかに現場の仕事に馴染ませるか」という点だということです。Azure をご利用中の企業のみなさまには、そのうえで、お客様それぞれの業務プロセスや組織文化に最適化するかたちで、AI エージェントをともに育てていく。カサナレは、こうした長期的な視点での伴走を、これからも積極的に進めてまいります。

「現場から未来をつくる」という私たちの思いのもと、生成AIが一部の先進企業だけのものではなく、当たり前のインフラとして根付いていく世界を、パートナーのみなさまと共に実現していきたいと考えています。

■カサナレ株式会社について

カサナレ株式会社は、「現場から未来をつくる」をビジョンに掲げ、企業の知的資産を継続的な競争力へと変えるスタートアップです。独自のフィードバックシステムにより、AIの精度が自動で改善される自己進化型の仕組みを実現。さらに、複数のAIが連携して稼働するAIオーケストレーションを支える基盤を構築することで、エンタープライズ企業を中心に導入実績を拡大しています。

2025年には『Forbes JAPAN’s AI 50』『Japan Financial Innovation Award』にも選出されるなど、注目のスタートアップとして高い評価を受けています。