海辺の癒やし、再び。舞子ビラ「さふぃスパ舞子」メンズサウナにて第2回レディースデーを2026年2月15日（日）に開催！

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸内のサウナ施設「さふぃスパ舞子」は、2026年2月15日（日）、大好評につき第2回目となる「レディースデー」を開催いたします。


当日は人気熱波師をゲストに迎え、特別なアウフグースパフォーマンスやハーブボール体験など、女性の心と体を解きほぐすコンテンツを多数ご用意しております。





サウナ室「みるみる」

サウナ室「もくもく」


足湯付きととのいスペース「湯テレビ」

水風呂「クロスカウンター」


■ 開催の背景


「さふぃスパ舞子」は、明石海峡大橋を望む絶好のロケーションで、多くのお客様にご愛顧いただいております。普段は男性専用（※または男女別設定）のサウナエリアを、この時間限定で女性専用として開放。女性サウナーの声に応え、より自由で、より深いリラックスタイムを提供いたします。



■ イベント概要


開催日時：2026年2月15日（日）10:00～16:00


　　　　　サウナ利用は15:30まで。


　　　　　15:30～16:00は、通常撮影禁止のサウナエリアを特別に撮影できる「フォトタイム」となります。


会場　　：さふぃスパ舞子メンズサウナ


　　　　　シーサイドホテル舞子ビラ神戸　新館SPAタワー地下1階　ラウンジ内


料金　　：1名様　3,300円（税込）


予約　　：専用サイトより事前予約制


予約URL　　https://maikovilla.hacomono.jp/home/



■ 豪華ゲストによるアウフグース


今回は、サウナ界で注目を集める2名の熱波師を招聘いたします。


・RINA氏（Sauna Station）


　癒やしの香りと華麗なタオルワークで、心身を整える至福のパフォーマンスを披露。



RINA氏（SAUNA STATION）

・なみきんぐ氏（大阪サウナDESSE）


　大阪の人気施設から参戦のねぱどる（熱波アイドル）。力強くも繊細な熱波で、圧倒的な没入感を提供。


　※終了後、物販イベントあり



なみきんぐ氏（大阪サウナDESSE）


■ ハーブボール体験


「ハーブボールを使ったセルフマッサージ」を体験してください。


温かいハーブの香りに包まれながら、優しく身体をほぐすセルフケアをお楽しみいただけます。


じんわりと伝わるハーブの温もりが筋肉の緊張を和らげ、深い癒しとリフレッシュ時間をもたらします。



ハーブボール

ハーブボール体験

■ 水風呂横に新登場！“足湯×アロマ”でととのい体験が進化


水風呂横のととのいスペースにて、新たに「足湯サービス」を開始いたします。


サウナ後の身体をやさしく温め、全身の巡りを整えることで、深いリラックスへと誘います。


さらに、アロマオイルを加えた特別な足湯をご用意。香りがもたらす癒しと温浴効果が融合し、これまでにない“ワンランク上の整い体験”をお楽しみいただけます。



足湯

アロマオイル

指先から癒しを届ける ― ハンドマッサージサービスを新たに導入


リラクゼーション体験をさらに充実させる新メニューとして、「ハンドマッサージサービス」をはじめます。資格を持ったスタッフが丁寧にほぐし、日々の疲労や緊張を優しくケア。短時間でも深いリラックス効果が得られ、サウナ後の“ととのい時間”をより豊かにサポートします。



ハンドマッサージ

ハンドマッサージで使うアロマオイル

■レディースデー限定アメニティ



Pubicare organic　フェミニンメディソープ
Pubicare organic　フェミニンメディソープ ／ 株式会社たかくら新産業 様ご提供

ナマコエキス配合！不快を感じた時におすすめなデリケートゾーン用ソープ。ココナッツ由来の低刺激の洗浄成分で優しく洗い上げます。濃厚でもっちりとした泡が、デリケートゾーンの細かい溝まで入り込み、汚れやニオイを落とし、清潔に保ちます。みずみずしく清楚なレモンマートル＆ティーツリーの香り。
［販売価格］\2,970（税込）
［購入先のURL］https://takakura.co.jp/products/1370/






