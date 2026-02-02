【Lee】名品「Lee 101」が誕生”101”周年。アンバサダーに窪塚洋介・愛流 を親子揃い踏みで起用。伝統と革新が融合した101周年限定モデルを纏う。

「Lee 101 101st」アンバサダーに窪塚洋介氏と窪塚愛流氏を起用。

株式会社エドウインLee 101 101stアンバサダー：窪塚洋介氏(左)と窪塚愛流氏(右)

1889年にアメリカで創業したLee(リー) は、1925年にスタイルナンバー「101（ONE-O-ONE）」を発表しました。そして2026年、「Lee 101」は誕生から101周年を迎えます。

この節目を記念し「Lee 101 101st ANNIVERSARY」コレクションを2026年2月1日(日)に発売。

1925年にスタイルナンバー”101”を冠して生まれた「Lee COWBOY 101」は、その後も「Lee RIDERS 101」としてブランドを象徴するマスターピースとして進化し続け、その確かな機能性と普遍的なデザインは、時代ごとに“自らのスタイルを貫く人々”に選ばれ続け、Lee 101をアイコンの地位へと押し上げています。

Lee 101 101周年プロモーションには、窪塚洋介氏と窪塚愛流氏の親子をアンバサダーとして起用。

唯一無二の存在として自身のスタイルを築き上げてきた俳優・窪塚洋介氏と、次世代を担うスタイルアイコンである窪塚愛流氏が、Lee 101 のスピリットである“時代や流行に左右されないスタイル”を体現。「A Spirit in Jeans ― 変わらないものをもつ」というメッセージに込めた普遍性を、親子二人の姿を通して表現しています。

窪塚 洋介 氏窪塚 愛流 氏[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

商品紹介：Lee 101 101st ANNIVERSARYコレクション

本コレクションのテーマは“Past & Future”

101年にわたり継承されてきたLee 101 の伝統と精神を、次の時代へと受け継いでいくことを目指した特別なラインナップです。Lee 101 101st ANNIVERSARY コレクションは、「Lee COWBOY」「Lee RIDERS」の2つの系譜を軸に、伝統的なディテールを踏襲しつつ、現代的なサイジングへとアップデートした周年ならではの特別なプロダクトです。

Lee COWBOY 101

【窪塚洋介氏 着用】

1925年から’40年代前半頃の“COWBOY期”のディテールを踏襲し、モダンなサイズ感にアップデート。右綾セルビッジデニムを使用した周年限定モデル。

(上)：101 ANNIVERSARY COWBOY 101-J

55,000円税込

(下)：101 ANNIVERSARY COWBOY 101

38,500円税込

Lee RIDERS 101

【窪塚愛流氏 着用】

1948年に“Lee RIDERS”へと改称以来、現在もLee 101 のアイコンとして受け継がれるデザインとディテール。モダンなサイジングにアップデートした101周年限定モデル。

(上)：101 ANNIVERSARY RIDERS 101-J

28,600円税込

(下)：101 ANNIVERSARY

RIDERS WIDE 101-Z

28,600円税込

本コレクションのためデニムを特別開発。長瀬産業株式会社とカイハラ株式会社との共同開発によるリサイクルインディゴ「Enzy BLUE」を世界で初めて採用。

「Enzy BLUE」は、廃棄予定だったインディゴ染色済みの糸からインディゴ成分を抽出し、再利用する独自技術によって生まれた環境配慮型の染色方法です。

最新技術と長い歴史に培われた伝統を融合させた、本コレクションのテーマにふさわしいラインナップは、メンズ12アイテム、レディース10アイテムの全22アイテムで発売。

■取扱い店舗

・Lee SHOP 各店舗 ※アウトレット除く

・EDWIN ONLINEMALL

COWBOY 101-J 44,000円税込COWBOY 101 27,500円税込RIDERS 101-Z 38,500円税込RIDERS 101-J 25,300円税込RIDERS WIDE 101-Z 25,300円税込RIDERS LOOSE 101-Z 28,600円税込Womens COWBOY JACKET 25,300円税込Womens HIGH-RISE STRAIGHT 10127,500円税込Womens TUCK RIDERS 101 25,300円税込

Profile

窪塚 洋介

1979年5月7日生まれ。神奈川県横須賀市出身。

1995年俳優デビュー。2001年公開映画「GO 」で日本アカデミー賞新人賞と史上最年少で最優秀主演男優賞を受賞。2017年にマーティン・スコセッシ監督作『Silence -沈黙-』でハリウッドデビューを果たす。映画を中心に国内外問わず多数の話題作に出演しており、今後も待機作多数。舞台でも活躍するほか、音楽活動、モデル、執筆、陶芸や墨画の創作など多彩な才能を発揮。自身のYouTube番組やゴルフアパレルブランド、日本酒などのプロデュースにも注力している。

窪塚 愛流

2003 年10 月3 日生まれ、神奈川県横須賀市出身。

2018 年に映画「泣き虫しょったんの奇跡」にて、俳優デビュー。

2020 年よりモデル活動も開始、CM にも出演している。

2021 年から本格的に俳優活動を開始。2024 年には映画『ハピネス』で初主演。

その瑞々しい存在感と演技を着実に成長させている。

父は俳優の窪塚洋介。

Lee ブランド概要

1889年ヘンリー・デヴィット・リーにより食品と生活雑貨の卸商として創業されたH.D.リー・マーカンタイル・カンパニー。

1911年より8ozデニム仕様のビブ・オーバーオールを始めとしたワークウエアの自社製造を開始。

その後“101”の愛称で親しまれるカウボーイパンツやホワイトジーンズの先駆け”ウエスターナー”等、数多のマスターピースを生み出しジーンズ業界に革命を起してきました。

Leeは、現在もカウボーイをはじめとするワークウエアを原点としながらも、機能性と質実剛健をベースに現代的なデニムを提案。時代と共に常に進化し続けています。

