[LANEIGE] クッションは結局、NEO。ネオクッションシリーズから「ザ マット」「ザ グロウ」が新登場。

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）が展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」は、韓国で2020年にローンチ後、累計販売1000万個*¹を突破したベストセラークッションファンデシリーズより、「ネオクッション ザ マット」と「ネオクッション ザ グロウ」を2026年2月21日（土）よりQoo10にて先行、2026年3月1日（日）より全国発売いたします。

*¹ 2020年～2025年12月末グローバル累計販売数量基準、ラネージュネオクッション（マット、グロウ、メゾンキツネ、ミュイ、ビスポーク含む

▼リニューアル背景

アモーレパシフィックのグローバルビューティーブランド LANEIGE（ラネージュ）の代表的なベースメイクライン「NEOクッション」は、2020年の誕生以来、「軽さ × カバー力」を両立し、クッション市場を再定義してきたハイブリッドフォーミュラの象徴として多くの支持を集めてきました。

そのNEOクッションが、このたび3年ぶりにフルリニューアル。

最新作『NEOクッション 3.0』は、これまで培ってきた技術をさらに磨き上げた「The Matte（ザ・マット）」と「The Glow（ザ・グロウ）」の2ラインで登場します。

どちらも「より薄く、より軽く、より長く続く」をキーワードに、仕上がり・密着力・持続力を大幅にアップデート。

マットタイプは『毛穴』、グロウタイプは『キメ』に着目し、それぞれが理想とする肌印象を実現します。

▼商品特徴 「ネオクッション ザ マット」

一マットを超えた*¹、NEO。毛穴を忘れる*²無重力な仕上がりへー

毛穴カバー力と持続力がアップ*¹。

一度のタッチで100時間*³崩れにくい、マット肌仕上がりのクッションファンデーション。

１．3種のパウダーで、超密着毛穴カバーを実現

3種のパウダーで毛穴の凸凹をなめらかに整え、つけたてのキレイが続く仕上がりへ。

２．100時間*³崩れにくい、ラネージュ独自のテクノロジー

100時間*³崩れにくい持続力。「落ちにくい・崩れにくい・軽いつけ心地」を叶える独自処方で、美しい仕上がりをキープします。長時間メイクでもストレスを感じさせないベースメイク体験をお届けします。

１.6プルーフ処方：水・汗・湿気・ほこり・マスク、タッチフリーで、美しい仕上がりを長時間キープ。

２.耐久性、ソフトさ、柔軟性を兼ね備えた処方により、崩れにくく、塗りたての仕上がりをキープ。

３.シームレステクノロジー：従来より粒子を1/3小さくし、まるで素肌のような解放感のあるつけ心地に。

３．マット仕上がりなのに、24時間*⁴しっとりうるおう処方

スキンケア成分の「HydraHoldヒアルロン酸(TM)*⁵とマデカッソシド・パンテノール・フィトステロールズ（整肌成分）を組み合わせたCalmDefense Complex*⁶を新配合。

うるおいを補い、乾燥による肌荒れを防ぐ保湿・整肌成分を贅沢に配合。メイクをしている間も心地よく肌を労わり、24時間*⁴乾燥しにくい環境をキープ。

4．肌悩みをしっかりカバー

毛穴・シミ・くすみ・赤みなど、気になる肌悩みをしっかりカバー。均一で自然なトーンに整え、肌そのものが美しく見える映え肌へ導きます。厚塗り感のない仕上がりで、どんな光の下でも自信の持てる肌印象に。

*¹ ブランド内比 *² メイクアップ効果による *³ 当社調べ、メイク持ち *⁴ 当社調べ *⁵ ヒアルロン酸Na（保湿節分） *⁶ マデカッソシド、パンテノール、フィトステロールズ（いずれも整肌成分）

▼販売概要

・商品名：ネオクッション ザ マット

・価格：3,000円（税込3,300円）

・容量：15g

・SPF42 PA+++

・展開色：全5色（17N・21C・21W・23N・25C）

・発売日：2026年2月21日（土）Qoo10先行、

3月1日（日）より全国発売

・販売場所：

■各種公式オンラインモール

Qoo10 / 楽天 / Amazon

■ロフト / ロフトネットストア

■＠cosme TOKYO / ＠cosme STORE / ＠cosme SHOPPING

※お取り扱いは店舗により異なります

※一部店舗のみの取り扱いとなります

▼商品特徴 「ネオクッション ザ グロウ」

一グロウを超えた*¹、NEO。キメを征す*²、光を纏う仕上がりへー

ツヤ感と崩れにくさがアップ*¹。

一度のタッチで、72時間*³どの角度から見ても美しい仕上がりをキープするグロウクッション。

１．全方位でキメ印象をアップデート。透明ツヤが一日中続く

キメの乱れはメイクのよれや乾燥を招く大きな要因。今回のリニューアルでは【キメ】に着目した全方位キメケアで、肌のキメをあらゆる方向から丁寧に整え、微細な凹凸まで均一になめらかに仕上げます。

