【BUDDICA(バディカ)】家族で楽しめる2月限定キャンペーンを実施
株式会社BUDDICA（本社：香川県高松市、代表取締役：中野優作、以下BUDDICA）は、2026年2月1日(日)より、カーライフのご相談をより気軽にしていただくことを目的に、「査定相談キャンペーン」および「友だち紹介キャンペーン」の2つのキャンペーンを同時開催いたします。
クルマの売却や購入を検討中の方はもちろん、「まだ迷っている」「まずは話を聞いてみたい」という方も気軽にご参加いただけるキャンペーンです。
１. 査定相談キャンペーン
■ 期間：2026年2月1日(日)～2月15日（日）
期間中、BUDDICAの店舗にて「車の査定相談」でご来店いただいたお客様に、来店特典をプレゼントいたします。
■ 来店特典
・映画『えんとつ町のプペル ～約束の時計台～』
映画チケット（大人1枚＋子ども1枚／計2枚セット）
※バディカ応援企画としてご用意しています
また、期間中に車両のご購入を成約したお客様には、販売成約特典としてPHOENIX メンテナンスキットをプレゼントいたします。
「売却を迷っている方」「新車・中古車の購入を検討中の方」など、相談のみでも参加可能なキャンペーンです。
２. 友だち紹介キャンペーン
■ 期間：2026年2月1日(日)～2月28日（土）
過去にBUDDICAで車の購入または売却をされたお客様からのご紹介を対象とした、友だち紹介キャンペーンを実施します。
■ 対象条件
・紹介者：過去にBUDDICAで購入または売却をされたお客様
・被紹介者：車の購入問い合わせ～購入成約された方
※被紹介者の特典は「購入成約」のみ対象（売却のみは対象外）
■ 特典内容
・紹介者：Amazonギフトコード 20,000円分
・被紹介者：Amazonギフトコード 10,000円分
※特典は、成約の翌月末を目安にギフトコードを送付いたします
■キャンペーン実施の背景
BUDDICAは「CAR and LIFE.」の理念のもと、クルマの売買だけでなく、お客様のライフスタイルやご家族の時間に寄り添った提案を大切にしてきました。
今回のキャンペーンでは、「まずは気軽に相談してほしい」「家族で楽しめるきっかけも一緒に届けたい」という想いから、来店特典や紹介特典をご用意しています。
■ BUDDICAについて
BUDDICAは、累計販売台数45,000台突破。日本最大級の業販サイト「オートサーバー」における年間販売台数4年連続・全国1位を受賞。「CAR and LIFE.」をコンセプトに、誠実で分かりやすい価格提示と、安心の整備体制を強みに、全国で中古車販売・買取サービスを展開しています。
▼会社概要
会社名：株式会社BUDDICA
所在地：〒761-0303 香川県高松市六条町187-1
代表者：代表取締役 中野優作
事業内容：中古車の販売・買取、関連サービス事業
URL：https://buddica.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@yuusaku_buddica
▼本件に関するお問い合わせ
株式会社BUDDICA 広報担当
TEL：087-802-2982
E-mail：honbu@buddica.jp