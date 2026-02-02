当グループ初となる「井村屋グループ 統合報告書2025」発行

井村屋グループ株式会社

井村屋グループ株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：大西 安樹）は、当グループ初となる「井村屋グループ 統合報告書2025」を発行し、1月30日に当社ウェブサイトで公開いたしました。

本報告書は、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまに向けて、財務情報と非財務情報を統合的に整理し、中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを分かりやすくお伝えすることを目的としています。

https://www.imuraya-group.com/ir/integrated_report/

表紙トップメッセージ

■内容

１）井村屋グループについて

パーパス / At a glance（井村屋グループの歩み、あずきについて、業績ハイライト） /

価値創造プロセス / 6つの資本 / バリューチェーン

２）価値創造戦略

トップメッセージ / CFOメッセージ / 中期経営計画（計画の全体像、国内BtoC事業、

フードサービス事業、国内BtoB事業、グローバル事業、DXの推進）

３）サステナビリティ

サステナビリティマネジメント（CSRへの考え方） / 市場活動 / 人間尊重 / 社会との調和 /

環境保全 / ガバナンス

４）データ

財務・非財務サマリー / 株式情報・会社情報

■ページ数 40ページ