仙台市「トク旅」キャンペーン＜第2期＞を開始、2月9日～3月19日まで宿泊代金割引

仙台市

2026年2月9日より、市内の宿泊施設を対象に、1人1泊当たり宿泊代金の30%（最大3,000円）の割引を適用する、お得なプランを造成・販売します。詳細は特設ホームページをご覧ください。

特設ホームページはこちら :https://j-lppf3.jp/sendaitokutabi/１ 実施期間・予約開始日時

2月9日（月）チェックイン分～3月19日（木）チェックアウト分

（予約開始日時）2月4日（水）9時から

※実施期間内であっても、予算上限に達した時点で予約受付を終了します

２ 対象者

どなたでもご利用いただけます

３ キャンペーン内容

市内の宿泊施設に、1人1泊当たり宿泊代金の30%（最大3,000円）を割り引いたお得なプランで宿泊することができます（連泊の場合は、最長3泊までを対象とします）。

※プラン販売数に限りがありますので、実施期間中であっても、宿泊施設によって販売を終了する場合があります

４ 対象施設

市内の宿泊施設（ホテル・旅館・簡易宿所） 106施設

５ キャンペーン利用方法

予約開始日時以降に、宿泊施設へ直接もしくは宿泊予約サイト等でお申し込みください。予約方法は宿泊施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。

※プラン名に【仙台トク旅】というキーワードが入っているものが対象プランです

６ キャンペーン特設ホームページ

キャンペーンの詳細については、特設ホームページをご参照ください。

（URL）https://j-lppf3.jp/sendaitokutabi/

７ 問い合わせ先

「仙台トク旅」キャンペーンコールセンター

（電話）022-745-1466

（受付時間）平日9時～17時 ※土日祝日を除く

https://prtimes.jp/a/?f=d115262-159-5e11034ed38979753870a63246f77eba.pdf

８ その他

2月28日までは、「煌めく仙台 冬巡り」キャンペーンを実施中です。

定禅寺通での新たなイルミネーション「SENDAI Bright-Nights STORY」や、多彩な冬スポット巡り、冬グルメをお楽しみください。

「煌めく仙台 冬巡り」詳細はこちら :https://www.sentabi.jp/feature/sendai-bright-nights-story/?utm_source=web&utm_medium=slider&utm_campaign=sendai-bright-nights-story