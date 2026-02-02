「売り込み」から「共創」する展示会へ。ヘルスケア・スポーツ領域の社会実装を加速させる『ベンチャー共創ゾーン』を新設

株式会社Keep up

スポーツヘルスケア領域に特化したB2Bマーケティング支援を行う株式会社Keep up（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉 新）は、2026年6月4日（木）に開催する展示会「スポーツヘルスケアoneデイ2026」内において、スタートアップと既存企業（アセットホルダー）をつなぐ新エリア「ヘルスケアベンチャー共創ゾーン」を新設いたします。

本ゾーンは、従来の「完成品を売買する見本市」の枠を超え、「未完成の技術を社会実装するための実験室（ラボ）」と定義し、スタートアップの技術と大手企業のアセットを掛け合わせることで、日本の健康寿命延伸に貢献する新たなイノベーション創出を目指します。

■ プロジェクト発足の背景：ヘルステックの「死の谷」を超えるために

AIやセンシング技術の進化により、ヘルスケア領域のスタートアップは急増しています。しかし、多くの有望な技術が「実証実験を行うフィールド（病院、介護施設、ジム等）が見つからない」という理由で、エビデンスを確立できず、社会実装に至らない「死の谷」に直面しています。

一方で、既存の大手企業や施設運営者も、「DXを推進したいが、現場に合う技術が分からない」という課題を抱えています。株式会社Keep upは、長年のB2Bマーケティング支援で培ったネットワークを活かし、この「技術（Startups）」と「現場（Partners）」のミスマッチを解消するプラットフォームとして、本ゾーンを企画いたしました。

■ 「ヘルスケアベンチャー共創ゾーン」3つの特徴

1. 「実証実験（PoC）」に特化したマッチング

単なる名刺交換で終わらせません。出展社（スタートアップ）は、来場するパートナー企業に対し、自社技術のテスト導入や共同研究を直接提案できます。プロトタイプ段階やβ版での出展も推奨しています。

2. 決裁権を持つ「本気のアセットホルダー」が集結

「ただ情報収集に来た」だけではなく、「自社の課題を解決する技術を探している」決裁権限者が来場します。

＜参画決定・予定企業＞

フィットネス、介護、医療、インフラ、商社、CVC等

3. マッチングから実装までを「ハンズオン支援」

事務局（Keep up）が間に入り、会期前の事前面談調整や、ピッチイベントでの登壇機会提供、専門家（医師・アンバサダー）によるフィードバックなど、成約率を高めるための伴走支援を行います。

■ 「実証フィールド提供パートナー」の公募について

本プロジェクトの始動に伴い、スタートアップの技術を受け入れ、実証実験の場を提供してくださる「共創パートナー企業・施設」も広く公募しております。 「費用負担ゼロ」で最新のヘルステックを先行導入・検証できる機会として、現在多くの企業様よりお問い合わせをいただいております。

■ 開催概要

イベント名： スポーツヘルスケアoneデイ2026 vol.1

日時： 2026年6月4日（木） 10:00～17:00（予定）

会場： ベルサール六本木 A・Bホール

主催： 株式会社Keep up

出展対象： ヘルスケア、スポーツ、介護、医療DX等のスタートアップ・ベンチャー企業

来場対象： 大手企業（新規事業・人事）、施設運営者（フィットネス・介護・医療）、投資家

■ 今後の展望

Keep upは、「場を作り、人を繋ぎ、価値を創造する」をミッションに掲げています。

本プロジェクトを通じて、単発のイベントに留まらず、日本のヘルスケア産業における

「持続可能なイノベーションのエコシステム」を構築し、

国民の健康増進と産業の発展に寄与してまいります。

【主催企業概要】

会社名 ： 株式会社Keep up

代表者 ： 代表取締役 朝倉 新

資本金 ： 1,000万円

事業内容：ヘルスケア分野に特化した新規事業開発支援・B2Bマーケティング

所在地 ： 東京都港区六本木2丁目4番9号 7F

連絡先 ： TEL 03-6261-5745

メール info@keepup-co.com

WEB ： https://keepup-co.com/