Pubicare organic　フェミニンマッサージミルク
Pubicare organic　フェミニンマッサージミルク ／ 株式会社たかくら新産業 様ご提供

デリケートゾーン用保湿ミルク。


アロエベラ液汁がたっぷり入った、みずみずしいテクスチャー。


ビルベリー果実エキスとプラカシーオイルを配合し、くすみを明るい印象に。ハリのある肌へ導きます。アンダーヘアやバストトップにもお使い頂けます。


優雅で華やかなローズ＆イランイランの香り。


［販売価格］\2,750（税込）


［購入先のURL］https://takakura.co.jp/products/1295/






レチスパヘアオイル
レチスパヘアオイル ／ 株式会社エイチームウェルネス 様ご提供

レチノール配合美容ヘアオイル。熱から守る“ヒートプロテクト処方”と、厳選した保湿オイルで髪を内側から集中補修。Wの効果で一日中まとまるツヤ髪へ


［販売価格］2,640円（税込）


［購入先のURL］https://emoc-store.com/brand/resp/hair-oil






カルテＨＤ　モイスチュア フェイス＆ボディスプレー
カルテＨＤ　モイスチュア フェイス＆ボディスプレー ／ コーセー マルホ ファーマ株式会社 様ご提供

24時間乾燥の隙無し習慣！


シュ～っとひと吹き！ふんわりうるおう肌あれケアスプレー。


乾燥やゆらぎ、肌あれが気になる方、手軽なケアが好きな方に。


保水有効成分ヘパリン類似物質ＨＤ*配合、


ふんわり極上のミストが全身をうるおいで満たします。


★スキンケアサンプルセットもプレゼント！！


*ヘパリン類似物質のこと


［販売価格］2,750円（税込）


［購入先のURL］https://carte-beauty.com/site/g/gPHSR/





■レディースデー限定無料ドリンク



北欧産プレミアム シーベリージュース
北欧産プレミアム シーベリージュース ／ 株式会社たかくら新産業 様ご提供

北欧・ラトビア産のオーガニックシーベリー（サジー）をストレートで贅沢に使用。


甘味料・香料・保存料・着色料などは一切不使用。ビタミン、ミネラル、ポリフェノール、オメガ脂肪酸（3,6,7,9）など200種類以上の栄養素がギュッと詰まっています。汗をかいたサウナ後の水分、ミネラル補給におススメです。
※シーベリージュースは、株式会社たかくら新産業様からご提供いただきましたリンゴジュースで


希釈した飲みやすいシーベリージュースをご用意いたします


［販売価格］【250ｍＬ】\2,322（税込）【500mL】\3,456 （税込）


［購入先のURL］https://takakura.co.jp/products/1631/






晴れのち糀
晴れのち糀 340g　／　ひかり味噌株式会社 様ご提供

ひかり味噌株式会社※1がつくる、キュンとすっぱい新感覚甘酒『晴れのち糀』。白麹由来のクエン酸によって爽やかな酸味があり、お米だけの自然な甘さが特長です。希釈タイプなので、水割り、炭酸割り、牛乳割りなど、気分やお好みに合わせて様々な味わいが楽しめます。


※1　会社名の「噌」の正しい表記は口偏に曽
当日は、水割りをご用意いたします。
［販売価格］550円（税込）
［購入先のURL］ひかり味噌公式オンラインショップ　https://www.hikarimiso.shop/





■特別サンプル品の配布


※サンプルは個包装でのお渡しとなります。



デイリーマイクロフォリエント
デイリーマイクロフォリエント（Daily Microfoliant）／　株式会社ニューポート/Newport Ltd. 様ご提供

米ぬかエキスと酵素を配合した、パウダー状の角質ケア洗顔料です。


水を加えると独自のペースト状に変化し、不要な角質を優しく取り除きます。


肌のキメを整え、明るく滑らかな素肌へと導くブランドのベストセラー。


毎日使用できる穏やかな使い心地で、全ての肌タイプの方におすすめです。


［販売価格］74g：9,350円（税込）　13g：2,750円（税込）


［購入先のURL］https://dermalogica.jp/products/daily-microfoliant






レチスパクリームシャンプー
レチスパクリームシャンプー ／ 株式会社エイチームウェルネス 様ご提供

レチノール配合”泡立てない”クリームシャンプー。スクラブ×クレイでしっかり洗え、頭皮からしっとり艶やかな髪をつくっていきます。


［販売価格］3,520円（税込）


［購入先のURL］https://emoc-store.com/brand/resp/cream-shampoo






アルファベットチョコレート
アルファベットチョコレート　／　株式会社meito 様ご提供

自社でカカオ豆から一貫生産しているこだわりのチョコレート。


アルファベットが刻印された可愛らしい見た目と、口の中に入れた瞬間に広がるカカオの深みをお楽しみください。


［販売価格］アルファベットチョコレート123g：686円（税込）
　※店舗により端数処理が異なる可能性があります。


［購入先のURL］https://www.meito-shop.jp/s/special/






kiyasume
kiyasume　／　株式会社 池光エンタープライズ 様ご提供

「気が休まればそれでいい」kiyasumeは、好きなときに好きなぶんだけ自由に飲んでほしい“飲むヒトまかせ”のリラクゼーションドリンク。


ゆずフレーバーにアロエ、乳酸菌、グリシンをプラスした微炭酸で気持ちもリラックスへ。


［販売価格］\182(税別)


