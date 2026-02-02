東京システムハウス、SS&C Blue Prism社「Gold Implementation Partner」認定を取得

東京システムハウス株式会社

ITサービスを提供する東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）は、SS&C Blue Prism の日本法人Blue Prism株式会社 （本社：東京都港区、社長：長谷 太志）が提供するSS&Cパートナープログラムにおいて、ゴールドレベルの「Implementation Partner」に認定されましたので、お知らせいたします。

（写真左より、東京システムハウス 代表取締役 林 知之、Blue Prism社 代表取締役社長 長谷 太志）

「Implementation Partner」は、Blue Prism社が定義する導入方法論「Robotic Operating Model（ROM）」に基づき、ビジョン、組織体制、ガバナンス、開発手法、サービスモデル、人材育成、テクノロジー活用などの観点から、厳格な認証基準を満たしたパートナーに付与される認定です。

当社は2019年より、エンタープライズ向けデジタルワーカー「SS&C Blue Prism（以下、Blue Prism）」の導入・運用支援サービスを提供しています。Blue Prism認定開発者資格を保有するエンジニアが多数在籍し、PoC／PoT支援、教育・トレーニング、開発支援、技術サポート、組織全体での本格的なRPA展開までを一貫して担える体制を構築しています。金融・保険機関を中心とした導入・運用支援実績も多く、高い信頼性や統制が求められる業務領域においても豊富な経験を有しています。

この度の認定は、当社のBlue Prism導入実績やお客様満足度の高さ、Blue Prism認定エンジニア育成の強化などが評価され、認定されました。

当社は今後もBlue Prism社との連携を一層強化し、単なる業務自動化にとどまらず、業務プロセス全体の最適化やDX推進を通じた、お客様の企業価値向上に貢献してまいります。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

■東京システムハウス株式会社について

東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

東京システムハウス株式会社 デジタルオートメーション部

E-mail： rpa-sales@tsh-world.co.jp