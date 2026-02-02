【KFC｜エノテカ″今宵はチキンとワインで乾杯！″】ご好評を受け、ワインショップとの再コラボレーションが実現　プロが厳選した「KFCとワイン」のペアリングを特設サイトにて公開中！

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、エノテカ株式会社(社長：堀 慎二、本社：東京都港区、以下：エノテカ)とのコラボレーションキャンペーンを、2月2日(月)から実施しております。また、本コラボレーションを記念した特設サイトも同日より公開しております。

本取り組みは、2025年12月に六本木ヒルズ内の特設店舗で実施したPRイベント「KFC Christmas Restaurant」における、エノテカとのコラボレーションの反響を受けて実現しました。今回は店舗での提供ではなく、特設サイトを通じてKFC商品とワインのペアリングを紹介することで、皆さまにご自宅でお楽しみいただける形での再コラボレーションとなります。

「KFC｜エノテカコラボ」キャンペーンイメージ

■KFCとエノテカが厳選した「KFCとワイン」のペアリングを提案。特設サイトにて2月2日(月)から公開中！

この度、KFCとエノテカによる「KFCとワイン」コラボレーションが再び実現しました！ “ホームパーティーの定番であるチキンとワインを掛け合わせ、皆さまの食卓をより豊かに彩りたい”という想いのもと、世界各国から2,600種類以上のワインを取り扱うエノテカとタッグを組み、KFC商品の新たな楽しみ方をご提案します。本コラボレーションを記念し、両ブランドの担当者による試飲会を実施。厳選したKFCメニューとワインのペアリングを、プロのコメントとともにご紹介する特設サイトを2月2日(月)から公開しています。KFCの看板商品である「オリジナルチキン」をはじめ、「カーネルクリスピー」や各種サイドメニューと相性の良いワインを、シーン別にお楽しみいただける内容となっています。頑張った日のご褒美としてはもちろん、大切な人と過ごすバレンタインデーなど、特別な日の食卓にもおススメです。KFC担当者とエノテカのソムリエがこだわり抜いて提案する「KFCとワイン」の新たな魅力をぜひお楽しみください！

特設サイト：https://www.kfc.co.jp/campaign/enoteca/

■KFCカードとワインが当たるフォロー＆リポストキャンペーンなど、豪華キャンペーンを複数実施！

より多くのお客さまに「KFCとワイン」のペアリングをお楽しみいただくため、期間限定の豪華キャンペーンを複数実施します！ Xからご参加いただけるキャンペーンでは、KFCの看板商品「オリジナルチキン」をご購入いただけるKFCカード1,000円分と、エノテカのソムリエが厳選したワインをセットにして、抽選で100名さまにプレゼントします。さらに、「KFCネットオーダー」またはKFC店頭でのご購入時にKFCアプリ会員証をご提示いただいたお客さまを対象に、エノテカ・オンラインでご利用いただける割引クーポンを進呈するキャンペーンも実施します。加えて、エノテカ・オンライン限定で、デジタルKFCカード500円分が付いた「最強KFCワイン3本セット」の販売も行います。いずれのキャンペーンも期間・数量限定となりますので、この機会にぜひ「KFCとワイン」の新しい楽しみ方をご体験ください。

＜「KFCとワイン」 ペアリングのご紹介＞ ※詳細は特設サイトよりご覧いただけます。

１.「オリジナルチキン」と「カイケン・ウルトラ・ピノ・ノワール(アルゼンチン／赤ワイン)」

ワインの樽由来による上品で奥行きのある香りが、「オリジナルチキン」の香ばしさと11種類のハーブ＆スパイスを引き立てます。ワインのフルーティーで軽やかな味わいは柔らかな若鶏の食感と見事に調和します。噛むほどに広がる若鶏の風味とワインの心地よい余韻が重なって、「オリジナルチキン」を”レストランのひと皿“へと昇華。試飲・試食会でこれぞ“KFCワイン”と称されたほど、「オリジナルチキン」との見事なマリアージュを生み出します。

「カイケン・ウルトラ・ピノ・ノワール」

２.「カーネルクリスピー」と「セレステ・ヴェルデホ(スペイン/白ワイン)」

芳醇な味わいと特徴的なグリーンの香りが、「カーネルクリスピー」のにんにくと醤油ベースの香ばしく豊かな味わいを引き立て、口の中で見事な一体感を生み出します。柔らかな鶏むね肉のあっさり食感は、シルキーな口当たりのリッチな白ワインと合わせることで、さらに奥行きのある味わいに。「カーネルクリスピー」のサクサクの食感も、ワンランク上の贅沢な味わいで楽しめます。

「セレステ・ヴェルデホ」

３.「ビスケット」と「カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット(イタリア/スパークリングワイン)」

甘さと酸味のバランスに優れたフルーティーなスパークリングワインが、バター風味が広がる「ビスケット」の味わいをさらに引き立て、リッチな味わいが楽しめます。ハニーメイプルをたっぷりかければ、濃厚で贅沢なデザートタイムに。

「カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット」

＜KFC 担当者コメント＞

ジューシーなチキンを味わうときは、ついのどごしや爽快感のある飲み物に手が伸びがちですが、ワインがチキンの旨みをここまで引き出すとは驚きでした！ ワインとのペアリングで、手軽なチキンが一瞬で贅沢な一皿に変わり、これまでとはひと味違うチキンの魅力に出合えます。

