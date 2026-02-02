レバウェル介護、東京都福祉局「かいごチャレンジ職場体験事業」と業務提携を開始

レバレジーズ株式会社

レバウェル株式会社（ https://corp.levwell.jp ）が運営する、介護職を対象とした求人・転職・派遣サービス「レバウェル介護」は、東京都福祉局が主催し、アデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二 氏）が運営する「かいごチャレンジ職場体験事業（以下、「かいチャレ」）」（ https://tokyo-kaigochallenge.jp ）において、就業支援を担う提案型人材紹介事業「かいチャレプラス」の提携紹介会社として選定されました。

これにより、業務提携を開始いたします。

本提携により、職場体験を通じて介護業界への就業意欲が高まった方に対し、就職から定着までを見据えた支援を提供し、東京都における介護人材不足解消に寄与してまいります。

■ 業務提携の背景と目的

日本の超高齢化の進行に伴い、介護人材の確保および定着は喫緊の社会課題となっています。特に東京都では、介護関連職種の有効求人倍率が8倍 *1 を超えるなど、慢性的な人手不足が続いています。

こうした状況の中、東京都福祉局が実施する「かいチャレ」は、介護業界未経験者に職場体験の機会を提供し、現場理解を促進することで業界への就業を後押ししてきました。さらに、体験後の就業意欲を具体的な就職につなげる仕組みとして、提案型人材紹介事業「かいチャレプラス」が開始されています。

レバウェル介護は、「介護に関わる誰もが輝ける業界にする」というミッションのもと、無資格・未経験者を含む幅広い介護人材の就業支援に取り組んできました。将来的な人材確保と定着のためには、就業支援にとどまらず、介護の仕事への理解を広げ、業界への参入の裾野を拡大することが重要であると考えています。その一環として、当社では介護の職業理解促進を目的とした「介護の日プロジェクト」 *2 といった取り組みも継続的に実施しています。

「かいチャレ」は、こうした当社の考えと高い親和性があり、その趣旨に深く共感したことから本事業への提携を決定しました。

本提携を通じて、日本最大級となる15万件以上の求人 *3 を活用し、専門アドバイザーによる丁寧なカウンセリングと適切なマッチングを行うことで、東京都における介護人材不足の解消に貢献してまいります。

*1：参考「東京ハローワーク_【東京】職業別有効求人・求職状況（一般常用）≪令和7年度 取扱状況≫ 令和7年11月分」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/chingin_toukei/tesuto/_121515.html

*2：“介護職の仕事理解促進”と“介護従事者への感謝”のため、『11/11 介護の日 特設WEBサイト』を公開

https://leverages.jp/news/2024/1101/4447/

*3：2025年3月時点、当社調べ

■ 業務提携による支援内容

本提携により、「かいチャレプラス」を通じて介護業界での就業を検討されている方は、介護職（介護補助職も含む）を対象とし、「レバウェル介護」にて以下の支援を受けることが可能となります。

- 専門アドバイザーによるキャリアカウンセリング

職場体験で得た経験や、体験した施設・業務内容を踏まえ、適性や希望条件に合致したキャリア提案を行います。

- 未経験歓迎求人の紹介

未経験者の受け入れ実績がある事業所や、無資格から就業可能な求人を厳選して紹介します。

- 資格取得支援によるスキルアップ

希望者には、自社運営のレバウェルスクール介護（ https://job.kiracare.jp/info/school/ ）にて、介護関連資格の取得を支援します。

また、「かいチャレプラス」を通じて人材紹介を受けた求人者には、以下のメリットがあります。

- 紹介手数料は東京都が負担

東京都の支援事業のため、コストを抑えた採用が可能です。

- 高いマッチング精度

職場体験を通じて業務理解が進んだ、就業意欲の高い人材を紹介します。

「かいチャレプラス」に関する詳細については、以下「かいごチャレンジ職場体験事業事務局」までお問い合わせください。

▼かいごチャレンジ職場体験事業事務局

・Tel：03-4560-0638

・mail：ade.jp.kaicha-sales@jp.adecco.com

■ 業務提携に関するお問い合わせ先

本事業提携に関するお問い合わせは、以下より「かいチャレ」業務提携担当者までお問い合わせください。

https://corp.levwell.jp/contact/

■ 「かいごチャレンジ職場体験（かいチャレ）」について

「かいごチャレンジ職場体験（かいチャレ）」（ https://tokyo-kaigochallenge.jp ）は、東京都福祉局が主催し、アデコ株式会社が運営を受託している事業です。介護に関心を持つ未経験者が、都内の介護施設等で実際に職場体験を行うことで、仕事の内容や職場の雰囲気を正しく理解し、介護業界への入職を後押しすることを目的としています。

■「レバウェル介護」について

レバウェル介護（ https://job.kiracare.jp ）は、介護職を対象とした求人・転職・派遣サービスです。日本の超高齢化社会に伴い、介護需要が年々高まる中、介護人材の確保と定着は大きな社会課題となっています。レバウェル介護では、専任アドバイザーが、全国の介護施設・病院・在宅介護事業所の豊富な求人情報の中から、求職者のスキルや希望条件に合った最適な職場をご提案。スピーディーかつ丁寧なサポートで、一人ひとりの転職を支援します。月間ユーザー数は35万人以上、掲載求人数は日本最大級の15万件以上（*1）にのぼります。（*1：2025年3月時点）

レバウェル株式会社

レバウェル株式会社（ https://corp.levwell.jp )は、「この国のウェルネスを支える」をビジョンに掲げ、医療・福祉・ヘルスケア業界に特化した人材事業、教育事業、SaaS事業を展開しています。日本の超高齢化社会において深刻化する労働力不足に対し「人材供給・最適配置」「新たな働き手の確保」「生産性向上」の観点から課題解決を支援し、誰もが安心して医療・福祉・ヘルスケアサービスを受けられる社会の実現に貢献しています。

▽『レバウェル』 医療・介護・保育・ヘルスケア業界に特化した求人・転職/派遣サービス

https://levwell.jp

▽『わんコネ』 医療・福祉施設向け入退院支援SaaSソリューション

https://one-conne.com/

Leverages Group（ https://leverages.jp/ ）

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷二丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア24F/25F

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年の創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。