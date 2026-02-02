雪ミク（初音ミク）が北海道を応援！ 「SNOWMIKU 2026」 ヲタル座デジタルショー powered by XREALを開催

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年2月7日(土)、8日(日) 開催される、「雪ミク(初音ミク)」が北海道を応援するフェスティバル「SNOWMIKU 2026」にて、XREAL開発パートナーの株式会社Gugenka（以下Gugenka)と共同で、最新スマートグラスを使用した特別なデジタルショーをヲタル座で開催します。あわせて、JRタワー展望室 タワー・スリーエイト、および札幌ステラプレイスではスペーシャルディスクの体験が行えます。

スマートフォンやPCの映像、3DCG、写真・動画など、多彩なコンテンツを現実世界に重ねて表示できるARグラス「XREAL One Pro」を用い、これまでにないデジタルショーをお楽しみいただけます。

「SNOWMIKU 2026」のテーマソングに合わせて踊る初音ミクを、最新機種「XREAL One Pro」で鑑賞できる貴重な機会となります。また、お越しいただいた方により楽しんでいただけるよう、SNSキャンペーンを実施いたします。今までにない体験を、ぜひ会場でご体感ください。

【イベント概要】

１. 「SNOWMIKU 2026」 ヲタル座デジタルショー powered by XREAL

期間：2026年2月7日（土）、2月8日（日）

会場名：市民劇場 ヲタル座（北海道小樽市築港11 ウイングベイ小樽 5番街3階）

体験料金：1,000円(税込)

タイムスケジュール：1日5回開催（10:00～、10:45～、11:30～、12:15～、13:00～）

URL：https://snowmiku.com/2026/location_wingbay.html#wingbay_wotaruza

チケット購入はこちら: https://livepocket.jp/e/cp5o4

２. イマーシブデジタルショー

会場名：JRタワー展望室タワー・スリーエイト(北海道札幌市中央区北５条西２丁目5－番地 JRタワー 38)

体験料金：無料

３. XREAL × 初音ミクの特別モデルを期間限定再販売！

会場名：札幌ステラプレイス(北海道札幌市中央区北５条西２丁目)

内容： XREALが提供するARグラス「XREAL One」シリーズの「XREAL Frame for 初音ミク」初音ミクバージョンフレームと「XREAL Frame for 初音ミク‐ホロモデル 初音ミクV2モデル本体セット」ホロモデルセットを販売いたします。

※本製品はフロントフレームのみです。ARグラス本体は含まれておりません。

[SNSキャンペーンについて]

１. 「SNOWMIKU 2026」 ヲタル座デジタルショー powered by XREAL来場者様キャンペーン

イベント期間中、市民劇場 ヲタル座へご来場いただいた方の投稿の中から、抽選で1名様に「XREAL 1S」1台をプレゼント！

キャンペーン期間:2026年2月7日(土)～3月9日(月)

参加方法:

1.XREAL Japan（@XREALJapan）とGugenka (@Gugenka_info)をフォロー

2.ハッシュタグ #XREAL #雪ミク2026 をつける

3.本イベントの写真を X（旧Twitter） に投稿

※ 写真にご自身の初音ミクグッズが写っていると、当選確率アップ！

当選発表:2026年3月12日(木)

２. 初音ミクバージョンフレームコラボキャンペーン

キャンペーン期間:2026年2月2日～3月9日

抽選で3名様に「XREAL Frame for 初音ミク」をプレゼント！

参加方法:

1 .XREAL Japan（@XREALJapan）とGugenka (@Gugenka_info)をフォロー

2.本コラボの公式発表投稿をリポスト

対象：オンラインユーザーの皆さま（どなたでもご参加いただけます。）

当選発表:2026年3月12日(木)

【注意事項】

※ 当選者の方にはXREAL Japan公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。

※ 本キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。

※ 非公開アカウントは抽選対象外となります。

■SNOW MIKU 2026について

「SNOW MIKU」は、北海道を応援するキャラクターとして2010年に誕生した「雪ミク(初音ミク)」が、北海道を盛り上げるフェスティバルです。2026年で17回目の開催となる今回のテーマは“しあわせパティスリー”。公募によって選ばれたデザインの衣装を身にまとった「雪ミク」が、ペットキャラクターの「ラビット・ユキネ」とともに北海道を盛り上げます。

・SNOW MIKU 2026公式サイト：https://snowmiku.com/2026/

・雪ミクポータルサイト：https://snowmiku.com/

・雪ミク公式X：https://x.com/cfm_snowmiku

『初音ミク』とは

「初音ミク」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

・初音ミクポータルサイト：https://piapro.net/

■株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルプロダクトECサイト「XMarket」では日本アニメ公式の3Dデジタルフィギュア「ホロモデル」や、VRChatなど様々なメタバースで使用できるアバターをスマートフォンだけで作成できる「MakeAvatar」の商品を購入できます。

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

URL：https://gugenka.jp/

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