［購入先のURL］https://kiyasume.jp/


　※公式ホームページより、各ECへリンクしています。






グアー豆食物繊維がとれる ゼリープラス
グアー豆食物繊維がとれる ゼリープラス（ライチ／マスカット） ／ 株式会社ドットミー 様ご提供

１.ヘルスケア現場で選ばれてきた高品質な「グアー豆食物繊維」を配合。


善玉菌の栄養になりやすく、おなかにやさしい。


２.持ち運びに便利なスティックタイプで、どこでも手軽にインナーケアが可能です。


３.1本あたり18kcal以下。毎日続けたくなる美味しさを追求しました。


［販売価格］1本販売の場合、162円（税込）


［購入先のURL］https://cycle.me/






北欧産プレミアム シーベリージュース スティック
北欧産プレミアム シーベリージュース スティック （15g×3本）（15g×15本）／ 株式会社たかくら新産業 様ご提供

ラトビア産のオーガニックシーベリー（サジー）をストレートで贅沢に使用。


甘味料・香料・保存料・着色料などは一切不使用。ビタミン、ミネラル、ポリフェノール、オメガ脂肪酸など200種類以上の栄養素がギュッと詰まっています。汗をかいたサウナ後の水分、ミネラル補給におススメです。便利なスティックタイプ。
［販売価格］【15g×3本】\486（税抜）【15g×15本】\2,160（税込）
［購入先のURL］https://takakura.co.jp/products/1670/






ヨル　カームナイトドリーミング　バスタブレット / ヨル　リラックスナイトドリーミング　バスタブレット　※画像は6錠入り
ヨル　カームナイトドリーミング　バスタブレット / ヨル　リラックスナイトドリーミング　バスタブレット ／ 株式会社Ｉ-ｎｅ（アイエヌイー） 様ご提供

美容液成分が溶け込んだ、まろやかなお湯に包まれて夢のような心地よいバスタイムを。


アロマティックフレグランス※1と重炭酸※2のナイトスパで1日の疲れを癒し※3、


翌朝のきれいや生き生きとした毎日を育むために重要な睡眠環境をサポートします。


※1 香料　※2 炭酸水素Na（基剤）　※3 温浴効果による


［販売価格］


ヨル　カームナイトドリーミング　バスタブレット　40g×1錠入り／308 円（税込）


ヨル　リラックスナイトドリーミング　バスタブレット　40g×1錠入り／308 円（税込）


［購入先のURL］https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJP3DSLT/?th=1





■ 同日17時からは「メンズサウナ」オープン！


レディースデー終了後の17:00からは、男性のお客様にもお楽しみいただける時間を設けております。


18:00 / 20:00　なみきんぐ氏によるメンズアウフグースを実施。


各回終了後には、なみきんぐ氏のオリジナルグッズが手に入る物販タイムも開催いたします。




■ 当日のタイムスケジュール


10:00　レディースデーサウナOPEN・ラウンジ利用開始


11:00　RINA氏 アウフグース（1回目）


13:00　RINA氏 アウフグース（2回目）


14:00　なみきんぐ氏 アウフグース（終了後、物販あり）


15:30　サウナ終了・施設内撮影タイム（SNS投稿大歓迎！）


16:00　レディースデーサウナCLOSE


17:00　メンズサウナOPEN


18:00　なみきんぐ氏 アウフグース（終了後、物販あり）


20:00　なみきんぐ氏 アウフグース（終了後、物販あり）


24:00　メンズサウナCLOSE


■本件に関するお問い合わせ先


シーサイドホテル舞子ビラ神戸「さふぃスパ舞子」


住所：兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11　新館SPAタワー地下１階


ホテル公式サイト　https://maikovilla.co.jp/


さふぃスパ舞子公式サイト　https://safi-spa.com/maiko/


ご予約はこちら :
https://maikovilla.hacomono.jp/home/