セルフ型アンケートサービス「Quespix」(クエスピックス) リリース。直感的UI × 柔軟ロジック設計で、本格調査を誰でも手軽に

株式会社TRUSTDOCK

オンライン本人確認の株式会社TRUSTDOCK（本社：東京都中央区、代表取締役：千葉 孝浩）は、信頼性の高いモニターに対して、誰でも手軽に本格的なアンケート調査を実施できるセルフ型アンケートサービス「Quespix」(クエスピックス) をリリースいたしました。

サービスサイトURL：https://quespix.jp/(https://quespix.jp/)

Quespix(クエスピックス)とは

「Quespix」は、信頼性の高いモニターに対して、誰でも手軽に本格的なアンケート調査が実施できるセルフ型アンケートサービスです。セルフ型なので、スピーディーに、リーズナブルに、かつ柔軟なロジック設計でアンケート作成・集計・データ加工を行うことが可能です。

【特長１.】セルフ型でも本格的な調査を、誰でも簡単に・リーズナブルに

直感的で誰でも迷わず操作できるUI設計と、アンケートフロー図で調査ロジックを見える化してロジックミスを防ぐことで、柔軟なロジック設計を手軽に行えます。さらに最短即日で配信開始でき迅速なデータ取得を可能にするほか、初期費用不要・従量課金型プランを採用（1問1回答10円）したシンプルな料金プランで、必要な分だけ無駄なくご利用いただけます。

【特長２.】本人確認済みモニターによる信頼性・真正性の高い回答が得られる

デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」を介して、マイナンバーカードによる本人確認を行ったモニターが多く、多重登録やなりすましリスクを抑止します。

※2026年夏頃には、「本人確認済みユーザーのみへの配信機能」の実装を予定しております。

サービスリリースの背景

本人確認に基づく確かなデータで、社会的コストを削減し企業の意思決定を支える

メールアドレスだけで簡単にモニター登録ができるアンケートでは、同一人物が複数アカウントを作成する多重登録や、なりすまし、さらには趣味嗜好や属性情報の偽装といったリスクが発生します。これにより、企業や行政が収集する調査データは実際のターゲット層と乖離し、誤った市場分析や政策判断につながるリスクが高まります。

不正回答を排除し、正しいデータを抽出するためには、複雑なスクリーニングやデータクリーニングが必要となり、多大な人件費・時間・システム投資がかかっています。この負担は、調査事業者だけでなく、データに基づく意思決定を行う企業や行政全体に影響を及ぼします。

当社には、創業以来培ってきたeKYC（オンライン本人確認）技術とデジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」によって、公的身分証による本人確認を行う基盤があります。そこでQuespixでは、今後モニターに対する本人確認を浸透させ、回答の品質担保を目指しています。

TRUSTDOCKは今後も、「Quespix」を通じて、より多くの企業・組織が、正確で迅速なアンケートを自らの手で実現できる環境づくりに貢献してまいります。そしてユーザーの声に耳を傾けながら、機能やコンテンツの拡充を進めてまいります。

会社概要

株式会社TRUSTDOCKは、「デジタル社会のインフラをつくる」というパーパスのもと、eKYC（オンライン本人確認）サービスをはじめ、急速なデジタル化によって起こる諸問題を解決するデジタルソリューションカンパニーです。

eKYCサービスでは、個人の身元確認のほか、法人確認やリスクチェックなどさまざまな確認業務をワンストップでご提供。累計導入社数300社を超える顧客確認インフラとして、24時間365日、安定運用しております。

さらに2025年より、TRUSTDOCKアプリと連携した転職サービス「Careefy」、ポイ活サービス「PointQuest」を、2026年よりセルフ型アンケートサービス「Quespix」をスタートしました。

豊かなデジタル社会の実現のために、今後もさまざまなサービスを展開してまいります。

社名 : 株式会社TRUSTDOCK

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp/