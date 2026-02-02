「リスを描く作家」藤岡ちささんによる、愛らしすぎるレターブック『リスのおりがみレターブック』が2月5日（木）発売！

株式会社世界文化ホールディングス


世界文化社は、西光亭や榮太樓總本鋪のパッケージで有名なリスをモチーフにした『リスのおりがみレターブック』を2月5日（木）に発売いたします。



お菓子のパッケージデザインなどで長年リスを描いてきた藤岡ちささんによる、40絵柄のおりがみと小さなリスたちのおはなしが詰まったおりがみ型のレターブックです。


すべて異なる絵柄のおりがみは、ミシン目で切り離して使用できます。ミニストーリーには、季節の草花を愛しながら暮らす、小さなリスたちの物語が詰まっています。自分用にも贈り物にもぴったりの1冊です。



◆ ようこそ、リスの森へ！ オールカラーで広がる物語





1枚1枚異なる絵柄のおりがみには、四季をまとったリスたちの優しい世界が広がります。大切なひとを思いながら、おりがみに一言添えて、あなたの気持ちをそっと折りたたんでください。


表面だけでなく、裏面にもこだわりました。一枚一枚楽しみながらめくってみて。




◆ どれを使おうか迷ってしまいそう！ たっぷり40絵柄を収録で使い方無限大



おりがみとしてはもちろん、便箋として使用したり、ラッピング用紙にしたり、額に飾ったり……。アイデア次第で使い方は広がります。


切り取ったおりがみのサイズは14.8cm×14.8cmです。ミシン目付きで切り離しやすいのも嬉しいポイント。



裏面に罫線がひかれたバージョンはお手紙に使いやすそう


イベントや四季に合わせた絵柄もかわいい


遊び心のある絵柄も愛らしく、パラパラとめくるだけでも笑顔に！

◆ 折ったらリスになる絵柄も！ギフトにそっと添えるのもおすすめ





折って楽しむリスのおりがみ絵柄もあります。1枚の紙を使って線の通りに折っていけば、藤岡ちささんの描くリスを折ることができます。贈りものと一緒に添えれば、たちまち笑顔になること間違いなしのかわいらしさです。



◆ 著者プロフィール



●藤岡 ちさ（ふじおか・ちさ）


画家・イラストレーター。お菓子パッケージや絵本で、「リスを描く作家」として知られる。自身が体感、連想する季節の風景やリスと森の仲間たちを表現した優しい作品の数々は手にとる人たちの心をハッピーにし、暮らしに彩りを添えている。



◆ 刊行概要




『リスのおりがみレターブック』



■発売日：2026年2月5日 (木)


■著者：藤岡ちさ
■定価：1,980円（税込）


■仕様：A5判／96ページ　


■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ


■発行・発売：株式会社世界文化社


https://books.sekaibunka.com/book/b10155500.html


https://www.amazon.co.jp/dp/4418262040