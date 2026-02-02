セルフフォトブランド「Photomatic」が『ART FAIR NAGOYA 2026』にて展示作品とのコラボレーションフレームを展開

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年2月6日（金）から2月8日（日）の3日間、ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋で開催される『ART FAIR NAGOYA 2026』にセルフフォトブースを設置いたします。

本イベントでは、実際に展示されるアート作品をフレームに落とし込んだ、計8種類の限定コラボレーションフレームが登場。来場者はアート作品の鑑賞に加えて、写真の中で「作品の世界観に溶け込む」という、撮影体験をお楽しみいただけます。

個性豊かな全8種のアートフレームが登場

会場には、全身撮影が可能なPhotomaticの「マルチブース」を設置します。本イベントに展示されるアート作品をフレームへと落とし込んだ8つの限定コラボレーションが実現。お気に入りのアート作品の中で、作品の一部となる他にはない特別な写真を撮影してみてください。

フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/154_1_165d211e65aafaa89fbc8bda76604c21.jpg?v=202602021151 ]「ART FAIR NAGOYA 2026」について

-アートを楽しみ 生活に取り入れる- をテーマにホテルの客室をブースとして使用して26ギャラリーが一堂に会し、ギャラリスト達が選んだ選りすぐりの現代美術作品を展示販売されます。 会場は、ハブステーションとして利便性に優れ、 文化芸術を柱に変貌を遂げている金山駅に隣接する "ANAクラウンプラザホテル" フェア。様々な関連アートイベントも予定され、 新たな展開を始めた名古屋のアートシーンをお楽しみいただけます。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/