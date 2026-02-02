【2026年3月31日まで】マークシート読み取りソフト「リマーク」、年度末キャンペーンを開始

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、大学などの教育機関をはじめ、多くの団体・企業に多数の導入実績を誇るマークシート読み取りソフト「リマーク」は、通常価格より15％OFFでご購入いただける、年度末キャンペーンを2026年2月2日（月）より開始いたします。

■年度末キャンペーン開催の背景

近年、企業や教育機関を中心に、Windows 10 のサポートが 2025年10月14日に終了したことを背景として、「Windows 11」への移行が進み、システム環境の見直しが加速しています。

こうした流れの中、「Windows 11」に対応した「リマーク Ver.11」は、安心して利用できるシステムとして高く評価され、導入企業・団体数がより一層増加しております。

この度、年度末を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝の気持ちを込めて、特別キャンペーンを実施いたします。

新規導入をご検討中のお客様はもちろん、既存ユーザーの皆様にとっても、「リマーク」の利便性をあらためてご実感いただける絶好の機会となっております。ぜひこの機会にご検討ください。

■キャンペーン概要

2026年2月2日（月）から2026年3月31日（火）17:00までにご購入いただいた方限定で、通常価格から15％OFFの特別価格で購入いただけるキャンペーンを開催します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52725/table/481_1_27ff01babc79b866e08b773b2431ba57.jpg?v=202602021151 ]

▼お申込みはこちら

https://hammockorderform.azurewebsites.net/remark(https://hammockorderform.azurewebsites.net/remark?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260202)

■リマークの特長

・専用機不要

マークシート専用紙や専用機が不要で、Windowsパソコン、プリンター、スキャナーがあれば手軽に利用可能です。

・高い利便性

読み取り位置の設定や帳票デザインがExcelやWordで簡単に行え、豊富な分析機能と多様なフォーマットへの出力が可能です。

・効率化と低運用コスト

採点業務の効率化やミス防止に寄与し、普通紙でプリントしたマークシートの読み取りに対応。運用コストを抑えた運用が可能です。

「無償評価版」をご用意しております。まずは使用感をこちら(https://hmk.web-tools.biz/dcs/download/web_remark/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260202)からお試しください。

■マークシート読み取りソフト「リマーク」について

マークシート読み取りソフト「リマーク」は、高価な専用機や専門知識が不要なため、かんたんにご利用いただけることが特長です。そのため、教育機関や中小企業から大手企業まで、業種・規模問わず、ご採用いただいております。紙のマークシートは業務に組み込まれていることが多く、現在もさまざまな業界で利用されています。「無償評価版」をご用意しておりますので、まずは使用感をお試しください。

無償評価はこちら :https://hmk.web-tools.biz/dcs/download/web_remark/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260202

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。