日本通運、静岡県焼津市に定温・定湿新倉庫「ＮＸ大井川物流センター」を開設

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、静岡県焼津市に定温・定湿機能を備えた新倉庫「ＮＸ大井川物流センター」を開設し、1月26日（月）に竣工式を執り行いました。

（倉庫外観）

「ＮＸ大井川物流センター」は、東名高速道路「大井川焼津藤枝スマートIC」から約2kmに位置する、重量鉄骨造・地上3階建て、延床面積約25,400平方メートル の大規模物流施設です。日本列島の東西を結ぶ主要交通網の中央に立地し、広域配送の拠点としてだけでなく、長距離輸送の中継拠点としても活用できる地理的優位性を備えています。本センターの開設により、これまで周辺地域に分散していた複数の保管拠点を集約・統合し、輸送・保管業務の効率化と最適化を実現します。

施設は、常温帯と3つの定温帯で構成。床荷重は1.8t/平方メートル 、天井高は6.0mを確保しており、温湿度管理が必要な製品の取り扱いにも対応します。さらに今後の計画として、AGF（自動フォークリフト）13台を導入し、垂直搬送機と連携することで、入庫から棚への格納、棚からのピッキング工程を省人化しながら高品質な運用を実現します。

また、内陸に位置することで自然災害リスクを低減し、事業継続計画（BCP）の強化にも寄与します。今後は太陽光発電設備の導入も予定しており、環境負荷の低減と持続可能なサプライチェーンを推進します。

ＮＸグループは、今後もお客様の高度化・多様化するニーズにお応えするため、物流サービスとネットワークを拡充し、企業理念に掲げる「物流から新たな価値を創る」ことを目指してまいります。

【倉庫概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/116_1_f70f37860cef204fcc5a8b3e2893826b.jpg?v=202602021151 ]

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

