eスポーツチーム「REJECT」　ウメハラが出演するロート製薬「デ・オウ」のCMをSNSにて公開

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也、以下「REJECT」）は、同社が運営するeスポーツチーム「REJECT」のSTREET FIGHTER部門に所属するウメハラを起用した、ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊、以下「ロート製薬」）の薬用ボディウォッシュ「デ・オウ」の新CMを、SNS上で公開したことをお知らせいたします。

本動画では、格闘ゲーム界において"王"として君臨し続けるウメハラと、デオドラント界の"王"である「デ・オウ」という、”二人の王”による異色のコラボレーションが実現。「RESET」をテーマに、常に世界のトップシーンで戦い続けるウメハラの強さと、その戦いの裏で自身を整える存在としての「デ・オウ」を描いた内容となっています。

本動画は現在、X（旧Twitter）およびYouTubeにて公開しており（下記URL参照）、

後日、Twitch上でのCM放映も予定しております。

◼️ X：https://x.com/RC_REJECT/status/2016345613416489179

◼️ YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=D_ixq6R584w

REJECTは今後も、ゲームカルチャーへの深い理解を強みに、eスポーツコミュニティの文脈に寄り添ったプロモーションを通じて、企業の価値創出を支援してまいります。

【出演者プロフィール】

◼️ ウメハラ/Daigo （@DaigoTheBeastJP(https://x.com/daigothebeastJP)）

格闘ゲーム界のレジェンドであり、日本初のプロゲーマー。『ストリートファイター』シリーズをはじめとした数々の格闘ゲームで世界大会を制し、長年にわたりトッププレイヤーとして活躍。eスポーツ黎明期から世界的な注目を集め、現在はREJECTに所属し、競技シーンやイベント出演など多岐にわたり活動している。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成。ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり"神の子"の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

