【ファンケル】3月8日（日）の国際女性デーに産婦人科医の高尾美穂先生による更年期セミナーを開催

株式会社ファンケルは、2026年3月8日（日）に「毎日を健やかに過ごすために。高尾先生が教える更年期セミナー」を日本橋高島屋三井ビルディング9階「日本橋ホール」（於：東京都中央区）にて開催いたします。




本セミナーは、当社が2024年10月に開始した更年期に寄り添う活動「FANCL MENOPAUSE　ACTION（ファンケル　メノポーズアクション）」　　https://www.fancl.jp/menopause/index.html


のひとつで、高尾先生によるセミナーは昨年6月の開催に続き、2回目となります。


今回は、更年期の症状やケア方法の説明から、更年期におすすめのストレッチ体験や参加者の方から募集した質問に先生からお答えするコーナーなど、前回大変ご好評をいただいた内容に加え、40秒で骨の健康チェックができる「骨ウェーブ(R)」や、10秒で毛穴やシミ、角栓にキメまで分かる「スキンチェックコープ」の測定体験も用意しました。


来場者の方の「いまの自分を知ること」と「これからの毎日を健やかに過ごすこと」にお役立ていただけるセミナーとなっています。


【セミナー詳細】


■開催日時

2026年3月8日（日）


13：30受付開始　／　14：00セミナー開始　　※16時終了予定


■開催場所

日本橋ホール　（東京都中央区日本橋二丁目5番1号　日本橋高島屋三井ビルディング　9階）


＜アクセス＞


地下鉄　東京メトロ　銀座線・東西線「日本橋」駅 直結　　


半蔵門線「三越前」駅 徒歩5分


地下鉄　都営浅草線「日本橋」駅 徒歩１分


JR　「東京」駅 徒歩5分


■募集人数

150人（応募者多数の場合は抽選）


■申し込み方法

募集期間：2月16日（月）まで


応募URL：　https://www.fancl.co.jp/meno-eve/index.html


※ご応募には、ファンケルオンラインへの会員登録が必要です。


※抽選の場合、ご当選者の方には2月25日（水）までに登録いただいたメールにてご連絡いたします。（ご当選以外の方に連絡はございません）


※その他の応募規約は上記サイトをご確認ください。



【登壇者紹介】



高尾美穂（たかお　みほ）　　　　　医学博士　産婦人科医

婦人科診察を通し、女性の健康を幅広くサポート。働く女性のための産業医として企業を支える傍ら、内閣府男女共同参画局、内閣人事局などで教育講演を担当してきた。





【測定体験紹介】


＜骨ウェーブ(R)＞

測定部位である手首（トウ骨）に超音波を伝播させ、透過した波の形から“骨の強さ”を算出できる機器です。靴下やストッキングを脱がず、約40秒で骨のセルフチェックをしていただけます。




　＜スキンチェックスコープ＞

気になる肌悩みや現在のスキンケア状況などの簡単な質問をタッチパネルにご入力いただいた後、わずか10秒で毛穴・シミ・角栓・キメまでわかる最新の肌チェック機器です。


全国の直営店舗でもご体験いただけます。


https://www.fancl.co.jp/clip/beauty/shop/2507/index.html




【FANCL MENOPAUSE　ACTION】


当社は、2030年の未来に向けて3つの重点テーマを設定し、その一つである「健やかな暮らし」の実現を目指し、年齢とともに生じる健康と美の課題や、女性特有の健康課題への対処に取り組んでいます。「FANCL MENOPAUSE　ACTION」では、女性の健康課題である更年期への理解を促すため、動画やWEBサイト、学生や大人向けの更年期を学ぶ講座などを実施。当事者と周囲の人が寄り添うことで、女性やその周囲の方々誰もが健やかに過ごせる環境づくりを目指し、活動しています。


https://www.fancl.jp/menopause/index.html