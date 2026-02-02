日本一移住に熱い街・西条市が″JNNストーリーズ″に登場

日本一移住に熱い街「西条市」

愛媛県 西条市

西条市は、名水「うちぬき」をはじめとする豊かな自然環境、充実した子育て環境、地域に根差した仕事などを背景に、全国・海外から移住者が集まる“日本一移住に熱い街”として注目を集めています。

YouTubeで公開中の本動画では、ものまねタレントのやしろ優さんが、西条市でイキイキと暮らす移住者や市民をリポート。実際の暮らしや働き方、子育ての様子など、西条市の“リアルな日常”を前編・後編の2本立てで紹介しています。

■YouTube動画

・前編

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kYSMJH4Zkak ]



・後編

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IIDOfnUS8dk ]移住を検討している方必見 ！大阪で「西条市 移住セミナー」を開催

西条市では2/8（日）に移住を検討している方を対象とした移住セミナーを大阪で開催します。

当日は、今治市と合同で移住フェアを初開催。「瀬戸内で暮らす」をテーマに、先輩移住者によるトークセッションや、仕事・住まいに関する個別相談を実施します。

さらに、セミナー参加者の中から、西条市が実施する大好評の「1泊2日無料・個別移住体験ツアー」にご招待 宿泊費・交通費・食費はすべて無料で、日程や行程は参加者の希望に合わせて調整可能です。土日祝日の参加や、お子様連れでの参加も歓迎しています。

■西条市 移住セミナー（移住体験ツアー説明会）

日時：2026年2月8日（日）11:00～16:00

会場：OMMビル 102号室（大阪府大阪市中央区大手前1丁目7-31）

参加費：無料（入退場自由）

※移住体験ツアーへの申込みには、本セミナーへの参加が必要

※応募者多数の場合は選考があり

※事前予約で受付がスムーズ

詳細はこちら :https://www.lovesaijo.com/news_iju/20260208/申し込みはこちら :https://logoform.jp/form/7LMq/1345013