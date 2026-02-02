結婚相談所に登録する全国の独身男女700名に聞いた『2026年 婚活中のバレンタインに関する意識調査』を実施

株式会社ZWEI

業界No.1の成婚数(*1)を誇る結婚相談所、株式会社ZWEI（ツヴァイ）（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋爪 みずほ、以下「ZWEI」）は、ZWEIに登録している全国の独身男女を対象に、『バレンタインに関する意識調査』を2026年1月に実施しました。バレンタイン離れが指摘される中でも、婚活中の男女にとっては、関係を次の段階へ進める“きっかけ”として、いまなお重要なイベントであることが本調査から明らかになりました。贈り物にとどまらず、プロポーズや入籍・結婚式といった人生の節目のタイミングとしても、違和感なく受け止められている実態がうかがえます。

【調査結果サマリー】

- 恋愛・婚活が進まない理由は、”きっかけ”不足。約8割が「次の段階には記念日・イベントが必要」と回答- バレンタインをきっかけに結婚を意識した理由、最多は「次の段階へ進みやすいイベントだから」- バレンタイン離れは限定的。バレンタインに「何か贈りたい」人は約8割- 平均予算は約4,000円台と、気持ち重視のギフトが多数派- バレンタインギフトの定番は健在、チョコレートが約半数を占める- バレンタインデーにプロポーズはアリ？およそ8割が「好印象」と回答- 恋愛イベントの印象が変化。“バレンタイン婚”に約7割が前向きな印象

【調査概要】

調査対象：結婚相談所ZWEIの会員の全国の独身男女

調査期間：2026年1月7日（水）～13日（月）

調査機関：自社調査

調査方法：Webアンケート調査

サンプル数：703人（男性443名、女性260名）

※文章や表、グラフ中の回答割合は小数点第2位を四捨五入しているので、合計は必ずしも100％にならないことがございます。

※調査結果を引用いただく際は、「ツヴァイ婚活研究所」を引用元として記載ください。

*1 2025年12月期_結婚相談所における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年11月4日～2025年12月8日

調査手法：主要4社（当社調べ）への個別聞き取り調査

備考：2025年12月時点の実績値/効果効能等や優位性を保証するものではございません。

調査結果

恋愛・婚活が進まない理由は、”きっかけ”不足。約8割が「次の段階には記念日・イベントが必要」と回答

恋愛や婚活において、関係を次の段階に進めるために、誕生日やバレンタイン、クリスマスといった記念日・イベントなどの“きっかけ”が必要かを尋ねたところ、「とても必要だと思う」が23.6％、「どちらかというと必要だと思う」が55.0％となり、約8割（78.6％）が“必要”と回答しました。一方で、「あまり必要だとは思わない」は18.8％、「全く必要だと思わない」は2.6％にとどまり、多くの人が日常の延長線上ではなく、特別なタイミングが関係進展の後押しになると考えていることがうかがえます。この結果から、恋愛や婚活においては、自然な流れに任せるよりも、記念日や季節イベントといった理由のあるタイミングに告白や交際の発展、将来の話へと踏み出す心理的ハードルを下げる役割を果たしているという傾向が見られました。

バレンタインをきっかけに結婚を意識した人の理由、最多は「次の段階へ進みやすいイベントだから」。約5割がバレンタインを“関係進展のタイミング”と認識

バレンタインデーをきっかけに「結婚」を意識したと回答した人に、その理由を尋ねたところ、「バレンタインは次の段階へ進みやすいイベントだと思ったから」が49.5％で最多となりました。次いで、「気持ちが盛り上がりやすい時期だから」が42.1％と、感情や気持ちが前向きになりやすいタイミングであることが、結婚を意識する背景にあると考えられます。また、「相手の結婚への本気度を感じたから」は15.0％、「年末年始に将来について考えた流れが続いているから」は12.1％、「将来の話をする機会があったから」は11.2％と続きました。具体的な会話や相手の姿勢よりも、イベントとしての性質や感情の高まりが結婚意識に影響している点が特徴であることがわかりました。

