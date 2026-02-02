カプコン所属イラストレーター・実田千聖による、全9キャラクターのイラストグッズが新登場！　2/13(金)にオープンする「CAPCOM STORE IKEBUKURO」にて先行販売決定！

株式会社カプコン

株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗カプコンストアにて、オリジナル商品を新発売いたします。

「囚われのパルマ」シリーズでキャラクターイラスト/アートディレクションを担当した「実田千聖」によるイラストを用いた雑貨商品を、2026年2月13日(金)にオープンいたします「CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ）」を先行に、カプコンストアにて発売いたします。

本商品は、カプコンの人気7タイトルより選出した9キャラクターを描き下ろした特別なイラストを使用した商品シリーズです。

本イラストの魅力を存分にご堪能いただけるよう、「デスクマット」「アクリルスタンド」「クリアファイル」など、日常使いしやすいアイテムを中心に、幅広いラインナップをご用意いたしました！ お気に入りのキャラクターを身に付けたり、デスク周りを彩ったりと、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

また、本シリーズでは、イラストの美しさを最大限に引き立てるため、ホログラム素材やメタリック素材を使用した商品を多数展開しております。光の角度によって表情を変える質感が、イラストの線や色彩に奥行きときらめきを与え、見る度に新たな魅力を感じていただけます！

さらに、コレクションアイテムとしてはもちろん、手土産としても最適な「クッキー缶」もラインナップしております！ クッキーをお召し上がりいただいた後は、小物入れとして長くご使用いただける仕様となっております。

□商品情報

・クッキー缶 2,420円(税込)

・アクリル色紙 1,980円(税込)

・ワイドデスクマット 3,850円(税込)

・ホログラムアクリルスタンド(全9種) 各1,650円(税込)

・メタリッククリアファイル(全9種) 各880円(税込)

・ホログラム缶バッジ(全9種) 各880円(税込)

・トレーディング アクリルキーホルダー(全9種) 各550円(税込)

・トレーディング エコバッグ(全10種) 各660円(税込)



□発売日

【店頭販売】

・CAPCOM STORE IKEBUKURO (カプコンストアイケブクロ) 先行販売 2026年2月13日(金)

・CAPCOM STORE 既存5店舗 2026年3月6日(金)



【オンライン】

2026年3月6日(金) 12時～

■「ポストカード」がもらえるマストバイキャンペーンも開催！

対象の商品を購入していただいた方を対象に、「ポストカード(全10種)」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。

お気に入りのキャラクターに出会えるかもしれません、この機会にぜひゲットしてください！

□配布条件

「ALL CAPCOM - Artworks by 実田千聖」関連商品を含む、税込3,000円以上お買い上げで1会計につき1枚ランダムでプレゼント。

※ランダム配布のため絵柄の指定はできません。

※オンラインストア、カプセルラボ店舗はキャンペーン対象外となります。

※いずれの店舗も先着順で無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

□取扱店舗

【店頭販売】

【オンライン】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs029305

■全国のカプセルラボでも「アクリルキーホルダー」「エコバッグ」がカプセルトイで手に入る！

「アクリルキーホルダー」や「エコバッグ」はカプセルトイ商品として、最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB(カプセルラボ)」でも手に入れることができます！

ぜひお近くのカプセルラボに足をお運びください！

□カプセルトイ商品情報

１.「ALL CAPCOM - Artworks by 実田千聖 アクリルキーホルダー」（全9種）

-価格 ：1個 400円(税込)

-発売日 ：2026年3月上旬より順次発売

-取扱先 ：カプセルラボ



２.「ALL CAPCOM - Artworks by 実田千聖 エコバッグ」（全10種）

-価格 ：1個 500円(税込)

-発売日 ：2026年3月上旬より順次発売

-取扱先 ：カプセルラボ

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。

■2月13日(金)にオープンする「CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)」では、オープン記念イベントも開催！

期間中、CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ）店内商品を税込3,000円以上ご購入いただくと、カプコングッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

この機会にぜひ、CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ）にご来店ください！

□開催期間

2026年2月13日(金)～無くなり次第終了

■CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ）店舗概要■

・店舗 ：CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ）

・場所 ：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO本館 B2F

・オープン日 ：2026年2月13日(金)オープン



■CAPCOM STORE店舗概要■

・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）

・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア＆カフェウメダ）

・CAPCOM STORE ANNEX（カプコンストアアネックス）

・CAPCOM STORE SENDAI（カプコンストアセンダイ）

・CAPCOM STORE IKEBUKURO（カプコンストアイケブクロ） ※2026年2月13日(金)オープン

http://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore

【オンライン販売】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE（カプコンストア）

https://online.parco.jp/shop/c/cs029305



■CAPSULE LAB店舗概要■

・CAPSULE LAB（カプセルラボ）

https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capsule/#shop

(C)CAPCOM