母子手帳アプリ『母子モ』が群馬県太田市で提供を開始！

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が群馬県太田市にて本導入され、『OTAすくすく手帳』として2月1日（日）より提供を開始しています。

太田市は、「親と子の 笑顔輝くまち おおた」を基本理念とし、行政だけでなく、住民、地域、事業者などまち全体の連携・協働により、安心して子どもを産み、育てられる環境づくりを進めています。

今回、紙の母子健康手帳とあわせてデジタルデータとして記録でき、810以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、子ども家庭庁が目指す、令和8年度からの電子版母子健康手帳の普及化※1に先駆けて運用を開始します。

また、『母子モ』の追加機能として利用可能な、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「伴走型相談支援サービス」の提供も開始し、母子手帳交付時の来庁予約がアプリから可能となります。

◆豊富な施策で子育て家庭を多面的に支える群馬県太田市で『母子モ』の提供を開始！

太田市では、令和7年度より、満1歳から満3歳未満の子どもの保護者を対象に「パパママリフレッシュ事業」を開始しています。保護者の通院やお出かけ、リフレッシュなどを目的に、子どもを一時的に預けることができる施策で、忙しい子育て家庭を多面的にサポートしています。

行政運営においても、人材不足の解消や都市機能の利便性向上など、今後のまちの活性化・発展のためにさまざまな分野でデジタル技術を活用したDX推進を目指しています。

その一環として、今回、市の取り組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、母子手帳アプリ『母子モ』の導入と、追加機能として利用可能な『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」の提供を開始します。これにより、伴走型支援における住民の負担軽減をはじめ、職員の業務改善にも取り組みます。

◆地域密着型の子育てアプリで妊娠・出産・育児をしっかりサポート！

太田市に採用された『OTAすくすく手帳』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、市が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

また、「伴走型相談支援サービス」を母子手帳交付時の来庁予約に活用します。利用者は、忙しく、体調も変わりやすい妊娠中であっても、アプリを通して24時間どこからでも来庁予約ができることで、手間の削減や当日の待ち時間の軽減が期待できます。また、自治体職員は予約内容をもとに事前準備や業務調整ができるため、住民へのより手厚い支援や事務処理の効率化が可能となります。

今後も、より簡単に手続きできる仕組みの整備と一人ひとりに合った切れ目のない支援を行うことで、子育て世帯の負担や不安を解消し、便利で安心・安全な子育て環境づくりを推進します。

＜群馬県太田市 穂積 昌信市長からのコメント＞

太田市では、市民の皆様が安心して子育てができるよう、妊娠期から子育て世帯に寄り添う環境づくりの一環として、『OTAすくすく手帳』を導入いたしました。

このアプリでは、お子様の成長記録や、妊娠届出・子育て相談の予約などができ、妊娠・出産・子育ての情報を受け取ることができます。日々育児に奮闘されている皆様にとって、使いやすい機能を充実させてまいりますので、ぜひ『OTAすくすく手帳』をご活用ください。

＜『OTAすくすく手帳』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●子ども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

●母子手帳交付時の来庁予約

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、

受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX(R)』※2では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※3を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：OTAすくすく手帳

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

