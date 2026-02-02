【新色発売決定】宮脇咲良プロデュース・イメージモデルカラコン『MOLAK TORIC』より、MOLAKシリーズ人気カラー『Brown Bunny』＆『Dollish Gray』が発売決定！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原博道）は、宮脇咲良さん（所属 株式会社A.M. Entertainment、本社：東京都渋谷区）プロデュース・イメージモデルカラコンブランド『MOLAK TORIC（モラク トーリック）』より、新色『Brown Bunny TORIC（ブラウンバニー トーリック）』、『Dollish Gray TORIC（ドーリッシュグレー トーリック）』を2026年2月10日（火）に発売いたします。

『MOLAK（モラク）』の人気カラー2色が乱視用レンズとして2026年2月10日（火）に発売決定！

『MOLAK（モラク）』の人気カラー2色が新たに乱視用レンズに仲間入り！

待望の新色は、ナチュラルに盛れる『Brown Bunny TORIC（ブラウンバニー トーリック）』、『Dollish Gray TORIC（ドーリッシュグレー トーリック）』です。

新色2色には、レンズ保存液にヒアルロン酸の約2倍の保湿力を持つ潤い成分「MPCポリマー」を配合することで、長時間使用による乾燥感を軽減し、より自然で快適なつけ心地を目指しました。

商品詳細は公式HP・公式SNSにて順次お知らせいたします。

新商品概要

Brown Bunny TORIC

（ブラウンバニー トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：13.6mm

太フチナチュ盛れ

太フチデザインが瞳をくりっと見せる、

ミルクチョコブラウン。

Dollish Gray TORIC

（ドーリッシュグレー トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：13.2mm

ドーリー盛れ

グレーの水光グラデーションで

つやっとドーリーな瞳に。

既存色概要

Dollish Brown TORIC

（ドーリッシュブラウン トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：13.2mm

うるうるブラウン

ブラウンの水光グラデーションで

うるっとドーリーな瞳に。

Dazzle Gray TORIC

（ダズルグレー トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：12.8mm

ちゅるんグレー

ムラのあるグレーに細いフチを付けることで

瞳に立体感を。

子猫のようなうるうるとした瞳に。

『MOLAK TORIC（モラク トーリック）』レンズ特長

公式Xにて『MOLAK（モラク）』1年分 プレゼントキャンペーン実施！

乱視用レンズ新色発売を記念して、『MOLAK（モラク）』公式Xにて抽選で3名様に『MOLAK（モラク）』カラコン〈1年分〉をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。1dayレンズ・乱視用レンズのいずれもお選びいただけるため、乱視ユーザーの方はもちろん、そうでない方もご参加可能です。

ぜひこの機会にご応募ください。

■賞品

MOLAK カラコン1年分（計73箱）を抽選で3名様にプレゼント

※対象カラー：MOLAK1day全19色

※1dayレンズ／乱視用レンズ いずれか選択可

※カラー・度数の組み合わせは自由

※度数について：

1DAY 度なし、-0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、-6.50D~-10.00D（0.50D刻み）

TORIC 度なし、-0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、-6.50D~-8.00D（0.50D刻み）

乱視度数 ：-0.75D/-1.25D 乱視軸 ：180°

■応募期間

2/2（月）～2/11（水）23：59

※当選者の方にのみ、DMにてご連絡いたします。

※賞品発送は3月上旬以降を予定しております。

■応募方法

１.MOLAK公式Xアカウント をフォロー

２.キャンペーン対象の投稿をいいね＆リポストで応募完了

＼さらに！／

X・TikTokでの同時応募で当選確率アップ！

※詳細は各SNSをご確認ください。

■注意事項

※プレゼントの発送は日本国内に限らせていただきます。

※発送にあたり必要な情報をご提供いただけない場合、また、お客様の住所変更、転居先不明、ご不在等により商品の受け取りが出来ない場合は、当選を無効とさせていただくことがございます。

公式HP・SNS

公式HP：https://www.molak.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/MOLAKofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/molak_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@molak.official

商品概要

商品名：MOLAK TORIC（モラク トーリック）

価格：1,760円税込（10枚入り）

カラー：全4色

レンズ：BC 8.6mm DIA 14.2mm UVカット

含水率：55%

使用期限：終日装用、一日交換

度数：±0.00D（度なし）、-0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、-6.50D~-8.00D（0.50D刻み）

乱視度数：-0.75D/-1.25D

乱視軸：180°

販売名：ピアコンタクトアクア

承認番号：22900BZX00118000

販売ルート：コンタクト専門店、WEB販売店、雑貨ショップなどの店舗にて販売中

（※一部お取り扱いのない店舗もございます）

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※コンタクトレンズ初めての方や乱視用レンズの使用が初めての方は、必ず眼科医の検査を受けてください。

取り扱いWEB販売店

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/molak/molaktoric

LILY ANNA 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/lilyanna/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://shopping.geocities.jp/lilyanna/

LILY ANNA Qoo10店：https://www.qoo10.jp/shop/lilyanna

LILY ANNA Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A3IDK4I1SFXGI8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト：https://morecon.jp/

※他web販売店各社

『MOLAK（モラク）』について

MOLAKは、常に変化する自分の気分に寄り添い、自分らしさを引き立てるカラーコンタクトレンズブランドです。瞳の印象を引き立てるカラーリングと繊細なデザインで、自然な美しさを演出します。

宮脇咲良さんプロフィール

2011年より日本にて活動を開始。

2018年～2021年は韓国に拠点を移し、2年6ヶ月の活動を経て日本へ帰国。

2022年5月に再び韓国にて「5人組ガールグループ」のメンバーとしてデビューし、さらに2023年1月にはグループで日本デビューを果たし、グローバルに活躍の場を広げている。

カラーコンタクトレンズ『MOLAK』のイメージモデルをはじめプロデュース業など、多岐にわたる活動も展開している。

会社概要

社名 ：PIA株式会社

本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表 ：代表取締役 見原博道

事業内容 ：医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ：http://www.pia-corp.co.jp/