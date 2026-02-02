令和７年度島根県職員・警察官等採用ガイダンス「はっけん！しまねけん！」を開催します！

島根県〇開催日（対面とオンラインで異なります）

対面：令和８年３月８日（日）

【松江会場】島根県民会館（島根県松江市殿町１５８）

【浜田会場】島根県浜田合同庁舎（島根県浜田市片庭町２５４）

オンライン：令和８年３月２日（月）、４日（水）、５日（木）

【開催方法】Zoom

※職種ごとに時間が異なります。詳しくは下記特設ページのタイムスケジュールをご確認ください。

※オンライン型は一部職種に限ります。

〇内容

・県職員、警察官の仕事や組織の概要説明

・R８年度採用試験日程、制度の説明

・職種別の仕事内容紹介、質問タイム

・個別相談ブース

・気軽に立ち寄りブース（新規採用職員との交流会）※松江会場のみ

〇対象者

島根県職員・警察官の仕事に興味・関心のある方

※高校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校の学生のほか、社会人、保護者の参加もお待ちしております。

〇申込み

・申込期間：令和８年２月２日（月）～２月２４日（火）

・申込方法：しまね電子申請サービスよりお申し込みください。（事前申込制、定員あり、先着順）

■詳細は島根県ケンショクイベントサイト内特設ページをご確認ください。

https://www.kensyoku-event.pref.shimane.lg.jp/hakken-r8guidance

島根県人事委員会事務局 企画課任用係 TEL: (0852) 22-5438