株式会社サッポロドラッグストアーが運営する「あつまれ りているの森」の企画運営業務を受託
株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、株式会社サッポロドラッグストアー（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 CEO 富山 浩樹、以下「サツドラ」）より、リテール共創コミュニティ『あつまれ りているの森』の企画運営業務を受託したことをお知らせいたします。
■ 背景と概要
サツドラが運営する「EZOHUB」のプログラム「あつまれ りているの森」は、リテール業界のDX化とユーザー体験の向上を目指すリテール共創コミュニティです。 小売企業、スタートアップ、サプライヤー、研究機関など国内外の多様なプレイヤーが集い、最新テックを用いた実証実験（PoC）や共通課題の解決、視察ツアーや事例シェア会を通じた学びの場を提供することで、リテール業界のオープンイノベーションとDX化を推進しています。
当社は、計94,000名以上が登録するプロフェッショナル人材事業を事業の主軸としています。あわせて、独立・起業を志すプロ人材や、既に独立・起業しているプロ人材の挑戦をサポートするオープンイノベーションプラットフォーム『Booster』、アクセラレーションプログラム（*1）の共同運営などをしてきました。全国各地の自治体やさまざまな規模の企業が抱える課題に対して、専門知識を持つプロフェッショナル人材をアサインしたり、社内に蓄積された多様な知見を活用して伴走したりすることで、最適なソリューションを提供し、課題解決や事業成長をサポートしています。
今回の受託により、当社のオープンイノベーションに関する豊富なノウハウを「あつまれ りているの森」の運営に活用します。事務局運営から戦略的な集客、WEBプラットフォーム（LP）の保守、コミュニティの運営サポートなどを担い、リテール業界のDX実装を支援し、オープンイノベーションを推進いたします。
URL：https://ritemori.ezohub.jp/
■ 業務内容
１. 運営事務局の対応業務
２. 集客業務（事業会社,小売り事業者等）
３. イベント当日運営業務
４. LP制作業務・保守メンテナンス業務
５. コミュニティ運営伴走サポート業務
■ 株式会社サッポロドラッグストアー 概要
所在地 ：北海道札幌市東区北8条東4丁目1番20号
代表者 ：代表取締役社長 CEO 富山 浩樹
創業 ：1972年12月
資本金 ：100百万円
事業内容 ：地域医療対応型ドラッグストアチェーンの営業、運営
URL ：https://satudora-hd.co.jp/company/group/satudora/
*1 アクセラレーションプログラムとは：大手企業や自治体等がスタートアップ企業に対して出資や支援を行うことにより、事業共創を目指すための取り組み。
