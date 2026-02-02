生活クラブ東京が、都内全域でライナフの「スマート置き配」を導入

株式会社ライナフ

株式会社ライナフ（本社：東京都文京区、代表取締役：滝沢 潔、以下「ライナフ」）は、当社が提供する「スマート置き配」が、生活クラブ生活協同組合・東京（本部：東京都世田谷区、理事長：加瀬 和美、以下「生活クラブ東京」）に採用され、2026年2月1日（日）より導入が開始されたことをお知らせします。本取り組みにより、都内4つの地域生協（23区南生活クラブ生協、北東京生活クラブ生協、多摩きた生活クラブ生協、多摩南生活クラブ生協）の配達エリア内にあるオートロック付きマンション380棟において、利用者の不在時でも配達員が共用エントランスを安全に解錠し、各住戸の玄関前まで消費材を届ける「置き配」が可能になります。

■生活クラブ東京による、「スマート置き配」導入背景

生活クラブ東京は、組合員の多様なライフスタイルに対応し、より柔軟で持続可能な配送サービスを提供するため、「スマート置き配」の導入を決定しました。

都市部では共働き世帯や単身世帯が多く、決まった曜日・時間帯での対面受け取りが難しいケースが増えています。特にオートロック付き集合住宅では、不在時対応ができず利用を断念する場合がありました。こうした課題に対し、「スマート置き配」は、組合員の在宅・不在にかかわらず、安全かつ確実に消費材をお届けできる新たな選択肢となります。生活クラブ東京は、今後も都市部特有の暮らし方に寄り添いながら、組合員の利便性を高めるとともに、サステイナブルな社会づくりへの貢献を目指してまいります。

■「スマート置き配」とは（https://linough.com/package-drop-service/(https://linough.com/package-drop-service/)）

スマートロック「NinjaEntrance（ニンジャエントランス）」を用いて、オートロック付きマンションの共用エントランスの鍵をデジタル化することで、入館権限を付与された配達員がオートロックを解錠できるようになり、受取側があらかじめ指定した場所への配達が可能となるサービスです。解錠履歴は全て記録されるため、セキュリティ面でも安心してご利用いただけるほか、マンション管理会社様・オーナー様・管理組合様の費用負担なく導入が可能です。

■会社概要

社 名：株式会社ライナフ（https://linough.com/）

本 社：東京都文京区湯島1-6-3 湯島一丁目ビル2階

設 立：2014年11月4日

代表者：代表取締役 滝沢 潔

事業内容

・スマートロックブランド「NinjaLock」シリーズの製造・販売

・不動産管理ソリューション「ライナフスマートサービス」の開発・運営

・オートロックマンション向け「置き配対応化サービス」の開発・運営



※本プレスリリースに記載の会社名、サービス名は、各社の登録商標です。

※本プレスリリースに掲載されている内容は、発表日現在の情報となります。最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。