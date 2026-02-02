「Stella AI for Biz」、カスタマイズ機能を強化

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI for Biz」において、2026年2月2日（月）よりカスタマイズ機能を強化します。

■「個人最適化」と「言語の壁の解消」で、誰もが使えるAIへ

パーソナライズ機能の強化

AIを"自分仕様"にカスタマイズできる2つの機能を追加しました。

1. AIの性格設定

ユーザーの業務内容や好みに応じて、AIの応答スタイルを5つの性格から選択できるようになりました。たとえば、営業資料を作成する際には「エキスパート」で論理的な構成を、新規事業のアイデア出しには「クリエイティブ」で多様な視点を、といった使い分けが可能です。設定された性格だけでなく、ユーザー自身でも自由にカスタマイズできます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/138218/table/60_1_d78f1d0fdc88823411ca785308524d1e.jpg?v=202602021151 ]2. メモリ機能

ユーザー個人の情報（所属部署・役職・担当業務など）を事前に設定しておくことで、毎回同じ背景を説明する手間を省くことができます。

多言語対応

日本語以外の16か国語が入出力の言語として設定可能になりました。これにより、外国籍の従業員の方でも母国語で入力すると、その言語で結果が表示されるようになります※1。

今回の言語設定により、例えばマニュアルや就業規則等を外国語に翻訳してRAG Databaseに格納するだけで、外国籍の社員でも生成AIやRAGが扱えるようになり、業務における言語コミュニケーションの壁を払拭します。

＜今回対応する言語一覧＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/138218/table/60_2_4f1d8db07872fbe517b5b24988986140.jpg?v=202602021151 ]

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

■ 会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2 丁目2 番1 号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容： 生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立： 2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

Stella AI：https://lp.stella-ai.net/

Stella AI for Biz LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

※1 UI（画面表示）の言語は現在日本語のみとなります。Google ChromeやMicrosoft Edgeのブラウザ設定で言語を設定してください。

＊ 「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊ その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。