整った肌表面は、光がムラなく反射し、毛穴やくすみを自然にカバー。どの角度から見ても、光をやわらかく纏ったような透明感のある*²ツヤ肌へ導きます。

２．72時間*³グロウラスティング、ラネージュ独自のテクノロジー

キメが整った肌は、光を均一に反射し、メイクの美しさまで引き上げてくれます。そんな“メイクが映える肌”の鍵となるのが、日々くり返されるターンオーバーのリズム。今回は、その肌サイクルに着目した、ラネージュ独自の「Glow‑Refining Technology(TM)」により、質層をやわらかく整え、素肌がひときわ明るく見えるような澄んだツヤを引き出します。使うほどに肌表面はなめらかにととのい、メイク映えが72時間*³続きます。

３．重ねるほど、なめらかに。ツヤまでもシームレスに

重ね塗りするほど肌になじみ、時間が経つほど内側からにじむような自然なツヤを演出。

セラミドの働きに着想を得た「Hydra Glow Oil*⁴」が軽やかなツヤ感を与え、塗るほどに澄んだ輝きをプラスします。さらに、「ダイヤモンドパウダー*⁵」が余分な皮脂をコントロールし、メイクがよれにくく密着力がアップ。厚塗り感なく自然になじみ、レイヤリングで輝きを自在に調整できます。

また、シリーズ共通の従来より粒子を1/3に小さくした「シームレステクノロジー」によって、なめらかで均一な仕上がりをキープし、素肌のようなつけ心地と、どの角度から見ても美しいツヤ肌へ導きます。

4．ふっくらうるおうツヤ感をサポートする成分を配合

うるおいに満たされた肌は、ツヤ・ハリ・なめらかさが続き、思わず触れたくなるような健やかな印象へ導きます。今回新たに配合した「HydraHoldヒアルロン酸(TM)*⁶」は、ナノ化した高分子ヒアルロン酸が角質層のすみずみまで素早くなじみ、べたつきにくい快適な使用感を実現。メイクをしている間も肌を心地よく包み込み、日中の空調や外気の変化による水分不足をしっかりとガード。乾燥しにくい環境を24時間*³キープします。

*¹ ブランド内比 *² メイクアップ効果による *³ 当社調べ（効果には個人差があります） *⁴ ジ安息香酸PG（保湿成分） *⁵ ダイヤモンド末 *⁶ ヒアルロン酸Na（保湿成分）

▼販売概要

・商品名：ネオクッション ザ グロウ

・価格：3,000円（税込3,300円）

・容量：15g

・SPF50+ PA+++

・展開色：全5色（17N・21C・21W・23N・25C）

・発売日：2026年2月21日（土）Qoo10先行、

3月1日（日）より全国発売

・販売場所：

■各種公式オンラインモール

Qoo10 / 楽天 / Amazon

■ロフト / ロフトネットストア

■＠cosme TOKYO / ＠cosme STORE / ＠cosme SHOPPING

※お取り扱いは店舗により異なります

※一部店舗のみの取り扱いとなります

◎共通特徴

＜デュアルチップ ハートパフ＞

ワンタッチで簡単カバー！

・より均一な塗布でなめらかな肌へ

・密着力アップで隙なくカバー

・耐久性向上

★MAKEUP TIP！

・デュアルチップハートパフで広範囲＆細部を同時にカバー

・目元やフェイスラインにもフィット

＜カラー展開＞

全5色（17N・21C・21W・23N・25C）

上部：ネオクッション ザ マット、下部：ネオクッション ザ グロウ

▼LANEIGE（ラネージュ）とは

LANEIGEは、世界44か国に進出しグローバルで愛されているスキンケアビューティーブランドであり、「innisfree（イニスフリー）」と「ETUDE (エチュード)」などのブランドを有する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランド。

‘‘La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

ブランドスローガンの「OPEN TO WONDER.」には、ラネージュの製品開発のルーツになっている「好奇心を開こう」そして「ラネージュの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングになっています。

▽ブランド公式サイト：https://jp.laneige.com

▽公式Instagram：https://www.instagram.com/laneige_jp/

▽公式X：https://x.com/Laneige_japan

▽公式TikTok：https://www.tiktok.com/@laneige_japan

▽Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

▽楽天：https://www.rakuten.ne.jp/gold/laneige-r/

▽Amazon：https://www.amazon.co.jp/Laneige

▼アモーレパシフィック社について

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。