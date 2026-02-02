株式会社Smart相談室は設立5周年を迎えました

株式会社Smart相談室

株式会社Smart相談室（本社：東京都港区、代表取締役・CEO：藤田康男、以下「当社」）は、2026年2月1日に設立5周年を迎えました。2021年のサービス開始以来、「なんでも相談してイイよ」というコンセプトのもと、働く一人ひとりの「モヤモヤ」を受け止め、多角的なアプローチで支援を続けてまいりました。私たちはこれからも、対話の力で働く人に真摯に向き合い、個人と組織が共に歩み、成長し続けられる社会の実現を目指してまいります。

■Smart相談室、5年間の歩み

当社は「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」というミッションのもと、従業員の「働きやすさ」と「働きがい」を実現するための対人支援プラットフォームを提供しています。

現代の労働環境において、メンタル不調による休職や離職、それに伴う生産性の低下は、企業の持続可能性を揺るがす深刻な課題です。厚生労働省の調査では、国内の約13.5％の事業所でメンタル不調による休業者が発生し(*1)、精神障害による労災認定件数は初めて年間1,000件を超えました(*2)。 プレゼンティーズムを含む心身の不調による経済的損失は年間約7.6兆円にのぼるとも言われ(*3)、メンタルヘルス対策は個別の企業を超えた社会全体の課題となっています。当社はこの課題に対し、カウンセリングやコーチング、ティーチングといった多様なアプローチを統合し、解決に向けた歩みを進めてまいりました。

この5年間、当社のサービスはお客さまのニーズに向き合いながら進化を遂げてきました。「従業員が不調になる前にサポートしたい」という強い想いから、2021年10月にオンラインカウンセリングを主軸としたサービス「Smart相談室」をリリース。「なんでも相談してイイよ」というコンセプトを掲げ、相談への心理的ハードルを下げることを追求してまいりました。その後、個人の多様な悩みと組織の課題の双方に対応できるよう、カウンセラー・コーチの採用・育成や機能開発を通じて、包括的に支援領域を拡大してまいりました。

2025年7月には、従業員一人ひとりに伴走することで個人の可能性を最大化する法人向けコーチングサービス「Smartマイコーチ(*4)」を提供開始。これにより、心の健康を保ち、安心して働ける土壌を作る「働きやすさ」の支援から、個人のポテンシャルを引き出し組織の成長を加速させる「働きがい」へのアプローチまで、人的資本経営を包括的にサポートできる体制を整えました。

当社は、メンタルヘルスにまつわる課題を真に解決するためには、メンタル不調に陥る前の「ちょっとしたモヤモヤ」の段階で相談することが重要だと考えています。そのためには、「相談」そのものに対する社会の意識を変革しなければなりません。そこで、当社は「深刻になったら相談する」のではなく、「ちょっとモヤモヤするから相談する」ことを、誰もが当たり前に選べる社会の文化を作っていくことに注力してまいりました。誰でも気軽に悩みを投函できる「スマソウポスト(*5)」を通した啓蒙活動や、アスリートのメンタルヘルスおよびキャリア支援を行う「アスリート応援プロジェクト(*6)」などは、相談の重要性を伝え、その心理的ハードルを下げるための挑戦の一部です。

また当社は、プラットフォームを通じて蓄積される膨大な相談データや知見を学術的に分析・活用し、社会に貢献することも重要な使命だと考えています。2024年8月からは、国立大学法人一橋大学大学院経営管理研究科イノベーション研究センターとの共同研究を開始し、人的資本開示に資する次世代の経営管理・能力支援開発指標の開発を推進しています(*7)。また、対人支援領域における新たな学術知の創出を目指し、法政大学キャリアデザイン学部の古田克利教授とも共同研究を実施。その成果を日本キャリア・カウンセリング学会にて報告いたしました(*8)。本発表は、同学会の発展に資する優れた功績であると評価され、「個人研究発表 奨励賞」を授与されました(*9)。今後も相談データを活用した知の創出に注力し、社会への還元を続けてまいります。

現在、当社のサービスを利用できるユーザー数は20万人、累計相談数は4万件を突破いたしました。相談利用後の満足率は90％を超えており、多くの働く人の声に向き合う中で、私どもも日々「相談の力」が持つ可能性を強く実感しています。

設立から5年という大きな節目を迎え、社会における当社の役割はさらに広がりを見せています。これからも対話の力を通じて、働く人の「モヤモヤ」を解消し、個人と組織の成長が一致する社会の実現に向けて、より一層邁進してまいります。

