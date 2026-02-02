カプコンカフェ 池袋店＆梅田店　『モンスターハンターワイルズ』×「ホロライブ5期生」とのコラボカフェメニュー＆グッズを大公開！

株式会社カプコン

2026年2月20日(金)より、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、『モンスターハンターワイルズ』と「ホロライブ」5期生所属VTuber「雪花ラミィ」「桃鈴ねね」「獅白ぼたん」「尾丸ポルカ」とのコラボカフェを開催いたします。

今回は、そのメニューとグッズを大公開いたします。

【コラボメニュー情報】

・フードメニュー

１.「ねぽらぼのら！クナファチーズダッカルビ ボルケーノver」 1,980円(税込)

２.「ねぽらぼのね！フィッシュバーガー＆虹色ドスヘラクレスポテトのHappy贅沢セット」1,980円(税込)

３.「ねぽらぼのぼ！ししろフーズのこんがり肉スペアリブ丼」 1,980円(税込)

４.「ねぽらぼのぽ！香る脂と油のギルティメシ！」 1,980円(税込)

・スイーツメニュー

５.「つららも食べられる？！ラム香る贅沢雪民さんパフェ ラミィスペシャル」 1,650円(税込)

６.「ホープネコといっしょに狩猟！いちご大福風パフェ」 1,650円(税込)

７.「ふわふわたてがみホワイトショコラケーキ 赤アフロを添えて」 1,650円(税込)

８.「俺のアイルー！ダハディラネコのドレス風抹茶レアチーズケーキ」 1,650円(税込)

・ドリンクメニュー

９.「雪花ラミィのブルーヨーグルト雪国シャーベット乗せ」 880円(税込)

１０.「桃鈴ねねの心の(ハート)ピーチエナジードリンク」 880円(税込)

１１.「獅白ぼたんのららいーおん♪もふもふオレオシェイク」 880円(税込)

１２.「尾丸ポルカおるか？おるよ！ストロベリーぽぽぽサイダー」 880円(税込)

１３.「選べるカフェラテ」(全4種) 880円(税込)

※メニュー画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

【コラボカフェグッズ情報】

１.トレーディングアクリルスタンド(全8種) 990円(税込)

※通常アクリル4種 ホログラム4種

２.トレーディングアクリルバッジ(全8種) 880円(税込)

３.BIGステッカー(全4種) 550円(税込)

４.クリアステッカー(全4種) 550円(税込)

５.チャーム付きボールペン(全4種) 880円(税込)

６.マイクロファイバータオル(全4種) 660円(税込)

７.Tシャツ(全4種) 3,850円(税込)

８.クリアファイル(全1種) 660円(税込)

９.ラバーコインケース(全4種) 990円(税込)

１０.ラバートレー(全4種) 1,980円(税込)

※トレーディング商材につきましては、中身はランダムでのご提供となります。

※コラボカフェグッズに関してはカフェご予約のないお客様でもご購入いただけます。

※コラボカフェグッズに関しては、後日カプコン直営店舗・オンラインでも展開を予定しております。詳しくは続報をお待ちください。

■オリジナルノベルティもプレゼント！

カプコンカフェにてオリジナルドリンクをご注文いただいた方にはコースター(全8種の中から1枚をランダム)でプレゼントします。

さらにカフェメニューのご利用3,000円（税込）毎にポストカード(全5種の中から1枚をランダム)でプレゼントいたします。

■カフェ開催期間

2026年2月20日(金)～2026年4月9日(木)

※カプコンカフェ梅田店は、店舗設備点検のため、以下期間につきましては一時休業とさせていただきます。予めご了承くださいませ。

・一時休業期間：2026年3月31日(火)～2026年4月4日(土)

■予約システム

カプコンカフェのご利用には事前にお席をご用意する「ネット予約」がオススメです。

ご来店された際、混雑状況によってはご案内ができない場合も御座いますので、事前の「ネット予約」をぜひご利用ください。

なお、グッズ商品につきましてはカフェエリアのご利用が無くてもご購入いただけます。

▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページはコチラ(https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true)

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページはコチラ(https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true)

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。

■コラボ特設サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/monsterhunterwilds-hololive/

■コラボに合わせあの回復薬ボトルが帰ってきた！ ボトル付きのセットドリンクメニューも同時発売♪

『モンスターハンターワイルズ』のゲーム内で、ハンターとオトモアイルーが愛用している「回復薬」をイメージしたボトルが、好評につき再登場いたします！

下記のドリンクメニューにつきましては、「回復薬ボトル」が付属するお得なセットへの変更も可能です。

コラボイラスト内では、「雪花ラミィ」さんも「回復薬ボトル（アイルーver）」を愛用中♪

この機会にぜひあわせてお楽しみください。



・ドリンクエクストラメニュー

１４.「秘薬」 880円(税込)

１５.「回復薬」 880円(税込)

１６.「強走薬」 880円(税込)

１７.「活力剤」 880円(税込)

１８.「解毒薬」 880円(税込)

１９.「元気ドリンコ」 880円(税込)

※商品名に関してはあくまでゲーム内に登場するアイテム名を用いており、実際に効果や効能があるわけではありません。

※＋1,650円（税込）で「回復薬ボトル」もしくは「回復薬ボトル（アイルーver）」を付けることができます。

※一部のドリンクメニューのみセットの対象となります。

※サイズ・ボトルのスタイルの都合上、炭酸飲料が炭酸抜きになるほか、ドリンク付属品の内容に一部変更が発生する場合がございます。詳細についてはスタッフへお問い合わせください。

※「回復薬ボトル」、「回復薬ボトル（アイルーver）」は無くなり次第終了となります。

▼「カプコンカフェ 池袋店」

住所 ：東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

電話番号 ：03-5904-9106

公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-ikebukuro/

▼「カプコンストア＆カフェ 梅田店」

住所 ：大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

電話番号 ：06-4256-8248

公式サイト：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomcafe-umeda/

・カフェ公式X：https://x.com/Capcom_Cafe

【「ホロライブプロダクション」とは？】

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト ：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X ：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式X：https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ ：https://shop.hololivepro.com/



【「ホロライブ」とは？】

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト ：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg

(C)CAPCOM

(C) COVER