次世代ホスピタリティユニフォーム「ESTNATION × FOLK」が誕生
ESTNATION × FOLK 特集ページ：https://www.folk.co.jp/estnation/
ユニフォームメーカーのフォーク株式会社（1903年創業、本部：東京都千代田区、代表取締役：小谷野淳、以下フォーク）は、2026年2月2日、「ESTNATION（エストネーション）」とのコラボレーションプロジェクトにより接客スタッフ向けユニフォーム6型を発売します。
合わせて、同日に新カタログ「FOLK GRACE（フォーク・グレイス）」を発刊します。
■「ESTNATION × FOLK」について
老舗ユニフォームメーカーのフォークと「Drawing a Color of Life（ファッションで心を動かす）」を企業理念に掲げるESTNATIONによる、接客用ユニフォームを提案するプロジェクト。フォークが現場の声を元に培ってきた医療ユニフォームの企画・製造ノウハウと、ESTNATIONが追及する「本質的なラグジュアリー」を掛け合わせることにより、スタッフの信頼と誇りを支える上質なユニフォームの提供を目指します。
■「華やかさ」を重視したフロントスタッフ向けチュニック
（品番：EN200）は、ESTNATIONを象徴する「ペプラムトップス」※1をベースに、深いお辞儀の際にもデコルテが美しく見えるよう「サブリナネック」※2を採用しました。薄く、しなやかな素材が自然なフレア感を表現、エレガンスで知的なシルエットを実現しました。
※1 ウエスト位置で切り替え、裾がフレアに広がったトップス。
※2 襟ぐりが水平にカットされたデザイン。
製品品番：EN200 チュニック
価格：15,000円（税込16,500円）
■「知的でシャープ」を演出する、カウンセリング、医療事務スタッフ向けアイテム
（品番：EN100）は、肩にさりげないタックを施し、控えめな華やかさと立体感をプラスしています。ウエストラインは自然にシェイプし、裾に向かってやわらかく広がるフレアシルエットが、動きに合わせて上品なドレープを描きます。
製品品番：EN100 ワンピース
価格：17,000円（税込18,700円）
（品番：EN101・EN201）は、ゆとりあるシルエットでフロント受付から施術まで対応できるアイテムです。ゲストへのダウンサービスや移動式チェアーでの足捌きを徹底的に追求し、スリム過ぎず、ゆる過ぎない絶妙なシルエットを実現しました。
製品品番：EN101 ワンピース
価格：17,000円（税込18,700円）
製品品番：EN201 チュニック
価格：15,000円（税込16,500円）
（品番：EN700）は、信頼や責任が求められる患者への説明場面などにふさわしい、女性の優しさや賢さを感じさせる上質な一着です。シンプルであるからこそ、相手との対話において着用者の表情と所作が際立ちます。
製品品番：EN700 スクラブ
価格：12,000円（税込13,200円）
（品番：EN300）は、無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、膝下が広がるブーツカットシルエットが特徴です。長時間の着用でもストレスのない動きやすさと脚長効果を両立、立ち姿から歩行時まであらゆる瞬間の所作を上品に演出します。
製品品番：EN300 パンツ
価格12,000円（税込13,200円）
色番（全てに共通）：9 オニキス（ブラック）、10 デューン（ベージュ）、17 ラピス（ネイビー）
サイズ（全てに共通）： Sから4Lまで
■医療ユニフォームの機能ニーズを網羅した新素材「ES(エス)リュクスモーション」
ES(エス)リュクスモーション
（ポリエステル100%）
【制電糸・速乾・吸汗・ストレッチ・超軽量】
全てのアイテムに新開発素材「ES（エス）リュクスモーション」を使用。驚くほど軽量で、高いストレッチ性と柔らかな肌触りの織物素材。汗をかいても気にならない優れた吸水拡散性・速乾性、、洗濯耐久性、毛玉になりにくいなど、医療ユニフォームとしての機能性をカバーしています。二重織りによる適度なハリコシは、下着の当たりを緩和し、美しいシルエットを作り出します。
■販売情報
・2026年2月2日（月曜日）発売
・カタログの他、フォークオンラインストア（ https://www.folk.co.jp/item/medical/ ）とフォークの白衣を取り扱う販売代理店で販売。
※販売代理店によって発売日が異なります。
■ESTNATIONについて
「The Essence of Luxury（本質的なラグジュアリー）」をコンセプトに、大人のライフスタイルを提案し続けるスペシャリティストア。オリジナルブランドを中心に国内外の厳選されたアイテムを展開しています。
公式サイト：https://www.estnation.co.jp/
【2026年オンライン展示会】
2026年の白衣および事務服の新商品や当社サービスをご紹介するオンライン展示会を開催致します。
Zoomでどなたでもご視聴いただけます。詳細は下記リンクをご確認ください。
※ご視聴には事前エントリーが必要です。
開催日程：2026年2月2日（月）・3日（火）（両日9:30～／16:30～）※各回 約40分
事前エントリー： https://www.folk.co.jp/webiner/2026ssex/
【2026年FOLK GRACE（フォーク・グレイス）のカタログ】
フォークのホスピタリティユニフォームを提案するカタログ。
ご紹介した商品は2026年度のカタログ（2026年2月2日発刊）に掲載しています。
電子カタログの閲覧・カタログのご請求：https://www.folk.co.jp/brochure/
フォーク株式会社
コーポレイトサイト：https://www.folk.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/folk_nuovo/
X(Twitter)：https://twitter.com/folk_uniform/
Facebook ： https://www.facebook.com/folkuniform/
YouTube ：https://www.youtube.com/user/FOLKuniform/
【会社概要】
会社名：フォーク株式会社
代表者：代表取締役 小谷野淳
事業内容：女子オフィスユニフォーム、メディカルウェアの企画、製造、販売
東京本部：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-11-6 PMO秋葉原 3F
【本製品に関するお問い合わせ】
・フォークで直接購入のお客様： 0120-194-717
9:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
・代理店・代理店経由のお客様 ： 0120-409-414
9:00～17:30（土日祝日、年末年始を除く）
https://www.folk.co.jp/contact/
mail：folk_info@folk.co.jp