■今後に向けて｜代表取締役・CEO 藤田 康男コメント

みなさまのサポートにより5周年を迎えることができました。感謝してもしきれない思いでいっぱいです。

個人的な感覚として「5年で1つの事業を成す」と考えてまいりました。私の「ワガママ」とも言える強い想いから始まったこの事業が、果たして社会に十分な価値を提供できているのか…自分自身でも納得できない部分もまだ多くあります。しかし、それでも利用者さまが数十万人規模となり、そのお一人おひとりを確かにサポートできているという実感は、日々私たちの支えとなっています。

次の5年に向けて、決して自己満足に陥ることなく、さらに多くの方々を支えてまいります。今後とも、Smart相談室をよろしくお願いいたします。

藤田 康男

株式会社Smart相談室 代表取締役・CEO

医療系事業会社で事業開発、組織マネジメントに従事、その経験から従業員の成長に課題感を持ち、2021年2月株式会社Smart相談室を設立。これまでのマネジメント経験から、従業員のメンタル不調に関して課題感を持ち、独自の視点から、課題に対するソリューション「Smart相談室」と「Smartマイコーチ」を提供中。 働く人の「モヤモヤ」を解消し、「個人の成長」と「組織の成長」を一致させることで社会に貢献したいと考えている。著書に『社員がメンタル不調になる前に』（日本能率協会マネジメントセンター）を持つ。

■5周年を記念して

5周年記念キービジュアル

本ビジュアルでは、5周年の記念ロゴを中心に、相談者さまからいただいた温かい感想を散りばめました。一つひとつの声が集まり、場全体を明るく照らしていく様子は、私たちが目指す「相談が広がる社会」を表現しています。 いただいた大切なお声を糧に、これからも「相談」の価値を届け続け、「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」というミッションの実現に全力で取り組んでまいります。

5周年記念note企画

設立5周年を記念して、当社公式noteにて、「Smart相談室の働きやすさと働きがい」をテーマに、2月中毎日投稿企画を開催しております。

https://note.smart-sou.co.jp/m/m285762367163

*1:厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）令和2～5年」

*2:厚生労働省「令和６年度『過労死等の労災補償状況」』を公表します」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59039.html)

*3:横浜市立大学「メンタル不調の影響、年間7.6兆円の生産性損失に

-GDPの1.1%に相当と試算」https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2025/20250611hara.html(https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2025/20250611hara.html)

*4:「株式会社Smart相談室、コーチング新サービス「Smartマイコーチ」リリース」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000089158.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000089158.html)

*5:https://note.smart-sou.co.jp/p/smart_sou_post(https://note.smart-sou.co.jp/p/smart_sou_post)

*6:「株式会社Smart相談室、アスリート応援プロジェクトを始動」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000089158.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000089158.html)

*7:「株式会社Smart相談室、国立大学法人一橋大学大学院経営管理研究科イノベーション研究センターとの共同研究を開始」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000089158.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000089158.html)

*8:「一般社団法人日本キャリア・カウンセリング学会 第30回記念大会にて、法政大学キャリアデザイン学部 教授 古田克利氏との共同研究の結果を発表しました」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000089158.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000096.000089158.html)

*9:https://jacc.or.jp/awards/awards_6/(https://jacc.or.jp/awards/awards_6/)

◼ 株式会社Smart相談室について

「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを開発、運営しています。2021年2月、医療系事業会社で10年間、新規事業開発と組織マネジメントに従事した藤田康男が代表として設立し、メンタル不調の未然防止により企業の健康経営を後押しする社外相談窓口サービス「Smart相談室」と、個人の可能性を最大化し企業の人的資本経営を加速させるコーチングサービス「Smartマイコーチ」を展開しています。Smart相談室はSmartHRのグループ会社です。

＊展示会出展情報

2026年2月4日から同年2月6日まで幕張メッセにて開催される「バックオフィス World 2026 春 東京」に出展いたします。詳細はこちら(https://expo.bizcrew.jp/event/14990/module/booth/387300/392366?pcode=2026-spr-tokyo-BKW-search)からご確認ください。

◼ 会社概要- 社名：株式会社Smart相談室- 代表取締役・CEO：藤田 康男- 設立：2021年2月1日- 所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smart-sou.co.jp/company- 事業内容：企業向けオンライン対人支援プラットフォームの開発、運営- - Smart相談室 https://smart-sou.co.jp/counseling- - Smartマイコーチ https://smart-sou.co.jp/coaching

※掲載されている製品名、会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。