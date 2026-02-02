ライディングギアブランド「SPIDI」代理店権取得とリリースイベントのお知らせ

株式会社山城

株式会社山城（東京都足立区）はこのたび、イタリア・ヴェローナ発のプレミアムライディングギアブランド SPIDI（スピーディ）の取り扱いを開始いたしまします。既存の代理店である56designと協業し、日本市場でのブランド展開強化および、バイクにおけるプロテクター保護具のさらなる普及に取り組んでまいります。

また、これにあわせて、2026年3月4日に都内にて関係者向けローンチイベントを開催。

イタリア本社ゲストおよび元MotoGPライダーの中野真矢氏の来場が予定されています。

さらに、東京モーターサイクルショー2026（2026年3月27～29日東京ビッグサイト開催）では、SPIDIを含む4ブランドの合同出展を実施いたします。

SPIDI -ブランド概要-

SPIDIは1977年にイタリア・ヴェローナで誕生し、MotoGPやWSBKなど世界最高峰レースで数多くのプロライダーをサポートしてきたライディングギアブランドです。レース現場やSPIDI独自の研究開発機関である「SAFETY LAB」で蓄積された安全性・耐久性・快適性のノウハウを基にした製品は、世界中のライダーから高い評価を受けています。

また、洗練されたデザイン・世界観も魅力のひとつであり、徹底された生産品質管理・物流管理により日本への安定した製品供給が可能です。

今回山城は、既に日本でSPIDIを展開してきた総合代理店56designと協業し、SPIDIの日本における認知拡大と、プロテクター保護具の普及活動を共同で推進していきます。

SPIDI 本国WEBサイト＞＞＞https://www.spidi.com/ww_en/

ヤマシロオンラインストア「SPIDI」＞＞＞https://yamashiro-onlinestore.com/pages/spidi

■ 3月4日、都内で関係者向けローンチイベントを開催

取り扱い開始に合わせ、2026年3月4日（水）に都内にて関係者向けの『SPIDIローンチイベント』を開催いたします。

イベント当日は、SPIDIイタリア本社からゲストが来日、56design代表/元MotoGPライダー・中野真矢氏のセッションなど、SPIDIの世界観・技術・生産背景を直接体感できる内容を予定しております。

事前申し込み制となりますので、お申し込みをご希望の方はお問い合わせください。

■ 東京モーターサイクルショー2026にて4ブランド合同出展

2026年3月27日（金）～29日（日）に開催される東京モーターサイクルショー2026にて、SPIDIの展示を実施いたします。今年の出展は、SPIDI（山城）、BMC（山城）、SIDI（山城）、BLADE RIDER（輸入代理店：マルシン工業）の4ブランド合同ブースで展開します。出展場所は西2ホール・ブース番号『西2-02』です。

第53回東京モーターサイクルショー2026 詳細はこちら）https://www.motorcycleshow.org/

株式会社 山城

設立年月日：1951年6月29日

事業内容：バイク用品の製造・販売及び卸

URL：https://www.yamashiro1951.co.jp/

老舗と言われる我々だからこそ、我々自身が時代に沿って変化していくことが重要だと考えています。

商材やサービスを通じて新しい価値を提供する。それを通じてバイク関連市場、そしてバイク文化をも良い方向に変化・アップデートしていく事こそが我々のミッションです。 部品商からはじまり卸売商社へ、そして今後は卸の枠を超え、バイク関連の総合商社として、 より高付加価値で、今までに無いサービスを展開していきます。

===

「SPIDI」製品に関する詳細な情報や取り扱い店舗につきましては、弊社ウェブサイトをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

株式会社山城 事業企画部

E-mail：kikaku@yamashiro1951.co.jp