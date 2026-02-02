ヤマダオリジナル マイナスイオンヘアドライヤー、コードレススティッククリーナー　人気の2商品に新色「ダークグレー」登場！

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇）は、2026年２月２日（月）に、ヤマダオリジナルの人気商品マイナスイオンヘアドライヤー、コードレススティッククリーナーに新色の「ダークグレー」を追加し、全国のヤマダデンキ・ベスト電器・マツヤデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて発売いたします。

■新色「ダークグレー」

昨今、ライフスタイルの多様化に伴い、家電には単なる機能性だけでなく、インテリア性の高さも求められています。特に、あらゆる住空間に馴染みつつ空間を引き締める「グレー」系のカラーは、性別や年代を問わず高い支持を得ています。こうした背景を受け、この度、当社の人気商品2機種に待望の新色「ダークグレー」を追加いたしました。

今回の２商品では、本体だけでなく細部のパーツにまで徹底してこだわりました。操作部などのクローム仕上げパーツにも、深みのあるグレーを採用。単一色でまとめ上げることで、洗練された「力強さ」と、大人の余裕を感じさせる「高級感」を両立させています。

【仕様一覧】

左：マイナスイオンヘアドライヤー YBH11DM(DH)、右：コードレススティッククリーナー YVC50SN(DH)

マイナスイオンヘアドライヤー

品番：YBH11DM（DH）

色：DH（ダークグレー）

サイズ：W100×D80×H270mm

重量（約）：420g（本体のみ）

コード長（約）：1.8m

定格消費電力：1200W（HIGH時）

風量（約）：2.0m3/分

温風温度（約）：61℃（HIGH時）

付属品：ノズル（１個）

価格：4,980円（税別）/ 5,478円（税込）

コードレススティッククリーナー

品番：YVC50SN（DH）

色：DH（ダークグレー）

電源：入力：交流100V 50-60Hz共用、出力：直流23V 0.6A

集塵容積：0.4L

充電時間：約4時間 ※室温や使用時間などにより異なります。

使用周囲温度：5～35℃

連続使用時間：強：約15分 標準：約30分（満充電時）

バッテリー：リチウムイオン電池（2200mAh、18.5V）

サイズ：スティック W230×D180×H980mm / ハンディ W85×D180×H350mm

重量：スティック 1.8kg / ハンディ 1.0kg

電源アダプター：電源コードの長さ 約1.5m

付属品：電源アダプター・スタンド・すきまノズル・ブラシノズル

消耗部品：電池・フィルター部・吸気フィルター・回転ブラシ

価格：17,800円（税別）/ 19,580円（税込）

※製品詳細はヤマダウェブコム（EC サイト）をご覧ください。

■マイナスイオンヘアドライヤー YBH11DM(DH)

https://www.yamada-denkiweb.com/6791593011/

■コードレススティッククリーナー YVC50SN(DH)

https://www.yamada-denkiweb.com/1386400019/