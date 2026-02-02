学校法人追手門学院

追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）と福井県は、福井県の将来を担う人材のUIターン就職を推進することを目的に、学生の就職支援について連携し、相互に協力するため、2026年（令和8年）2月2日（月）に就職支援協定を締結しました。

本協定は、追手門学院大学に在籍する学生に対し、福井県内企業の情報提供や、県内での暮らしの魅力発信、インターンシップ情報の周知などを通じて、福井県での就職を具体的にイメージできる機会を創出するものです。大学と自治体が連携し、学生のキャリア形成段階から就職活動までを一体的に支援することで、UIターン就職の促進を図ります。

追手門学院大学は、大阪府茨木市に2つのキャンパスを構え、約9,300名の学生が通う総合大学です。全国各地から学生を受け入れており、福井県からも毎年10人前後の学生が入学しています。本学では、就職・キャリア支援課を中心に、学生一人ひとりの進路に寄り添った就職支援を行ってきましたが、本協定の締結を契機に、福井県と連携したより実践的かつ継続的な支援体制を構築していきます。

なお、本学が都道府県と締結する就職支援に関する協定は、今回で7件目となります。

今後は、福井県の産業や地域特性を踏まえた情報発信や学内イベントの実施などを通じて、学生の多様なキャリア選択を後押しするとともに、地域社会の活性化にも貢献していきます。

【協定名】

福井県と追手門学院大学との就職支援に関する協定

【協定締結日】

2026年（令和8年）2月2日（月）

【連携協力事項】

1. 県内企業情報、各種イベント等の周知に関すること

2. 福井県で暮らすメリットや魅力の説明等に関すること

3. 学内で行うキャリア形成支援や就職活動支援にかかる行事等に関すること

4. 県内企業のインターンシップ受入れの支援に関すること

5. その他、学生のＵＩターン就職促進に関すること