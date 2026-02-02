【ニューエラ】15モデルが用意されたY’sとのコラボレーションによる2026年春夏コレクションを2月６日（金）に発売
ニューエラジャパン合同会社
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、Y’sとのコレボレーションによ
る2026年春夏コレクションを、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月6日（金）に発売いたしま
す。
定番の[9TWENTY(TM)（ナイントゥエンティー）]は、ステッチワークをアクセントとしたデザインと、
ダックキャンバス生地で仕上げたデザインの計6種展開です。初採用となる[Explorer Sailor Brim]も
ステッチワークがアクセントとなっている。キャスケットタイプの[Gatsby]は、Y’sと「ニューエラ」
が初めてコラボレーションを実施した際のモデルをセルフオマージュしたデザイン。アパレルとバッグ
はすべて、このコラボコレクションでは初登場となるシルエットとなっている。
【ラインアップ】※価格はすべて税込
［9TWENTY(TM)］ 各9,350円
［Explorer Sailor Brim］ 各9,900円
［Gatsby］11,000円
［Sweat Full-Zip Hoodie］ 25,300円
［Short Sleeve Rugger Polo］19,800円 ［Short Sleeve Oversized Cotton Tee］13,200円
［Skateboard Urban Pack］33,000円 ［Field Waist Bag］ 17,600円
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/ys