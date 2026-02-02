「売り込み」から「共創」する展示会へ。ヘルスケア・スポーツ領域の社会実装を加速させる『ベンチャー共創ゾーン』を新設
スポーツヘルスケア領域に特化したB2Bマーケティング支援を行う株式会社Keep up（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉 新）は、2026年6月4日（木）に開催する展示会「スポーツヘルスケアoneデイ2026」内において、スタートアップと既存企業（アセットホルダー）をつなぐ新エリア「ヘルスケアベンチャー共創ゾーン」を新設いたします。
本ゾーンは、従来の「完成品を売買する見本市」の枠を超え、「未完成の技術を社会実装するための実験室（ラボ）」と定義し、スタートアップの技術と大手企業のアセットを掛け合わせることで、日本の健康寿命延伸に貢献する新たなイノベーション創出を目指します。
▼ 公式Webサイト（共創ゾーン詳細）
https://sh-oneday.com/co-creation/
■ プロジェクト発足の背景：ヘルステックの「死の谷」を超えるために
AIやセンシング技術の進化により、ヘルスケア領域のスタートアップは急増しています。しかし、多くの有望な技術が「実証実験を行うフィールド（病院、介護施設、ジム等）が見つからない」という理由で、エビデンスを確立できず、社会実装に至らない「死の谷」に直面しています。
一方で、既存の大手企業や施設運営者も、「DXを推進したいが、現場に合う技術が分からない」という課題を抱えています。株式会社Keep upは、長年のB2Bマーケティング支援で培ったネットワークを活かし、この「技術（Startups）」と「現場（Partners）」のミスマッチを解消するプラットフォームとして、本ゾーンを企画いたしました。
■ 「ヘルスケアベンチャー共創ゾーン」3つの特徴
1. 「実証実験（PoC）」に特化したマッチング
単なる名刺交換で終わらせません。出展社（スタートアップ）は、来場するパートナー企業に対し、自社技術のテスト導入や共同研究を直接提案できます。プロトタイプ段階やβ版での出展も推奨しています。
2. 決裁権を持つ「本気のアセットホルダー」が集結
「ただ情報収集に来た」だけではなく、「自社の課題を解決する技術を探している」決裁権限者が来場します。
＜参画決定・予定企業＞
フィットネス、介護、医療、インフラ、商社、CVC等
3. マッチングから実装までを「ハンズオン支援」
事務局（Keep up）が間に入り、会期前の事前面談調整や、ピッチイベントでの登壇機会提供、専門家（医師・アンバサダー）によるフィードバックなど、成約率を高めるための伴走支援を行います。
■ 「実証フィールド提供パートナー」の公募について
本プロジェクトの始動に伴い、スタートアップの技術を受け入れ、実証実験の場を提供してくださる「共創パートナー企業・施設」も広く公募しております。 「費用負担ゼロ」で最新のヘルステックを先行導入・検証できる機会として、現在多くの企業様よりお問い合わせをいただいております。
▼ パートナー募集の詳細（アセット提供企業向け）
https://sh-oneday.com/partner/
■ 開催概要
イベント名： スポーツヘルスケアoneデイ2026 vol.1
日時： 2026年6月4日（木） 10:00～17:00（予定）
会場： ベルサール六本木 A・Bホール
主催： 株式会社Keep up
出展対象： ヘルスケア、スポーツ、介護、医療DX等のスタートアップ・ベンチャー企業
来場対象： 大手企業（新規事業・人事）、施設運営者（フィットネス・介護・医療）、投資家
■ 今後の展望
Keep upは、「場を作り、人を繋ぎ、価値を創造する」をミッションに掲げています。
本プロジェクトを通じて、単発のイベントに留まらず、日本のヘルスケア産業における
「持続可能なイノベーションのエコシステム」を構築し、
国民の健康増進と産業の発展に寄与してまいります。
【主催企業概要】
会社名 ： 株式会社Keep up
代表者 ： 代表取締役 朝倉 新
資本金 ： 1,000万円
事業内容：ヘルスケア分野に特化した新規事業開発支援・B2Bマーケティング
所在地 ： 東京都港区六本木2丁目4番9号 7F
連絡先 ： TEL 03-6261-5745
メール info@keepup-co.com
WEB ： https://keepup-co.com/
▼ご出展をご検討中の企業様へ
成長市場であるスポーツ・ヘルスケア分野でのビジネスチャンスを広げる1日。
新たなパートナー・顧客との出会いを、ぜひ「スポーツヘルスケアoneデイ」で。
出展のご相談・ご質問など、お気軽にお問い合わせください。
通常出展募集ページはこちらから
https://sh-oneday.com/exhibitor/