春めく新生活応援キャンペーンの実施について

東北電力フロンティア株式会社

東北電力フロンティア株式会社（本店：宮城県仙台市、取締役社長：武山 徳彦、以下 当社）は、２０２６年２月２日から２０２６年５月１１日までの期間、「春めく新生活応援キャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン期間中に対象プランへ新規ご加入いただいた方に、基本料金２か月無料の特典をご用意しております。当社は、キャンペーンを通じて、東北６県・新潟県内および北海道にお引越しされるお客さまはもちろん、お引越しを伴わず現在のお住まいで電気契約を切り替えるお客さまにも、新生活を迎えるにあたってのご負担を軽減し、みなさまの暮らしを応援してまいります。

【キャンペーンの特設サイト】

本日より以下の特設サイトで、キャンペーン詳細（特典、対象プランなど）を紹介しております。いつでも簡単にお手続きいただけますので、ぜひこの機会にご加入ください。

特設サイト：https://www.tohoku-frontier.co.jp/lp/spring_cp2025/

【キャンペーン概要】

■期間

２０２６年２月２日（月）～２０２６年５月１１日（月）

■特典

キャンペーン期間中に対象プランへ新規ご加入いただいた方は、基本料金２か月無料

※割引特典の適用対象月は２０２６年８月分および９月分となります。

■対象プラン

・スマートでんき

・水のチカラ～あきたｅでんき～

・水のチカラ～いわてｅでんき～

・水のチカラ～やまがたｅでんき～

・シンプルでんきＢ（北海道）

・シンプルでんきＣ（北海道）