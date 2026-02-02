《デザイナーズエッジ第11回 開催レポート》「展示デザイナー・丹青社 田中利岳氏が読み解く、空間と時間の“タイムスケープ”」を公開

ユニオンテック株式会社

「Build a new standard.」をミッションに掲げ、オフィス・商空間・住宅の内装デザイン・設計・施工をワンストップで提供するユニオンテック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：大川祐介）は、空間デザインの未来を切り拓くクリエイターのための対話型イベント「デザイナーズエッジ」第11回のイベントレポートを公開いたしました。

今回のゲストは、株式会社丹青社のシニアクリエイティブエキスパート・田中利岳（たなか としたけ）氏です。

東日本大震災の津波で被災した「陸前高田市立博物館」の再建プロジェクトや、被爆の記憶を継承する「広島平和記念資料館」など、社会的意義の深いプロジェクトを数多く手掛けてきた田中氏。

本イベントでは、建築的なハードウェアの設計に留まらず、そこに流れる時間や人々の想いといった不可視な領域をいかに空間化するかという、独自の「タイムスケープ」思想などについて深く語っていただきました。

▼レポート全文はこちら：

Designers Edge 第11回開催レポート(http://www.union-tec.jp/contents/interview/93/)

レポート概要

本レポートでは、田中氏が展示デザインの道へ進んだ経緯から、代表的なプロジェクトの裏側にある思考プロセスまでを詳細にレポートしています。

（目次）

- 建築への没頭と、「見たいもの」への渇望～「モノ」と「コト」の間にあるデザイン～- 恩師の言葉と、ディスプレイ業界への進路- 「展示デザインとは何か」を問う、2つのプロジェクト- 情報と感情を編む、3つの代表的プロジェクト～そこに流れる『時間』を捉える「タイムスケープ」の思想～- デザイナーとしての「道筋」と「出会い」

▼レポート全文はこちら：

登壇者プロフィール 田中 利岳（たなか としたけ）氏

1979年東京都生まれ

1998年東京都立西高等学校 卒

2005年東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻 卒

現在 株式会社丹青社 デザインセンター 所属

ミュージアムを中心に、子ども関連施設や防災・震災関連施設など、多岐にわたる施設を手がける。各施設のテーマを空間デザインへと繋げる文脈を確立し、メッセージ性とアクティビティが広がる場へ仕立てることに強く力を注ぐ。「何度でも訪れたくなる施設づくり」をモットーに、全国を行脚中。

受賞歴

▼広島平和記念資料館



KDA日本空間デザイン賞/KUKAN OF THE YEAR-金賞-日本経済新聞社賞

DSA日本空間デザイン賞/大賞-日本経済新聞社賞

NDFディスプレイ産業賞/大賞-経済産業大臣賞

SDA日本サインデザイン賞/奨励賞-中国地区デザイン賞

D&AD Awards/Yellow Pencil FX International Interior Design Awards/Finalists

iF DESIGN AWARD German Design Award/Special Mention

ICONIC AWARDS/Winner

Best of Year Awards/Winner for Museum-Gallery

IIDA Global Excellence Awards/Winner for Institutional



▼陸前高田市立博物館



KDA日本空間デザイン賞/KUKAN OF THE YEAR RUNNER-UP(準大賞）-金賞-

NDFディスプレイ産業賞/優秀賞-経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞

SDA日本サインデザイン賞/入選 グッドデザイン賞

Red Dot Award/Brands & Communication Design-Best of the Best

iF DESIGN AWARD



▼エコルとごし



KDA日本空間デザイン賞/Shortlist

SDA日本サインデザイン賞/入選

グッドデザイン賞

キッズデザイン賞

iF DESIGN AWARD 他多数

▼レポート全文はこちら：

Designers Edge（デザイナーズエッジ）について

デザイナーズエッジは、空間設計デザイナーやデザイン業界を志す学生が集まり、互いに刺激を与え合いながら成長を目指すクリエイティブコミュニティです。

「広がる視野・高まる視座・変わる視点」をコンセプトに、デザインの過去・現在・未来を多角的に追究し、新たな価値を創出することを目指しています。

本イベントでは、デザイン業界の第一線で活躍するゲストを迎え、講演や交流を通じてリアルな経験や知見を共有。参加者同士が課題を共有し、成長へのヒントを得る場として好評をいただいています。

