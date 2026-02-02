大切なものを見失わない　ヤマダオリジナル iPhone/iPad用「スマートファインダー」発売！

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇）は、2026年2月2日（月）に、ヤマダオリジナル「スマートファインダー」を全国のヤマダデンキ・ベスト電器・マツヤデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて発売します。

本製品は、Apple社のiPhoneやiPadに標準装備されている「探す」アプリに対応した紛失防止カードとタグです。大切な持ち物につけておくことで、万一紛失した際にも「探す」アプリから迅速に位置情報を確認できます。また持ち物だけでなく、子どもや高齢者の見守りなど防犯目的や、ペットの迷子対策にも使用可能です。

紛失したらアプリに通知：スマートファインダーが手元から離れると自動でiPhone/iPadに通知します。

持ち物探しに便利：iPhone/iPadから持ち物の位置情報が分かります。音を鳴らして見つけることができます。

みんなで「探す」：スマートファインダーの位置情報は「探す」アプリを通じて家族や友人と共有可能です。

■【カード型スマートファインダー】最大5年使える長寿命のカードタイプ

薄くて軽いカード型なので財布やカードケースに入れても邪魔になりません。パスポートケースに入れておけば、旅行中に紛失してもiPhoneやiPadで探すことができます。約5年間使用できる長寿命の使い切りタイプです。

※使用環境により動作寿命は変動します。

■【タグ型スマートファインダー】簡単に取り付けられるカラビナ付きのタグタイプ

ワンタッチで装着できるカラビナ付きで、キーホルダーとして鍵やバッグなどに取り付けることができます。子どものリュックやペットの首輪に取り付けて、迷子防止としてもご使用いただけます。

【仕様一覧】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1044_1_dcb6de56fcbb0b302d61071bab7fd292.jpg?v=202602021151 ]

※製品詳細はヤマダウェブコム（EC サイト）をご覧ください。

■カード型スマートファインダー YSFCD01AN

https://www.yamada-denkiweb.com/7260399011/

■タグ型スマートファインダー YSFTG01AN

https://www.yamada-denkiweb.com/7260400014/