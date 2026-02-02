Qoo10に、三井住友カードの新規入会者限定コスメ10％プランが2026年1月26日から登場！

eBay Japan合同会社



インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、三井住友カード 株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦）の、三井住友カード新規会員限定！コスメ最大10％還元プランが2026年1月26日（月）よりQoo10で開始することを発表しました。本プランは、対象期間中に三井住友カードに新規入会し、Qoo10でお買い物すると、購入金額の最大10％のVポイントが還元されるお得なプランです。

サイトURLはこちら :https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smbc-card.com%2Fnyukai%2Fcampaign%2Fcardinfo3010639.jsp&data=05%7C02%7Ctyabe%40ebay.com%7C0607e2ce27ca4ab91a5c08de534e897e%7C46326bff992841a0baca17c16c94ea99%7C0%7C0%7C639039793986368907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2B4wdvMznWr%2FVImwZItWqgw56LjDcgQeNba43m5cawlQ%3D&reserved=0

Qoo10は、楽しさを仕掛け、喜びを届ける」ことをミッションに、流行の情報発信基地として、トレンド敏感な20～30代の女性を中心に、多くのお客様にご利用いただいています。

「お得にかわいく」をもっと身近に。そんな想いから生まれた今回の新プランは、初めてカードを作る方はもちろん、「もっと賢くお買い物を楽しみたい！」という方にぴったりの内容です。Qoo10で人気のコスメやファッションはもちろん、全カテゴリーがプランの対象です。特に注目なのが、Qoo10で2025年8月からスタートした「インナービューティー」特集です。美容サプリや健康飲料、ダイエット食品など、体の内側からキレイになれる多彩なアイテムもお手頃価格でお買い求めいただけます。

Qoo10は今後も、多様な決済手段の連携やお得なキャンペーンを通じて、より多くの方に快適で楽しいショッピング体験を提供してまいります。

■「三井住友カード新規会員限定！コスメ最大10％還元プラン」概要

名称：三井住友カード新規会員限定！コスメ最大10％還元プラン

期間：2026年1月26日（月）～終了日未定

対象カード：三井住友カード（NL）、三井住友カード（CL）、三井住友カード ゴールド（NL）、三井住友カード プラチナプリファード、三井住友カード Visa Infinite、 Oliveフレキシブルペイ（一般）、Oliveフレキシブルペイ ゴールド、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード 上記8券種

特典：期間中にQoo10にて対象カードでお買い物をすると、購入金額の最大10％（通常還元率含む）をVポイントで還元。

適用条件：

1. キャンペーン期間中に対象カードへの新規入会

2. ポイント付与上限は毎月5,000ポイントまで

※すでに指定の三井住友カードをお持ちの方、または2021年2月1日以降にカード発行履歴のある方は対象外となります。

※ポイント還元や利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

■お客様からのお問い合わせ先

