「メビーマーケットプレイス紹介キャンペーン」を開催

株式会社ミスミグループ本社

日本最大級の製造業マーケットプレイス「meviy（メビー）マーケットプレイス」（サービス提供元：株式会社ミスミグループ本社）は、2026年2月2日から3月13日までの期間、「メビーマーケットプレイス紹介キャンペーン」を実施します。期間中に、meviyマーケットプレイスを初めて利用する方を紹介いただき、紹介された方が購入いただくことで、紹介した方・された方の両方にQUOカードPay1,000円分をプレゼントします。

■ キャンペーン実施の背景と概要

meviyマーケットプレイスは、あらゆる機械加工部品をワンストップで調達できるプラットフォームとして2024年9月にサービスを開始しました。3Dプリント、切削、旋盤、板金・板金溶接、注型、射出成形、架台や製缶など幅広い加工に対応しています。また、2025年7月には「パートナーおまかせ絞り込み機能」をリリースし、これまで以上にスムーズにパートナーを選定できるようになり、お客さまの生産性向上に貢献しています。

今回のキャンペーンは、こうしたmeviyマーケットプレイスにより生まれる“時間価値”を、より多くのお客さまに体感いただき、ものづくりの現場へさらなる創造と笑顔をお届けしたいという想いから企画しました。

▼キャンペーンの詳細はこちら

https://jp.marketplace.meviy.misumi-ec.com/info/ja/campaigns/ambassador2026spring/

＜キャンペーン概要＞

■ meviyマーケットプレイスとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/320_1_30729e895a32171cd891bcf0c80e959c.jpg?v=202602021151 ]

meviyマーケットプレイスは、“あらゆる機械加工部品をワンストップで手間なく”手配できる“日本最大級の製造業マーケットプレイス”です。設計データをアップロードするだけで、『ＡＩマッチング』により条件に合致した製造パートナーをリコメンドします。製造パートナーとの取引口座開設不要で、取引は「デジタル完結」するため、「探す手間」「つながる手間」「やり取りの手間」を大幅に削減することが可能です。

meviyマーケットプレイスWebサイト ： https://marketplace.meviy.misumi-ec.com/ja-jp/

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力で、ものづくりプロセスのあり方そのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として「得ミスミ・楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。

ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。