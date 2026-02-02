スカイライト コンサルティング、スペイン・バルセロナに「Skylight Consulting Europe」を開設

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライト コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：羽物俊樹、以下スカイライト）は、欧州におけるスポーツビジネスの情報収集およびネットワーク構築を目的として、スペイン・バルセロナに駐在員事務所「Skylight Consulting Europe」を開設いたしました。

開設の背景と目的

近年、スポーツビジネスのグローバル化は急速に進展しており、事業環境の変化や顧客ニーズの高度化に対応するため、クロスボーダーでの連携が不可欠となっています。特に欧州は、スポーツビジネスにおける資金・人材・情報の集積地であり、世界市場に多大な影響を与えています。



スカイライトは2023年にスペイン企業「4-Football」と業務提携を締結し、現地での活動を本格化させてまいりました。これまでも海外女子サッカーリーグのビジネス分析や「World Football Summit」への登壇を通じ、グローバルな情報発信と提言を行っています。

このたび、欧州のスポーツビジネスの中心地の一つであるスペイン・バルセロナに拠点を構えることで、リーグ運営や最新テクノロジー、ファンエンゲージメントといった現地の最先端トレンドをタイムリーに収集・分析し、クライアントへの提供価値を高めてまいります。また、欧州の主要なスポーツ団体やキーパーソンとの関係を強化し、欧州の最前線と日本・アジアをつなぐ「ハブ」としての機能を果たすことで、世界のスポーツ産業の持続的な発展に貢献してまいります。

拠点概要

通称 ： Skylight Consulting Europe

正式名称 ： SKYLIGHT CONSULTING INC. (Officina de Representacion)

所在地 ： C ARISTIDES MAILLOL, 9 08028 BARCELONA（スペイン）

代表者 ： 栗原 寛

主な活動内容：

欧州スポーツ市場のトレンド調査、分析現地スポーツビジネス関係者とのネットワーク構築、日本企業と欧州市場をつなぐ連携推進

欧州を中心とした主な活動実績

- 「Women’s Football Industry Conference 2023」を主催女子サッカーに特化したビジネスカンファレンス「Women’s Football Industry Conference 2023」を主催。国内外から女子リーグのチェア、監督、選手といったキーパーソンを招き、ビジネスおよび環境の側面から発展や課題解決に向けた議論が行われました。- 「Women’s Football Industry Conference 2024」を共催タイのバンコクにて、日本女子サッカーチームAC長野パルセイロと共に「Women’s Football Industry Conference 2024」を主催。女子サッカーが持つ競技的・社会的価値やポテンシャルに関する発表に加え、選手によるパネルディスカッションを実施しました。- 「World Football Summit 2025」へ登壇スペインのマドリードで開催された世界最大級のビジネスサミットに登壇し、女子サッカー市場の成長可能性および、その発展のための戦略について発表しました。- WEリーグ共同調査レポート「海外女子サッカーリーグビジネス分析」を発表日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）と共同で、海外の女子サッカーリーグに関するビジネス分析を実施し、調査で得られたリーグ運営や収益構造などの知見をレポートとして発表しました。- 4-Footballとの業務提携契約を締結スペインの企業である「4-Football」と業務提携契約を締結し、欧州のスポーツビジネスにおけるネットワーク構築や連携強化を推進しています。- HALF TIMEへレポートを提供スポーツビジネス専門メディア「HALF TIME」に対し、欧州のスポーツビジネスに関する最新トレンドや分析をまとめた記事を寄稿しました。

スカイライト コンサルティング株式会社

本社 ：〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

設立 ：2000年3月10日

代表者 ：羽物 俊樹 （はぶつ としき）

詳細は、ホームページ（ https://www.skylight.co.jp/ ）をご覧ください。

SKYLIGHT Sportsについて

スカイライトは「SKYLIGHT Sports」ブランドのもと、スポーツ領域におけるコンサルティングサービスの提供、スポーツテックベンチャーへの投資、選手育成アカデミーの運営、スポーツチームへの協賛等の事業・サービスを展開しています。

SKYLIGHT Sportsブランドサイト：https://sports.skylight.co.jp/jp/

本件に関するお問い合わせ

スカイライト コンサルティング株式会社

