『煙霧公爵と氷の花嫁』（Celica）が2/2より【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!! 表情のない令嬢と顔のない公爵。孤独な二人が愛を育む、シンデレラロマンス開幕！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『煙霧公爵と氷の花嫁』（Celica）を2/2(月)11時より連載開始をいたしましたので、お知らせいたします。

■新連載ページ

『煙霧公爵と氷の花嫁』

[漫画] 青代理鶴

「君こそ、待ち望んだ花嫁だ！」

表情のない令嬢と顔のない公爵。

孤独な二人が愛を育む、シンデレラロマンス開幕！

▼第1話はこちらから

https://to-corona-ex.com/episodes/240958888513136(https://to-corona-ex.com/episodes/240958888513136)

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/comics/240929090584787

＜あらすじ＞

貴族令嬢・イリスのコンプレックスは、感情が顔に出ない事。

幼少期から愛くるしい従姉妹のアリスと比べて蔑まれ、お見合いも失敗続きだ。

そんな中ようやく現れた嫁ぎ先は、「化け物」と噂される公爵！？

「頭が煙になる」呪いに掛けられた姿に驚愕するも、無表情ゆえに動じていないと勘違いされてしまい──？

■3/1発売開始！単行本情報

煙霧公爵と氷の花嫁

[漫画] 青代理鶴

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948842

▼詳細はこちら

https://www.tobooks.jp/contents/21066

■女性向けレーベル「Celica」とは

TOブックス初ノベル＆コミックス女性向けレーベル

異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。

恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。

▼特設サイトはこちら

https://celica.tobooks.jp/

■コロナEXとは

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/