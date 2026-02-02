仙台市「トク旅」キャンペーン＜第2期＞を開始、2月9日～3月19日まで宿泊代金割引

仙台市




2026年2月9日より、市内の宿泊施設を対象に、1人1泊当たり宿泊代金の30%（最大3,000円）の割引を適用する、お得なプランを造成・販売します。詳細は特設ホームページをご覧ください。


特設ホームページはこちら :
https://j-lppf3.jp/sendaitokutabi/
１　実施期間・予約開始日時

2月9日（月）チェックイン分～3月19日（木）チェックアウト分


（予約開始日時）2月4日（水）9時から


※実施期間内であっても、予算上限に達した時点で予約受付を終了します



２　対象者

どなたでもご利用いただけます



３　キャンペーン内容

市内の宿泊施設に、1人1泊当たり宿泊代金の30%（最大3,000円）を割り引いたお得なプランで宿泊することができます（連泊の場合は、最長3泊までを対象とします）。


※プラン販売数に限りがありますので、実施期間中であっても、宿泊施設によって販売を終了する場合があります



４　対象施設

市内の宿泊施設（ホテル・旅館・簡易宿所）　106施設



５　キャンペーン利用方法

予約開始日時以降に、宿泊施設へ直接もしくは宿泊予約サイト等でお申し込みください。予約方法は宿泊施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。


※プラン名に【仙台トク旅】というキーワードが入っているものが対象プランです



６　キャンペーン特設ホームページ

キャンペーンの詳細については、特設ホームページをご参照ください。


（URL）https://j-lppf3.jp/sendaitokutabi/



７　問い合わせ先

「仙台トク旅」キャンペーンコールセンター


（電話）022-745-1466


（受付時間）平日9時～17時　※土日祝日を除く



https://prtimes.jp/a/?f=d115262-159-5e11034ed38979753870a63246f77eba.pdf


８　その他

2月28日までは、「煌めく仙台　冬巡り」キャンペーンを実施中です。


定禅寺通での新たなイルミネーション「SENDAI Bright-Nights STORY」や、多彩な冬スポット巡り、冬グルメをお楽しみください。




「煌めく仙台　冬巡り」詳細はこちら :
https://www.sentabi.jp/feature/sendai-bright-nights-story/?utm_source=web&utm_medium=slider&utm_campaign=sendai-bright-nights-story