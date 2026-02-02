仙台市「トク旅」キャンペーン＜第2期＞を開始、2月9日～3月19日まで宿泊代金割引
仙台市
特設ホームページはこちら :
https://j-lppf3.jp/sendaitokutabi/
１ 実施期間・予約開始日時
２ 対象者
３ キャンペーン内容
４ 対象施設
５ キャンペーン利用方法
６ キャンペーン特設ホームページ
７ 問い合わせ先
https://prtimes.jp/a/?f=d115262-159-5e11034ed38979753870a63246f77eba.pdf
８ その他
「煌めく仙台 冬巡り」詳細はこちら :
https://www.sentabi.jp/feature/sendai-bright-nights-story/?utm_source=web&utm_medium=slider&utm_campaign=sendai-bright-nights-story
2026年2月9日より、市内の宿泊施設を対象に、1人1泊当たり宿泊代金の30%（最大3,000円）の割引を適用する、お得なプランを造成・販売します。詳細は特設ホームページをご覧ください。
特設ホームページはこちら :
https://j-lppf3.jp/sendaitokutabi/
１ 実施期間・予約開始日時
2月9日（月）チェックイン分～3月19日（木）チェックアウト分
（予約開始日時）2月4日（水）9時から
※実施期間内であっても、予算上限に達した時点で予約受付を終了します
２ 対象者
どなたでもご利用いただけます
３ キャンペーン内容
市内の宿泊施設に、1人1泊当たり宿泊代金の30%（最大3,000円）を割り引いたお得なプランで宿泊することができます（連泊の場合は、最長3泊までを対象とします）。
※プラン販売数に限りがありますので、実施期間中であっても、宿泊施設によって販売を終了する場合があります
４ 対象施設
市内の宿泊施設（ホテル・旅館・簡易宿所） 106施設
５ キャンペーン利用方法
予約開始日時以降に、宿泊施設へ直接もしくは宿泊予約サイト等でお申し込みください。予約方法は宿泊施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。
※プラン名に【仙台トク旅】というキーワードが入っているものが対象プランです
６ キャンペーン特設ホームページ
キャンペーンの詳細については、特設ホームページをご参照ください。
（URL）https://j-lppf3.jp/sendaitokutabi/
７ 問い合わせ先
「仙台トク旅」キャンペーンコールセンター
（電話）022-745-1466
（受付時間）平日9時～17時 ※土日祝日を除く
https://prtimes.jp/a/?f=d115262-159-5e11034ed38979753870a63246f77eba.pdf
８ その他
2月28日までは、「煌めく仙台 冬巡り」キャンペーンを実施中です。
定禅寺通での新たなイルミネーション「SENDAI Bright-Nights STORY」や、多彩な冬スポット巡り、冬グルメをお楽しみください。
「煌めく仙台 冬巡り」詳細はこちら :
https://www.sentabi.jp/feature/sendai-bright-nights-story/?utm_source=web&utm_medium=slider&utm_campaign=sendai-bright-nights-story