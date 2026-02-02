『ニセコモデル』が開始1ヶ月で過去最高の実績、2万件超の乗車を達成　訪日外国人の移動の足をサポート

GO株式会社

一般社団法人北海道ハイヤー協会(会長：平島 誉久)、北海道虻田郡倶知安町(町長：文字 一志)、北海道虻田郡ニセコ町(町長：田中 健人)、北海道磯谷郡蘭越町(町長：金 秀行)、GO株式会社(代表取締役社長：中島 宏)が、2025年12月16日(火)より取り組んでいる『ニセコモデル』は開始から1ヶ月が経過し、これまで計69の国と地域の方に2万件を超えるご乗車をいただき、過去最高のペースで進捗しています。2026年3月15日(日)までの期間中、ラストワンマイルの足を確保するべく引き続き稼働いたします。

｜12月29日(月)には過去最高の840件を記録

『ニセコモデル』稼働開始1ヶ月時点で乗車数が20,075件と、昨年同期間の17,938件を上回るペースで進捗しております。また、1日あたりの乗車数は昨年度と比較すると平均して約88件増加、マッチング率*も昨年同期比で1.9pt改善され、平均84%と高い水準を維持することができました。

お客様の内訳としては、例年通り89%がインバウンドのお客様となっており、引き続きアメリカ、オーストラリア、香港、シンガポールを中心に69の国と地域のお客様にご利用いただいております。

* マッチング率：アプリ注文件数と注文に対する乗務員の承諾件数の割合

｜隣接交通圏からの応援隊稼働が供給力を底上げ

今年度の好調要因としては、3年目となる『ニセコモデル』の認知拡大により、観光のお客様からのご注文が増加しています。また、ピーク時間帯には岩内余市圏の2社最大7台が宿泊を伴わない形での応援隊稼働を行っており、クリスマスや年末年始の繁忙日、夕方の時間帯などの供給力強化に寄与しています。

実際に利用されたお客様からは「雪が降る中でも安全な運転と親切な対応をありがとうございました。」「すぐに来てくれて快適な運転でした。」「寒い中帰れず困っていたので助かった。」とのお声をいただいております。

年末年始に続く次の山場となる旧正月の時期に向けて、全体として効率の良い稼働を目指し、引き続きシフト調整や待機場所の工夫などを行ってまいります。

【それぞれの役割】

- 北海道ハイヤー協会 / 全国ハイヤー・タクシー連合会：運輸局への要請・全体スキーム構築- 倶知安町 / ニセコ町 / 蘭越町：乗務員宿舎提供やニセコモデル実施における全体進行など- 倶知安観光協会 / 倶知安商工会議所 / ニセコリゾート観光協会 / ニセコ町商工会 / ニセコプロモーションボード：交通拠点や店舗などでのインバウンドマーケティング協力・乗務員の待機所提供など- 応援隊参画事業者：ニセコエリアへの車両と乗務員派遣・運行管理- 地元タクシー事業者：車両稼働・緊急時の初動対応など- GO株式会社：システム提供とスキーム構築

【参画タクシー事業者】 ※*は新規事業者、50音順

- ニセコエリア： 株式会社アイビーエスリムジン / Niseko International Transport株式会社 / 株式会社八力タクシー* / 有限会社振内交通 / 有限会社羊蹄ハイヤー- 隣接交通圏： 小樽つばめ交通株式会社(余市支店)* / Niseko International Transport株式会社(岩内営業所)- 札幌： 興亜第一交通株式会社 / 昭和交通株式会社 / 新雪交通株式会社 / ダイコク交通株式会社 / TAXI NEXT株式会社 / つばめ自動車株式会社 / 東邦交通株式会社 / はまなす交通株式会社 / 明星自動車株式会社- 青森： 北星交通株式会社 / 成長タクシー株式会社- 東京： 日本交通株式会社

｜ニセコモデルにおけるタクシーアプリ『GO』概要

- 期間 ： 2025年12月16日(火)から2026年3月15日(日)まで運行予定- エリア ： 倶知安町・ニセコ町・蘭越町の一部、乗車地・降車地の両方を対応エリア内で事前指定、詳細はアプリでご確認ください- 言語 ： 日本語・英語・中国語(繁体字)- 機能 ： 即時注文のみ、事前予約不可- 決済 ： GO Pay決済(クレジットカード・d払い・PayPay)のみ、車内決済不可- 料金設定 ： 通常運賃に加え地域交通振興料1180円とアプリ手配料100円、通常運賃には冬季割増が有、迎車料金は無※住民の方はマイナンバーカード等の提示により地域交通振興料免除- 車両 ： シエンタやアルファードなど14社27台の応援隊と地元事業者5社27台の合計19社54台※一部車両はルーフキャリア付き

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/344_1_bc7acabd920f138ae23544440abd5379.jpg?v=202602021151 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/344_2_d4a11d1a38cd096230ec40633ea1f996.jpg?v=202602021151 ]

※Appleは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※App StoreおよびApple PayはApple Inc.のサービスマークです。

※記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。(出願中含む)

※記載されている情報は、発表日時点の内容です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。