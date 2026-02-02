令和７年度島根県職員・警察官等採用ガイダンス「はっけん！しまねけん！」を開催します！
〇開催日（対面とオンラインで異なります）
対面：令和８年３月８日（日）
【松江会場】島根県民会館（島根県松江市殿町１５８）
【浜田会場】島根県浜田合同庁舎（島根県浜田市片庭町２５４）
オンライン：令和８年３月２日（月）、４日（水）、５日（木）
【開催方法】Zoom
※職種ごとに時間が異なります。詳しくは下記特設ページのタイムスケジュールをご確認ください。
※オンライン型は一部職種に限ります。
〇内容
・県職員、警察官の仕事や組織の概要説明
・R８年度採用試験日程、制度の説明
・職種別の仕事内容紹介、質問タイム
・個別相談ブース
・気軽に立ち寄りブース（新規採用職員との交流会）※松江会場のみ
〇対象者
島根県職員・警察官の仕事に興味・関心のある方
※高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校の学生のほか、社会人、保護者の参加もお待ちしております。
〇申込み
・申込期間：令和８年２月２日（月）～２月２４日（火）
・申込方法：しまね電子申請サービスよりお申し込みください。（事前申込制、定員あり、先着順）
■詳細は島根県ケンショクイベントサイト内特設ページをご確認ください。
https://www.kensyoku-event.pref.shimane.lg.jp/hakken-r8guidance
島根県人事委員会事務局 企画課任用係 TEL: (0852) 22-5438