バレンタイン離れは限定的。バレンタインに「何か贈りたい」人は約8割

近年、バレンタイン離れが指摘される中、気になる人や交際中の相手がいる場合にバレンタインデーに何か贈りたいと思うかを尋ねたところ、「贈りたい」が39.0％、「どちらかといえば贈りたい」が42.5％となり、約8割（81.5％）が前向きな意向を示す結果となりました。一方で、「あまり贈りたくない」は6.0％、「贈らない」は12.5％にとどまり、バレンタインに対して完全に距離を置く人は少数派であることが明らかになりました。かつてのような義務的なイベントとしてのバレンタインは変化しつつあるものの、気持ちを伝えるきっかけとしての価値は依然として保たれているといことがわかりました。

平均予算は約4,000円台と、気持ち重視のギフトが多数派

バレンタインのプレゼントの予算について尋ねたところ、「1,000～3,000円未満」が42.4％で最多となり、次いで「3,000～5,000円未満」が32.8％となりました。全体の約75％が5,000円未満と回答しており、無理のない範囲で気持ちとして贈るパターンが多数を占めることがうかがえます。一方で、「5,000～7,000円未満」は9.6％、「7,000～10,000円未満」は7.7％、「10,000円以上」は4.2％と、高額予算は、一部に限られる結果となりました。

バレンタインギフトの定番は健在、チョコレートが約半数を占める

バレンタインデーに贈りたいものについて尋ねたところ、「チョコレート」が46.4％で最も多く、依然としてバレンタインを象徴する定番ギフトであることが確認されました。次いで、「レストランでの食事」が30.9％、「ハンカチや靴下などのファッション雑貨」が17.1％と続きました。また、「手紙・メッセージ」は13.6％、「花」は10.5％となり、高額な贈り物よりも、気持ちや時間を共有するギフトが一定の支持を集めている点も特徴的です。一方で、「アクセサリー・ジュエリー」は8.7％、「お酒」は4.7％、「ネクタイ」は1.7％と、かつて定番とされてきたアイテムは少数派となりました。さらに自由回答では、お弁当や手作り料理、ケーキといった手間をかけた贈り物に加え、御朱印帳といった個性的な回答も見られ、形式にとらわれず、相手との関係性や価値観に合わせたギフト選択が進んでいることがうかがえます。

バレンタインデーにプロポーズはアリ？およそ8割が「好印象」と回答

バレンタインデーにプロポーズすることについてどう思うかを尋ねたところ、「とても素敵だと思う」が26.2％、「どちらかといえばいいと思う」が52.8％となり、約8割（79.0％）が前向きな印象を持ちました。一方で、「あまりいいと思わない」は17.2％、「まったくいいと思わない」は3.8％にとどまり、否定的な意見は少数派となりました。バレンタインデーは、気持ちを伝えたり、贈り物をする日にとどまらず、人生の節目となるプロポーズのタイミングとしても、好意的に捉える人が多いことが明らかになりました。

恋愛イベントの印象が変化。“バレンタイン婚”は約7割が前向きな印象

バレンタインデーに入籍や結婚式を行う「バレンタイン婚」についてどう思うかを尋ねたところ、「とても素敵だと思う」が22.8％、「どちらかといえばいいと思う」が50.8％となり、約7割（73.6％）が前向きに捉えている結果となりました。一方で、「あまりいいと思わない」は20.6％、「まったくいいと思わない」は5.8％と、否定的な意見は約4分の1にとどまりました。バレンタインデーは、入籍や結婚式の日としても自然に受け止められており、恋愛イベントにとどまらない広がりが見られていることがわかりました。

婚活男女700名調査で判明。バレンタインが結婚を考えるきっかけに

本調査では、婚活中の男女の約8割が、バレンタインを前向きなイベントとして捉えていることが明らかになりました。ギフトにとどまらず、プロポーズや入籍といった人生の節目としても好意的に受け止められており、バレンタイン離れがささやかれる中でも、婚活男女にとっては関係を前に進めるきっかけとして一定の役割を果たしていることがうかがえます。

ZWEIでは、こうした「一歩踏み出すタイミング」を大切にしながら、出会いから成婚までをサポートしています。

