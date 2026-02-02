2月だけの「ごちそう時間」を、ソル・ポニエンテで。ランチもスイーツも主役級、心ほどける季節限定メニューが登場

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2026年2月1日（日）～2月28日（土）までの期間限定で、冬から春へと移ろう季節を味わう特別メニューを提供いたします。



ランチタイムを彩る人気のランチバイキングをはじめ、2月限定の大人のショコラデザート、月替わりのこだわりメニュー4種、そして旬の果実を贅沢に使った季節のおすすめケーキまで――。

この時期、この場所でしか出会えない「特別なひと皿」をご用意しました。

2月限定・大人のための贅沢デザート とろける瞬間を楽しむ「タルトヴァンショコラ」

バレンタインシーズンに合わせて登場するのが、2月限定デザート「タルトヴァンショコラ」。

チョコレート・赤ワイン・ベリーを使用した自家製アイスに、香ばしいナッツタルトを合わせたデザートです。

仕上げに、お客様の目の前でチョコレートソースをたっぷりとかけて完成させます。

温かいソースが冷たいアイスへゆっくりと溶け込む、その一瞬もごちそうのひとつ。

甘さだけでなく、ほのかな苦味と果実味が重なる、大人のための贅沢なショコラデザートです。

■タルトヴァンショコラ

価格：1,400円（税込）

※コーヒーまたは紅茶付き

※2月限定デザート

2月の木・金曜限定開催！心ゆくまで楽しむ「ランチバイキング」

2月は、毎週木・金曜日限定でランチバイキングを開催。

前菜からお肉料理、お魚料理、パスタ、デザートまで、彩り豊かな料理が並ぶ90分食べ放題の贅沢なランチタイムです。

さらに、12:00／13:30限定で実施する「ローストビーフステーキのライブカッティング」は必見。

目の前で切り分けられる臨場感と、しっとりやわらかなお肉の旨みは、まさに「体験するごちそう」。

コーヒー・紅茶付きで、ゆったりとしたひとときをお楽しみいただけます。

「今日は少し特別なランチにしたい」

そんな日に選ばれている、2月限定の人気企画です。

■ランチバイキング（90分制）

・大人（中学生以上）：3,500円（税込）

・小学生：2,300円（税込）

・未就学児：800円（税込）

※コーヒー・紅茶付き

※毎週木・金曜日限定開催

※12:00／13:30はローストビーフ ライブカッティング実施

月替わりメニューは毎月4種類が登場！ 季節の食材を楽しむ、こだわりの逸品

2月の月替わりメニューは、寒い季節にこそ味わいたい食材を使った全4種類。

■長州どりときのことほうれん草の猟師風クリームスパゲッティ（1,500円）

旨味たっぷりの長州どりと旬のきのこ、そしてほうれん草をクリームソースでまとめた一皿。 ふわりと漂うローズマリーの香りがアクセントになり、野趣あふれる味を演出します。 森の恵みを感じるような深いコクが、冷えた体に染み渡ります。

■小海老とブロッコリーとモッツァレラのトマトソース（1,600円）

ぷりぷりの小海老と旬のブロッコリーに、 とろけるモッツァレラチーズをたっぷり絡めた濃厚トマトソースパスタ。 素材の美味しさを引き立てる王道の組み合わせは、まさにみんな大好きで安定の美味しさ。 寒い季節に食べたくなる、心がほっとする味わいです。

■スモークサーモンと大根とほうれん草のペペロンチーノ（1,400円）

スモークサーモンの旨味、大根のシャキシャキ感、 ほうれん草の柔らかさが絶妙にマッチした、香り豊かなペペロンチーノ。 冬野菜と魚介の組み合わせが楽しめるヘルシーでバランスが良い冬の軽やかパスタです。 にんにくと唐辛子のアクセントが食欲をそそります。

■自家製ベーコンと無農薬ほうれん草のカルボナーラパエリア（2,200円）

濃厚なカルボナーラソースと香ばしい自家製ベーコンが絡む、贅沢パエリア。 栄養たっぷりの無農薬ほうれん草を使用し、さらに温玉をのせてみました。 とろ～り黄身が全体をまろやかに包み込み、リッチな味わいに。冬限定のご褒美ごはんです。

この時期だけの味わいを、ぜひお楽しみください。

見た目も華やか、季節のおすすめ ケーキに「ベリーと苺のタルト」が新登場

食後におすすめなのが、季節のおすすめケーキ「ベリーと苺のタルト」。

みずみずしい苺とベリーを贅沢に使用し、爽やかな酸味とタルトのコクがバランスよく広がります。

かわいらしい見た目の一皿は、つい写真に収めたくなる華やかさ。

お食事の最後を締めくくる、季節限定スイーツです。

■ベリーと苺のタルト（季節のおすすめケーキ）

価格：650円（税込）

ソル・ポニエンテで“今だけの美味しさ”を・・・。

ランチバイキングの高揚感、ショコラデザートのとろける瞬間、月替わりメニューの新しい出会い、そして旬果実のタルト――。

2月だけの特別な味わいを、ぜひソル・ポニエンテでお楽しみください。

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン＆カフェ ソル・ポニエンテ TEL：0836-89-0080

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O) ※11月～1月は17:00～

カフェ 11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～

【定休日】毎週 火曜日

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/