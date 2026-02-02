切削加工 「熱処理（焼入れ）サービス」の機能拡大

株式会社ミスミグループ本社

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」（サービス提供元：株式会社ミスミグループ本社）は、2026年１月31日より、切削加工（角物） （以下、切削角物）における熱処理（焼入れ）サービス（以下、熱処理）を拡大しました。今回のアップデートでは、設計者のニーズに応え、焼入れ部品でこれまで対応が難しかった曲面などを含む複雑形状の加工や研削加工への対応により、表面粗さRa0.8の指定も可能となりました。さらに、納期割引サービスにも対応し、長納期を選択いただくことで通常価格より30%OFFとなり、高価になりがちな焼入れ部品をより手軽な価格で調達いただけます。

今後もミスミはサービスの向上を通して、ものづくり産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。

■ 背景

焼入れとは、金属部品に高い硬度や耐摩耗性を付与するために不可欠な熱処理工程です。過酷な環境で使用される搬送装置やロボット、自動車部品などの設計には欠かせない技術であり、特にワークと直接接触する部品や、繰り返し荷重がかかる部品では、焼入れの有無が性能や寿命に大きく影響します。

meviyでは、2025年5月より切削角物の熱処理を開始し※1、その後も公差対応や納期が長くなることが多い焼入れ部品の最短6日目出荷※2を実現するなど、サービス拡張を続けてまいりました。このような利便性向上に対し、喜びの声が寄せられる一方で、「短納期で、歪みやすい複雑形状や高精度な焼入れ部品も調達したい」「納期に余裕がある場合は、より低コストで調達したい」といったご要望も数多くいただいていました。

こうしたニーズにお応えするため、このたび、焼入れ部品で対応の難しい曲面を含む複雑形状の加工や研削加工に対応し、表面粗さRa0.8の指定も可能になりました。さらに、納期割引サービスにより、長納期を選択するだけで、焼入れ部品を30%OFFで調達できるようになりました。これにより、加工難易度の高い複雑で高精度な焼入れ部品の調達から、コストを抑えた調達まで、お客さまの多様なニーズに柔軟にお応えできるようになります。

※1プレスリリース 「切削加工 角物も「焼入れ」に対応」 (2025年5月12日付)

https://www.misumi.co.jp/news/press_250512

※2プレスリリース 「切削加工 「熱処理（焼入れ）サービス」を大幅に強化」 (2025年9月1日付)

https://www.misumi.co.jp/news/press_250901_2

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/319_1_5601bd9600b944701c545e239ff8c9b6.jpg?v=202602021151 ]

サービスに関する詳細は以下をご参照ください。

▼meviyサービスサイト インフォメーション

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/news/new-release/50901/

■ meviy とは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。4年連続で国内シェア

No.1※を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。 ※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ

meviy Webサイト ：https://meviy.misumi-ec.com/

お客さまの声 ：https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力でものづくりプロセスそのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として、「得ミスミ、楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。

ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。