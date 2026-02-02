好評につき店舗拡大！国産牛食べ放題コースが1,980円（税込2,178円）。国産牛カルビや国産牛モモなど50品以上のラインアップ

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）が展開するカルビ大将とがんこ亭の東海3県の店舗は、 2026年2月2日（月）より1,980円（税込2,178円）で国産牛も食べられる食べ放題のお店としてリニューアルいたします。

昨年11月に国産牛食べ放題コースを1,980円（税込2,178円）で食べられるお店として、愛知県の一部店舗をリニューアルいたしました。実際に店舗にご来店いただいたお客様からは、「値段が魅力的」「満足度が最高」などのお喜びの声を数多くいただきました。今回、お客様からのもっと利用店舗を増やしてほしいというお声を受けて、愛知県、岐阜県、三重県の計25店舗を国産牛食べ放題コースを1,980円（税込2,178円）で食べられるお店としてリニューアルいたします。

カルビ大将とがんこ亭では厳選された上質なお肉を提供しており、今回の食べ放題コースではジューシーで濃厚な脂の旨みが特徴の「国産牛カルビ」や、赤身の旨みが強くさっぱりとした味わいの「国産牛モモ」などの焼肉メニューをはじめ、「ポテトフライ」や「鶏竜田揚げ」、7種のお子様メニュー、自分好みのアレンジが楽しめるソフトクリームバーなど、子供から大人まで満足していただける内容になっております。

さらに小学生以下は半額、幼児は無料、60歳以上は550円引きの年齢割を設けており、家族でお得に食べ放題が楽しめる料金設定です。

【概要】

商品 ：食べ放題3コース

１.国産牛コース 50品以上 1,980円（税込2,178円）

２.大将コース 120品以上 3,980円（税込4,378円）

３.牛タン・黒毛和牛コース 140品以上 5,980円（税込6,578円）

開始日 ：2026年2月2日（月）～

対象店舗：

・カルビ大将 植田店、本地ヶ原店、高横須賀店、安城店、イオンモール熱田店、清須店、稲沢中央道店、半田店、高蔵寺店、蒲郡店、中川戸田店、豊田朝日町店、豊川国府店、滝ノ水店、大府店、江南店、長久手店、阿久比店、高富店、瑞浪店、恵那店、可児店、桑名店、名張店

・がんこ亭 恵那店

※カルビ大将 豊田朝日町店、長久手店、江南店では2025年11月18日（火）より実施中

※カルビ大将 高山店では実施いたしません

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります 。