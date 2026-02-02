株式会社サッポロドラッグストアーが運営する「あつまれ りているの森」の企画運営業務を受託

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、株式会社サッポロドラッグストアー（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 CEO 富山 浩樹、以下「サツドラ」）より、リテール共創コミュニティ『あつまれ りているの森』の企画運営業務を受託したことをお知らせいたします。

■ 背景と概要

サツドラが運営する「EZOHUB」のプログラム「あつまれ りているの森」は、リテール業界のDX化とユーザー体験の向上を目指すリテール共創コミュニティです。 小売企業、スタートアップ、サプライヤー、研究機関など国内外の多様なプレイヤーが集い、最新テックを用いた実証実験（PoC）や共通課題の解決、視察ツアーや事例シェア会を通じた学びの場を提供することで、リテール業界のオープンイノベーションとDX化を推進しています。

当社は、計94,000名以上が登録するプロフェッショナル人材事業を事業の主軸としています。あわせて、独立・起業を志すプロ人材や、既に独立・起業しているプロ人材の挑戦をサポートするオープンイノベーションプラットフォーム『Booster』、アクセラレーションプログラム（*1）の共同運営などをしてきました。全国各地の自治体やさまざまな規模の企業が抱える課題に対して、専門知識を持つプロフェッショナル人材をアサインしたり、社内に蓄積された多様な知見を活用して伴走したりすることで、最適なソリューションを提供し、課題解決や事業成長をサポートしています。

今回の受託により、当社のオープンイノベーションに関する豊富なノウハウを「あつまれ りているの森」の運営に活用します。事務局運営から戦略的な集客、WEBプラットフォーム（LP）の保守、コミュニティの運営サポートなどを担い、リテール業界のDX実装を支援し、オープンイノベーションを推進いたします。

URL：https://ritemori.ezohub.jp/

■ 業務内容

１. 運営事務局の対応業務

２. 集客業務（事業会社,小売り事業者等）

３. イベント当日運営業務

４. LP制作業務・保守メンテナンス業務

５. コミュニティ運営伴走サポート業務

■ お問い合わせ先

株式会社みらいワークス ソリューション開発・推進部

担当：大芦

E-mail：booster@mirai-works.co.jp

TEL：03-5860-1835

■ 株式会社サッポロドラッグストアー 概要

所在地 ：北海道札幌市東区北8条東4丁目1番20号

代表者 ：代表取締役社長 CEO 富山 浩樹

創業 ：1972年12月

資本金 ：100百万円

事業内容 ：地域医療対応型ドラッグストアチェーンの営業、運営

URL ：https://satudora-hd.co.jp/company/group/satudora/

*1 アクセラレーションプログラムとは：大手企業や自治体等がスタートアップ企業に対して出資や支援を行うことにより、事業共創を目指すための取り組み。

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2025年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：

プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル94,000名、クライアント8,800社（2025年12月31日時点）

コンサルティング事業

実践型リスキリング事業

オープンイノベーション事業

地方創生事業

サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/