＜エノテカ 担当者コメント(J.S.A認定ソムリエ)＞

スパイスの効いたKFCのチキンとワインは相性抜群ですが、ここまでじっくりペアリングを試したのは初めてで、多くの発見がありました。スパークリングで爽やかに、白ワインでさっぱりと、赤ワインで贅沢に。ぜひ多彩なペアリングを楽しんでみてください。

【特設サイト概要】

■URL：https://www.kfc.co.jp/campaign/enoteca/

「特設サイト」イメージ

【フォロー＆リポストキャンペーン概要】

■キャンペーン名：「エノテカ・KFCコラボ 今宵はチキンとワインで乾杯！ Xフォロー＆リポストキャンペーン」

■実施期間：2026年2月2日(月)11:00～2月15日(日)23:59

■キャンペーン内容：KFC公式Xアカウント(@KFC_jp)とエノテカ公式Xアカウント(@enoteca_online)をフォローし、対象ポストをリポストした方の中から抽選で100名さまに「KFCカード1,000円分＋ペアリングワインセット」をプレゼント。

■プレゼント内容：KFCカード1,000円分＋ペアリングワインセット

〔KFCカード(1,000円分)、カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット、カイケン・ウルトラ・ピノ・ノワール〕

※KFC公式Xアカウントのフォローが外れている場合、当選通知をお送りできません。当選連絡までフォローを解除されないようご注意ください。後日抽選を行い、当選者の方にのみ、2月末頃にKFC公式Xアカウント「@KFC_jp」よりダイレクトメッセージ(DM)にてご連絡いたします。

※当選者へのDM送付および賞品のお渡しは、2026年3月中旬から3月末頃を予定しております。

※KFCカードは一部店舗を除き全国のKFC店舗でご利用いただけます。

「KFCカード1,000円分＋ペアリングワインセット」イメージ

【KFC購入者特典キャンペーン概要】

■キャンペーン名：「KFCワインペアリングスペシャルクーポン」

■実施期間：2026年2月2日(月)～3月31日(火)

■キャンペーン内容：KFCのオンラインサイト「KFCネットオーダー」へログインのうえ、商品をご購入いただいた方、またはKFC店頭でのご購入時にKFCアプリ会員証をご提示いただいた方を対象に、エノテカ・オンラインでのワイン購入時にご利用いただける1,000円OFFクーポン「KFCワインペアリングスペシャルクーポン」をプレゼントします。

■使用期限：2026年4月30日(木)

■クーポンの利用条件：

・他のクーポンとの併用はできません。

・エノテカ・オンライン限定でご利用いただけるクーポンです。

・ワインショップ・エノテカ各店(実店舗)ではご利用いただけません。

・本クーポンの利用期限は2026年4月30日(木)までです。

・配送料(クール代含む)、ワインセラー、レンタルセラーパック、先行販売商品、プリムール、頒布会は対象外となります。

・クーポンはKFCアプリに登録されているメールアドレス宛に配布いたします。

※「@ml.club.kfc.co.jp」ドメインからのメールを確実に受信いただくため、あらかじめ迷惑メール設定の解除、または受信設定を行っていただきますようお願いいたします。

・クーポンの送付は、条件達成後2営業日前後を予定しております。

・本クーポンの内容・仕様は予告なく変更となる場合があります。

・クーポンの配信および、ご利用はお一人さま1回限りとなります。

■クーポン利用方法

エノテカ・オンライン( https://www.enoteca.co.jp/ )にてワインをご購入の際、対象クーポンをご利用ください。

■対象購入方法：KFCのオンラインサイト「KFCネットオーダー」へログインのうえ、商品をご購入いただいた方、またはKFC店頭でのご購入時にKFCアプリ会員証をご提示いただいた方が対象となります。

アプリダウンロードURL：https://kfcjapan-deeplink.onelink.me/CrG6/ckb8ap8m

※アプリに関するお問い合わせは、「よくあるご質問」をご確認ください。

よくあるご質問：https://faq.kfc.co.jp/

ホームページURL：https://www.kfc.co.jp

【エノテカ・オンライン限定コラボキャンペーン概要】

■商品名：「最強KFCワイン3本セット」

■発売日：2026年2月2日(月)

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

■キャンペーン内容：デジタルKFCカード500円分が付いた「最強KFCワイン3本セット」を360セット限定で販売します。

■商品内容：「最強KFCワイン3本セット」…税込7,205円

〔ワイン3本：カ・ディ・ライオ スプマンテ・ブリュット、カイケン・ウルトラ・ピノ・ノワール、ムートン・カデ・ブラン、デジタルKFCカード(500円分)〕

※デジタルKFCカードのご利用条件・規約については、こちら( https://www.kfc.co.jp/kfccard/terms )をご確認ください。

※デジタルKFCカードは、エノテカ株式会社よりメールにて配信されます。

■販売方法：「エノテカ・オンライン」限定での販売となります。

URL：https://www.enoteca.co.jp/item/detail/8909201Q00C6P

「最強KFCワイン3本セット」イメージ